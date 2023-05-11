https://crimea.ria.ru/20230511/v-simferopole-otkryli-memorialnuyu-dosku-v-pamyat-o-geroe-spetsoperatsii-1128669698.html

В Симферополе открыли мемориальную доску в память о герое спецоперации

В Симферополе открыли мемориальную доску в память о герое спецоперации - РИА Новости Крым, 11.05.2023

В Симферополе открыли мемориальную доску в память о герое спецоперации

Памятную доску в честь погибшего героя СВО Дениса Широкова открыли в Симферополе. Об этом сообщили в администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T17:09

2023-05-11T17:09

2023-05-11T17:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. Памятную доску в честь погибшего героя СВО Дениса Широкова открыли в Симферополе. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.29 августа 2022 года экипаж боевой машины перевозил боеприпасы через Антоновский мост и попал под артиллерийский обстрел.В открытии памятной доски приняли участие родные погибшего военнослужащего, ученики и учителя городской школы № 31, выпускником которой он был, а также власти Симферополя.Ранее в четверг в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер" Александром Дышлюком, который погиб в боях за освобождение Артемовска. В 2018 году он проходил военную службу по призыву в ВДВ, после чего решил продолжить службу по контракту. После начала СВО Александр заключил контракт с ЧВК "Вагнер". Был награжден медалью "За отвагу", а также четырьмя крестами "Вагнер". Погиб при освобождении Артемовска.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открыли первый памятник погибшим в ходе спецоперацииВ Джанкое открыли мемориальные доски в память о героях спецоперацииРоссийские солдаты в ходе СВО повторяют подвиг ветеранов – Аксенов

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, симферополь, сво, армия и флот, вооруженные силы россии, общество, новости, новости крыма