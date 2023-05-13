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Как работает Керченская паромная переправа 13 мая

Как работает Керченская паромная переправа 13 мая - РИА Новости Крым, 13.05.2023

Как работает Керченская паромная переправа 13 мая

В Керченском проливе в субботу без осадков и ветер до 14 м/с, штормовых предупреждений на данный момент нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России. РИА Новости Крым, 13.05.2023

2023-05-13T12:10

2023-05-13T12:10

2023-05-13T12:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Керченском проливе в субботу без осадков и ветер до 14 м/с, штормовых предупреждений на данный момент нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.Погода на Керченской переправеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.Паромная переправа – метеозависимый транспорт, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Трафик и работа паромовВ субботу паромы курсируют через пролив в штатном режиме. Всего после запуска морского сообщения выполнено около 3,7 тысяч рейсов.На переправе продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым с кубанской стороны могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет лето в КрымуРабота Керченской паромной переправы: погода и трафикВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – Аксенов

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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