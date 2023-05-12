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До смерти избившей больного ребенка крымчанке отменили условный срок - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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До смерти избившей больного ребенка крымчанке отменили условный срок
До смерти избившей больного ребенка крымчанке отменили условный срок - РИА Новости Крым, 12.05.2023
До смерти избившей больного ребенка крымчанке отменили условный срок
Верховный суд Крыма по представлению прокурора отменил приговор суда первой инстанции, согласно которому женщине, до смерти избившей 7-летнего больного... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T13:26
2023-05-12T13:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма по представлению прокурора отменил приговор суда первой инстанции, согласно которому женщине, до смерти избившей 7-летнего больного мальчика, дали условный срок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.Суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных приговорил женщину к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.Государственное обвинение не согласилось с вердиктом и обжаловало его. Верховный суд Крыма, рассмотрев апелляционное представление прокурора, отменил приговор суда первой инстанции и направил дело на новое разбирательство.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ростове семейная пара подозревается в убийстве 8-месячной дочкиКрымчанина обвинили в убийстве сына на глазах у родственниковСмерть младенца при домашних родах: крымчанке вынесли приговор
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РИА Новости Крым
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закон и право, крым, новости крыма, прокуратура республики крым, верховный суд крыма, общество, приговор
До смерти избившей больного ребенка крымчанке отменили условный срок

Верховный суд РК отменил условный срок крымчанке, до смерти избившей 7-летнего ребенка

13:26 12.05.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма по представлению прокурора отменил приговор суда первой инстанции, согласно которому женщине, до смерти избившей 7-летнего больного мальчика, дали условный срок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
"В ноябре 2021 года осужденная находилась дома с мальчиком 2014 года рождения, имеющим тяжелое хроническое заболевание, за которым осуществляла уход. В ходе возникшей личной неприязни женщина нанесла несовершеннолетнему удары ладонью по голове и неоднократно бросала его с силой на диван с твердой поверхностью. От полученных травм ребенок скончался на месте совершения преступления", - напомнили в ведомстве обстоятельства дела.
Суд на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных приговорил женщину к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.
Государственное обвинение не согласилось с вердиктом и обжаловало его. Верховный суд Крыма, рассмотрев апелляционное представление прокурора, отменил приговор суда первой инстанции и направил дело на новое разбирательство.
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Закон и правоКрымНовости КрымаПрокуратура Республики КрымВерховный суд КрымаОбществоПриговор
 
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