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В Джанкое открыли мемориальные доски в память о героях спецоперации
В Джанкое открыли мемориальные доски в память о героях спецоперации - РИА Новости Крым, 04.05.2023
В Джанкое открыли мемориальные доски в память о героях спецоперации
В Джанкое открыты мемориальные доски в честь погибших участников спецоперации Константина Щербина и Эмиля Таярова, сообщил в четверг глава городской... РИА Новости Крым, 04.05.2023
2023-05-04T16:23
2023-05-04T16:23
2023-05-04T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Джанкое открыты мемориальные доски в честь погибших участников спецоперации Константина Щербина и Эмиля Таярова, сообщил в четверг глава городской администрации Игорь Ивин.Константин Щербин посмертно награжден государственной наградой России – Орденом Мужества, Эмиль Таяров – государственной наградой России – Орденом Мужества и медалью Министерства обороны РФ "За боевые Отличия".Мемориальные знаки в честь погибших героев установлены на фасадах школ №8 и №1, где учились бойцы.До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открыли памятную доску погибшему в СВО командиру корабля ЧФДрузья погибшего героя Шведовича: "не привыкну говорить про Кирилла "был"В Евпатории увековечили память троих героев спецоперации
https://crimea.ria.ru/20230324/na-prichale-v-sevastopole-poyavilas-pamyatnaya-doska-pogibshim-v-svo-moryakam-1127753975.html
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крым, джанкой, сво, подвиги героев, общество, новости крыма, утраты
В Джанкое открыли мемориальные доски в память о героях спецоперации
В Джанкое открыты мемориальные знаки в честь погибших героев спецоперации