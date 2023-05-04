https://crimea.ria.ru/20230504/v-dzhankoe-otkryli-memorialnye-doski-v-pamyat-o-geroyakh-spetsoperatsii-1128536430.html

В Джанкое открыли мемориальные доски в память о героях спецоперации

В Джанкое открыли мемориальные доски в память о героях спецоперации - РИА Новости Крым, 04.05.2023

В Джанкое открыли мемориальные доски в память о героях спецоперации

В Джанкое открыты мемориальные доски в честь погибших участников спецоперации Константина Щербина и Эмиля Таярова, сообщил в четверг глава городской... РИА Новости Крым, 04.05.2023

2023-05-04T16:23

2023-05-04T16:23

2023-05-04T16:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В Джанкое открыты мемориальные доски в честь погибших участников спецоперации Константина Щербина и Эмиля Таярова, сообщил в четверг глава городской администрации Игорь Ивин.Константин Щербин посмертно награжден государственной наградой России – Орденом Мужества, Эмиль Таяров – государственной наградой России – Орденом Мужества и медалью Министерства обороны РФ "За боевые Отличия".Мемориальные знаки в честь погибших героев установлены на фасадах школ №8 и №1, где учились бойцы.До конца 2023 года в Крыму установят более 20 мемориальных досок с именами погибших героев специальной военной операции. В будущем такие места памяти должны появиться в каждом муниципалитете республики. Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе открыли памятную доску погибшему в СВО командиру корабля ЧФДрузья погибшего героя Шведовича: "не привыкну говорить про Кирилла "был"В Евпатории увековечили память троих героев спецоперации

https://crimea.ria.ru/20230324/na-prichale-v-sevastopole-poyavilas-pamyatnaya-doska-pogibshim-v-svo-moryakam-1127753975.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, джанкой, сво, подвиги героев, общество, новости крыма, утраты