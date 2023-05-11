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Главные новости Крыма: 11 мая - РИА Новости Крым, 11.05.2023
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Главные новости Крыма: 11 мая
Главные новости Крыма: 11 мая - РИА Новости Крым, 11.05.2023
Главные новости Крыма: 11 мая
В Крыму будут судить за взятки экс-главу села и санинспектора. Бывший храм УПЦ КП в Симферополе передадут Русской Православной Церкви. В республике починят... РИА Новости Крым, 11.05.2023
2023-05-11T21:59
2023-05-11T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Крыму будут судить за взятки экс-главу села и санинспектора. Бывший храм УПЦ КП в Симферополе передадут Русской Православной Церкви. В республике починят дороги на сотни миллионов рублей. Канатную дорогу на Ай-Петри модернизируют. Каким будет лето в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Борьба с коррупциейЭкс-глава администрации Урожайновского сельского поселения Симферопольского района предстанет перед судом за совершение ряда должностных и коррупционных преступлений. Следствие инкриминирует бывшей чиновнице восемь эпизодов присвоения и растраты чужого имущества, три эпизода служебного подлога и три эпизода получения взяток за незаконные действия. Кроме того, сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали технического директора регионального Центра гигиены и эпидемиологии. Подозреваемая требовала и получила взятку в размере 75 тысяч рублей от руководителя предприятия, которое производит асфальтобетонную смесь, за выдачу положительного заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы. При этом инспектор предупредила директора фирмы, что в случае неисполнения ее требований выдача разрешительной документации может затянуться на "неопределенный срок".Теперь она пойдет под суд. Храм УПЦ в СимферополеПомещения бывшего храма УПЦ Киевского патриархата, расположенного в Симферополе, по Севастопольской 17, освободили от имущества прежнего владельца, сообщила в четверг пресс-служба Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым. Как следует из текста сообщения, 11 мая было исполнено решение Арбитражного суда Республики Крым, вступившее в законную силу. Собор планируют передать Русской православной церкви. В Симферопольской и Крымской епархии сообщили, что у церкви пока нет никаких планов относительно бывшего собора. Сотни миллионов на ремонты дорогВласти Крыма определили подрядные организации, которым предстоит отремонтировать дороги в Симферополе и других городах Крыма. Так в столице республики починят подъезд от автодороги "Таврида" на сумму 392,4 млн рублей. В Керчи произведут ремонт по улице Маршала Еременко за 101 млн рублей, а также ремонт других объектов внутригородской улично-дорожной сети на общую сумму 130,4 млн рублей. В Феодосии построят сооружения инженерной защиты на участке дороги от набережной поселка Орджоникидзе до завода "Гидроприбор" за 64 млн. Модернизация дороги на Ай-ПетриИнвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации высокогорной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в Крыму. Планируется автоматизировать систему безопасности, заменить тяговые тросы, обновить электротехническое оборудование и так далее. При этом рабочие места обещают сохранить и увеличить. Канатная дорога долгое время находилась в аренде, а затем ее передали из муниципальной в республиканскую собственность. Ежегодно дорога останавливала работу для технического обслуживания в зимний период и запускалась перед майскими праздниками. В этом году объект не работает. Каким будет лето в КрымуЛето в Крыму ожидается теплым, температурные показатели останутся на уровне нормы и немного превысят таковые. Более того, глобальное потепление может не самым лучшим образом сказаться на количестве осадков в регионе - их станет меньше. Такой прогноз в четверг дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
https://crimea.ria.ru/20230511/pogib-v-boyakh-za-artemovsk-v-sevastopole-prostilis-s-boytsom-chvk-vagner-1128669408.html
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости, крым, новости крыма, общество, происшествия, политика, экономика
Главные новости Крыма: 11 мая

Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 11 мая

21:59 11.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Крыму будут судить за взятки экс-главу села и санинспектора. Бывший храм УПЦ КП в Симферополе передадут Русской Православной Церкви. В республике починят дороги на сотни миллионов рублей. Канатную дорогу на Ай-Петри модернизируют. Каким будет лето в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.
В Севастополе простились с бойцом ЧВК Вагнер Александром Дышлюком
Вчера, 16:28
Погиб в боях за Артемовск: в Севастополе простились с бойцом ЧВК "Вагнер"

Борьба с коррупцией

Экс-глава администрации Урожайновского сельского поселения Симферопольского района предстанет перед судом за совершение ряда должностных и коррупционных преступлений. Следствие инкриминирует бывшей чиновнице восемь эпизодов присвоения и растраты чужого имущества, три эпизода служебного подлога и три эпизода получения взяток за незаконные действия.
Кроме того, сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали технического директора регионального Центра гигиены и эпидемиологии. Подозреваемая требовала и получила взятку в размере 75 тысяч рублей от руководителя предприятия, которое производит асфальтобетонную смесь, за выдачу положительного заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы. При этом инспектор предупредила директора фирмы, что в случае неисполнения ее требований выдача разрешительной документации может затянуться на "неопределенный срок".Теперь она пойдет под суд.
Рубли и юани - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Вчера, 17:51
РНКБ предлагает открытие вкладов и счетов в юанях

Храм УПЦ в Симферополе

Помещения бывшего храма УПЦ Киевского патриархата, расположенного в Симферополе, по Севастопольской 17, освободили от имущества прежнего владельца, сообщила в четверг пресс-служба Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым. Как следует из текста сообщения, 11 мая было исполнено решение Арбитражного суда Республики Крым, вступившее в законную силу. Собор планируют передать Русской православной церкви. В Симферопольской и Крымской епархии сообщили, что у церкви пока нет никаких планов относительно бывшего собора.

Сотни миллионов на ремонты дорог

Власти Крыма определили подрядные организации, которым предстоит отремонтировать дороги в Симферополе и других городах Крыма. Так в столице республики починят подъезд от автодороги "Таврида" на сумму 392,4 млн рублей. В Керчи произведут ремонт по улице Маршала Еременко за 101 млн рублей, а также ремонт других объектов внутригородской улично-дорожной сети на общую сумму 130,4 млн рублей. В Феодосии построят сооружения инженерной защиты на участке дороги от набережной поселка Орджоникидзе до завода "Гидроприбор" за 64 млн.
Пожарный
Вчера, 19:42
Большой пожар в Симферополе: горит магазин - что известно

Модернизация дороги на Ай-Петри

Инвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации высокогорной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в Крыму. Планируется автоматизировать систему безопасности, заменить тяговые тросы, обновить электротехническое оборудование и так далее. При этом рабочие места обещают сохранить и увеличить. Канатная дорога долгое время находилась в аренде, а затем ее передали из муниципальной в республиканскую собственность. Ежегодно дорога останавливала работу для технического обслуживания в зимний период и запускалась перед майскими праздниками. В этом году объект не работает.

Каким будет лето в Крыму

Лето в Крыму ожидается теплым, температурные показатели останутся на уровне нормы и немного превысят таковые. Более того, глобальное потепление может не самым лучшим образом сказаться на количестве осадков в регионе - их станет меньше. Такой прогноз в четверг дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Боевая работа САУ Мста крымских артиллеристов - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Вчера, 20:08Эксклюзивы РИА Новости Крым
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00:01Ночные заморозки и дневное тепло: прогноз погоды в Крыму на пятницу
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22:09ВСУ обрушили "Грады" на Горловку - погибли и ранены жители
22:06Главные события и заявления дня: 11 мая
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21:37В Крыму началось строительство трех экотехнопарков
21:15"Евровидение-2023": что должна вернуть себе Россия – мнения экспертов
20:34В Турции новое мощное землетрясение - что известно
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