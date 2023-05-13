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Как работает Керченская паромная переправа 13 мая
Как работает Керченская паромная переправа 13 мая - РИА Новости Крым, 13.05.2023
Как работает Керченская паромная переправа 13 мая
В Керченском проливе в субботу без осадков и ветер до 14 м/с, штормовых предупреждений на данный момент нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 13.05.2023
2023-05-13T12:10
2023-05-13T12:10
2023-05-13T12:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Керченском проливе в субботу без осадков и ветер до 14 м/с, штормовых предупреждений на данный момент нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода на Керченской переправеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Трафик и работа паромовВ субботу паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения выполнено около 3,7 тысяч рейсов.На переправе продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым с кубанской стороны могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет лето в КрымуРабота Керченской паромной переправы: погода и трафикВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – Аксенов
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РИА Новости Крым
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Как работает Керченская паромная переправа 13 мая
Минтранс: на Керченской паромной переправе 13 мая без осадков и ветер до 14 м/с
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Керченском проливе в субботу без осадков и ветер до 14 м/с, штормовых предупреждений на данный момент нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Погода на Керченской переправе
В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 13 мая ветер северо-восточный, северный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см. Температура воздуха +17…19 градусов, воды в море +15…16", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.
Трафик и работа паромов
В субботу паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения выполнено около 3,7 тысяч рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 146 885 пассажиров, 118 311 единиц автотранспорта и 15 104 железнодорожных вагона. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 3 659 рейсов", - уточнили в Минтрансе.
На переправе продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым с кубанской стороны могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.
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