https://crimea.ria.ru/20230512/putin-provedet-operativnoe-soveschanie-s-chlenami-sovbeza-v-pyatnitsu-1128686088.html
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу
Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 мая, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T13:16
2023-05-12T13:16
2023-05-12T13:26
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совет безопасности рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 мая, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Кроме того, по словам Пескова, во второй половине дня у главы государства не исключен международный телефонный разговор.Президент России регулярно проводит оперативные совещания с членами Совбеза. Последнее такое мероприятие прошло 5 мая.Совет безопасности – конституционный государственный и консультативно-совещательный орган при президенте РФ, осуществляющий подготовку решений президента по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики по обеспечению национальной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев: западные институты написали "Руководство по расколу России"Мир на пороге третьей мировой войны - Медведев об СВО и ядерном оружииПутин наделяется дополнительными полномочиями по защите страны – Госдума
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владимир путин (политик), дмитрий песков, россия, совет безопасности рф, политика, новости
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу
Песков: Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
13:16 12.05.2023 (обновлено: 13:26 12.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 мая, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент в пятницу работает в Кремле. В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера.
Кроме того, по словам Пескова, во второй половине дня у главы государства не исключен международный телефонный разговор.
Президент России регулярно проводит оперативные совещания с членами Совбеза. Последнее такое мероприятие прошло 5 мая.
Совет безопасности – конституционный государственный и консультативно-совещательный орган при президенте РФ, осуществляющий подготовку решений президента по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики по обеспечению национальной безопасности.
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