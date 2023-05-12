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До смерти избившей больного ребенка крымчанке отменили условный срок

До смерти избившей больного ребенка крымчанке отменили условный срок - РИА Новости Крым, 12.05.2023

До смерти избившей больного ребенка крымчанке отменили условный срок

Верховный суд Крыма по представлению прокурора отменил приговор суда первой инстанции, согласно которому женщине, до смерти избившей 7-летнего больного... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T13:26

2023-05-12T13:26

2023-05-12T13:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма по представлению прокурора отменил приговор суда первой инстанции, согласно которому женщине, до смерти избившей 7-летнего больного мальчика, дали условный срок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.Суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных приговорил женщину к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.Государственное обвинение не согласилось с вердиктом и обжаловало его. Верховный суд Крыма, рассмотрев апелляционное представление прокурора, отменил приговор суда первой инстанции и направил дело на новое разбирательство.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростове семейная пара подозревается в убийстве 8-месячной дочкиКрымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственниковСмерть младенца при домашних родах: крымчанке вынесли приговор

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, верховный суд крыма, общество, приговор