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В Симферополе открыли мемориальную доску в память о герое спецоперации - РИА Новости Крым, 11.05.2023
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В Симферополе открыли мемориальную доску в память о герое спецоперации
В Симферополе открыли мемориальную доску в память о герое спецоперации - РИА Новости Крым, 11.05.2023
В Симферополе открыли мемориальную доску в память о герое спецоперации
Памятную доску в честь погибшего героя СВО Дениса Широкова открыли в Симферополе. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T17:09
2023-05-11T17:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Памятную доску в честь погибшего героя СВО Дениса Широкова открыли в Симферополе. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.29 августа 2022 года экипаж боевой машины перевозил боеприпасы через Антоновский мост и попал под артиллерийский обстрел.В открытии памятной доски приняли участие родные погибшего военнослужащего, ученики и учителя городской школы № 31, выпускником которой он был, а также власти Симферополя.Ранее в четверг в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Александром Дышлюком, который погиб в боях за освобождение Артемовска. В 2018 году он проходил военную службу по призыву в ВДВ, после чего решил продолжить службу по контракту. После начала СВО Александр заключил контракт с ЧВК "Вагнер". Был награжден медалью "За отвагу", а также четырьмя крестами "Вагнер". Погиб при освобождении Артемовска.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперацииВ Джанкое открыли мемориальные доски в память о героях спецоперацииРоссийские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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утраты, симферополь, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, общество, новости, новости крыма
В Симферополе открыли мемориальную доску в память о герое спецоперации

В Симферополе открыли памятную доску в честь погибшего героя СВО Дениса Широкова

17:09 11.05.2023
 
© Фото: pixabayСвеча
Свеча
© Фото: pixabay
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Памятную доску в честь погибшего героя СВО Дениса Широкова открыли в Симферополе. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.
29 августа 2022 года экипаж боевой машины перевозил боеприпасы через Антоновский мост и попал под артиллерийский обстрел.

"Денис Игоревич геройски погиб, защищая боевых товарищей. За личное мужество и отвагу он награжден орденом Мужества и медалью Суворова, представлен к ордену "За верность долгу", - говорится в Telegram-канале администрации города.

В открытии памятной доски приняли участие родные погибшего военнослужащего, ученики и учителя городской школы № 31, выпускником которой он был, а также власти Симферополя.
Ранее в четверг в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Александром Дышлюком, который погиб в боях за освобождение Артемовска. В 2018 году он проходил военную службу по призыву в ВДВ, после чего решил продолжить службу по контракту. После начала СВО Александр заключил контракт с ЧВК "Вагнер". Был награжден медалью "За отвагу", а также четырьмя крестами "Вагнер". Погиб при освобождении Артемовска.
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УтратыСимферопольСВОАрмия и флотВооруженные силы РоссииОбществоНовостиНовости Крыма
 
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