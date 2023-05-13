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Убийство 5-месячного ребенка в Судаке – дело контролирует Следком России - РИА Новости Крым, 13.05.2023
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Убийство 5-месячного ребенка в Судаке – дело контролирует Следком России
Убийство 5-месячного ребенка в Судаке – дело контролирует Следком России - РИА Новости Крым, 13.05.2023
Убийство 5-месячного ребенка в Судаке – дело контролирует Следком России
Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела по факту смерти 5-месячного ребенка в Республике... РИА Новости Крым, 13.05.2023
2023-05-13T09:57
2023-05-13T09:58
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
убийство
крым
судак
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела по факту смерти 5-месячного ребенка в Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным СК, в эфире федерального канала обсуждалась история 36-летней жительницы села Морское под Судаком, которая была признана виновной в ряде преступлений в отношении своих детей. Крымскими следователями расследовалось уголовное дело по факту убийства по неосторожности и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.Следствие установило, что в сентябре 2022 года женщина избила свою 5-месячную дочку, которая от полученных травм скончалась. Обнаружив девочку мертвой, мать спрятала ее тело в подвале дома, где его нашли в ходе следственных действий. Также правоохранители выяснили, что на иждивении женщины находятся пять несовершеннолетних детей, но она не исполняла обязанности по их воспитанию и жестоко обращалась с ними. По результатам рассмотрения дела суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:До смерти избившей больного ребенка крымчанке отменили условный срокКрымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственниковСмерть младенца при домашних родах: крымчанке вынесли приговор
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происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, убийство, крым, судак, новости крыма
Убийство 5-месячного ребенка в Судаке – дело контролирует Следком России

В Крыму мать до смерти избила 5-месячную дочь – дело на контроле Следкома России

09:57 13.05.2023 (обновлено: 09:58 13.05.2023)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела по факту смерти 5-месячного ребенка в Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным СК, в эфире федерального канала обсуждалась история 36-летней жительницы села Морское под Судаком, которая была признана виновной в ряде преступлений в отношении своих детей. Крымскими следователями расследовалось уголовное дело по факту убийства по неосторожности и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Следствие установило, что в сентябре 2022 года женщина избила свою 5-месячную дочку, которая от полученных травм скончалась. Обнаружив девочку мертвой, мать спрятала ее тело в подвале дома, где его нашли в ходе следственных действий. Также правоохранители выяснили, что на иждивении женщины находятся пять несовершеннолетних детей, но она не исполняла обязанности по их воспитанию и жестоко обращалась с ними. По результатам рассмотрения дела суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы.
"Председатель СК России поручил руководителю Следственного управления России по Республике Крым Владимиру Терентьеву доложить о собранных доказательствах в рамках расследования уголовного дела, а также по доводам, озвученным в эфире", - говорится в сообщении Следкома России.
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