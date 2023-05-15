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Над Балтикой обнаружены два иностранных самолета: в воздух поднят Су-27
Над Балтикой обнаружены два иностранных самолета: в воздух поднят Су-27 - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Над Балтикой обнаружены два иностранных самолета: в воздух поднят Су-27
Российские военные подняли в воздух истребитель Су-27 после обнаружения над Балтийским морем двух самолетов военно-морских сил Германии и Франции. Об этом... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T18:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Российские военные подняли в воздух истребитель Су-27 после обнаружения над Балтийским морем двух самолетов военно-морских сил Германии и Франции. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет "Атлантик-2" ВМС Франции.После разворота иностранных военных самолетов от границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственных рубежей не допущено."Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства", - добавили в Национальном центре.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбитыСу-27 проводил немецкий "Орион" от границ РоссииРФ подняла в воздух МиГ-31 из-за самолета Норвегии над Баренцевым морем
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Над Балтикой обнаружены два иностранных самолета: в воздух поднят Су-27
Минобороны: Су-27 сопроводил самолеты ВМС Германии и Франции над Балтийским морем
18:20 15.05.2023 (обновлено: 18:21 15.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Российские военные подняли в воздух истребитель Су-27 после обнаружения над Балтийским морем двух самолетов военно-морских сил Германии и Франции. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
"15 мая 2023 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Балтийского моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - говорится в сообщении.
Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет "Атлантик-2" ВМС Франции.
После разворота иностранных военных самолетов от границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственных рубежей не допущено.
"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства", - добавили в Национальном центре.
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