https://crimea.ria.ru/20230512/putin-provedet-operativnoe-soveschanie-s-chlenami-sovbeza-v-pyatnitsu-1128686088.html

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу - РИА Новости Крым, 12.05.2023

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу

Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 мая, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 12.05.2023

2023-05-12T13:16

2023-05-12T13:16

2023-05-12T13:26

владимир путин (политик)

дмитрий песков

россия

совет безопасности рф

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/0c/1128686369_0:0:3162:1780_1920x0_80_0_0_4ddeb3c0540ae89ada45a1f612384b23.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 мая, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Кроме того, по словам Пескова, во второй половине дня у главы государства не исключен международный телефонный разговор.Президент России регулярно проводит оперативные совещания с членами Совбеза. Последнее такое мероприятие прошло 5 мая.Совет безопасности – конституционный государственный и консультативно-совещательный орган при президенте РФ, осуществляющий подготовку решений президента по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики по обеспечению национальной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев: западные институты написали "Руководство по расколу России"Мир на пороге третьей мировой войны - Медведев об СВО и ядерном оружииПутин наделяется дополнительными полномочиями по защите страны – Госдума

https://crimea.ria.ru/20230331/putin-utverdil-novuyu-kontseptsiyu-vneshney-politiki-rossii-1127905427.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), дмитрий песков, россия, совет безопасности рф, политика, новости