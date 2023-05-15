https://crimea.ria.ru/20230515/nad-baltikoy-obnaruzheny-dva-inostrannykh-samoleta-v-vozdukh-podnyat-su-27-1128736313.html

Над Балтикой обнаружены два иностранных самолета: в воздух поднят Су-27

Над Балтикой обнаружены два иностранных самолета: в воздух поднят Су-27 - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Над Балтикой обнаружены два иностранных самолета: в воздух поднят Су-27

Российские военные подняли в воздух истребитель Су-27 после обнаружения над Балтийским морем двух самолетов военно-морских сил Германии и Франции. Об этом... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T18:20

2023-05-15T18:20

2023-05-15T18:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Российские военные подняли в воздух истребитель Су-27 после обнаружения над Балтийским морем двух самолетов военно-морских сил Германии и Франции. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и патрульный противолодочный самолет "Атлантик-2" ВМС Франции.После разворота иностранных военных самолетов от границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственных рубежей не допущено."Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства", - добавили в Национальном центре.Читайте также на РИА Новости Крым:Атаковавшие Луганск ракетами Storm украинские Су-24 и Миг-29 сбитыСу-27 проводил немецкий "Орион" от границ РоссииРФ подняла в воздух МиГ-31 из-за самолета Норвегии над Баренцевым морем

https://crimea.ria.ru/20230420/pochemu-bespilotniki-ssha-bolshe-ne-letayut-vozle-kryma--voennyy-ekspert-1128277798.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, россия, безопасность, новости, германия, франция