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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу - РИА Новости Крым, 12.05.2023
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Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу - РИА Новости Крым, 12.05.2023
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу
Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 мая, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом журналистам сообщил... РИА Новости Крым, 12.05.2023
2023-05-12T13:16
2023-05-12T13:26
владимир путин (политик)
дмитрий песков
россия
совет безопасности рф
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 мая, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Кроме того, по словам Пескова, во второй половине дня у главы государства не исключен международный телефонный разговор.Президент России регулярно проводит оперативные совещания с членами Совбеза. Последнее такое мероприятие прошло 5 мая.Совет безопасности – конституционный государственный и консультативно-совещательный орган при президенте РФ, осуществляющий подготовку решений президента по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики по обеспечению национальной безопасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Патрушев: западные институты написали "Руководство по расколу России"Мир на пороге третьей мировой войны - Медведев об СВО и ядерном оружииПутин наделяется дополнительными полномочиями по защите страны – Госдума
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владимир путин (политик), дмитрий песков, россия, совет безопасности рф, политика, новости
Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза в пятницу

Песков: Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

13:16 12.05.2023 (обновлено: 13:26 12.05.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в пятницу, 12 мая, проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент в пятницу работает в Кремле. В середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - цитирует РИА Новости пресс-секретаря российского лидера.

Кроме того, по словам Пескова, во второй половине дня у главы государства не исключен международный телефонный разговор.
Президент РФ Владимир Путин провел совещание Совбеза - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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Путин утвердил новую Концепцию внешней политики России
Президент России регулярно проводит оперативные совещания с членами Совбеза. Последнее такое мероприятие прошло 5 мая.
Совет безопасности – конституционный государственный и консультативно-совещательный орган при президенте РФ, осуществляющий подготовку решений президента по вопросам обеспечения защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, проведения единой государственной политики по обеспечению национальной безопасности.
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Владимир Путин (политик)Дмитрий ПесковРоссияСовет безопасности РФПолитикаНовости
 
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