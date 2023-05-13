https://crimea.ria.ru/20230513/ubiystvo-5-mesyachnogo-rebenka-v-sudake--delo-kontroliruet-sledkom-rossii-1128701110.html

Убийство 5-месячного ребенка в Судаке – дело контролирует Следком России

Убийство 5-месячного ребенка в Судаке – дело контролирует Следком России - РИА Новости Крым, 13.05.2023

Убийство 5-месячного ребенка в Судаке – дело контролирует Следком России

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела по факту смерти 5-месячного ребенка в Республике... РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T09:57

2023-05-13T09:57

2023-05-13T09:58

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

убийство

крым

судак

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования уголовного дела по факту смерти 5-месячного ребенка в Республике Крым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.По данным СК, в эфире федерального канала обсуждалась история 36-летней жительницы села Морское под Судаком, которая была признана виновной в ряде преступлений в отношении своих детей. Крымскими следователями расследовалось уголовное дело по факту убийства по неосторожности и ненадлежащего исполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.Следствие установило, что в сентябре 2022 года женщина избила свою 5-месячную дочку, которая от полученных травм скончалась. Обнаружив девочку мертвой, мать спрятала ее тело в подвале дома, где его нашли в ходе следственных действий. Также правоохранители выяснили, что на иждивении женщины находятся пять несовершеннолетних детей, но она не исполняла обязанности по их воспитанию и жестоко обращалась с ними. По результатам рассмотрения дела суд назначил женщине наказание в виде ограничения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:До смерти избившей больного ребенка крымчанке отменили условный срокКрымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственниковСмерть младенца при домашних родах: крымчанке вынесли приговор

https://crimea.ria.ru/20210419/Zhestokie-prestupleniya-protiv-malenkikh-krymchan_-1118348756.html

крым

судак

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происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, убийство, крым, судак, новости крыма