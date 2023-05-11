https://crimea.ria.ru/20230511/glavnye-novosti-kryma-11-maya-1128673570.html

Главные новости Крыма: 11 мая

Главные новости Крыма: 11 мая - РИА Новости Крым, 11.05.2023

Главные новости Крыма: 11 мая

В Крыму будут судить за взятки экс-главу села и санинспектора. Бывший храм УПЦ КП в Симферополе передадут Русской Православной Церкви. В республике починят... РИА Новости Крым, 11.05.2023

2023-05-11T21:59

2023-05-11T21:59

2023-05-11T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости Крым. В Крыму будут судить за взятки экс-главу села и санинспектора. Бывший храм УПЦ КП в Симферополе передадут Русской Православной Церкви. В республике починят дороги на сотни миллионов рублей. Канатную дорогу на Ай-Петри модернизируют. Каким будет лето в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Борьба с коррупциейЭкс-глава администрации Урожайновского сельского поселения Симферопольского района предстанет перед судом за совершение ряда должностных и коррупционных преступлений. Следствие инкриминирует бывшей чиновнице восемь эпизодов присвоения и растраты чужого имущества, три эпизода служебного подлога и три эпизода получения взяток за незаконные действия. Кроме того, сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю задержали технического директора регионального Центра гигиены и эпидемиологии. Подозреваемая требовала и получила взятку в размере 75 тысяч рублей от руководителя предприятия, которое производит асфальтобетонную смесь, за выдачу положительного заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы. При этом инспектор предупредила директора фирмы, что в случае неисполнения ее требований выдача разрешительной документации может затянуться на "неопределенный срок".Теперь она пойдет под суд. Храм УПЦ в СимферополеПомещения бывшего храма УПЦ Киевского патриархата, расположенного в Симферополе, по Севастопольской 17, освободили от имущества прежнего владельца, сообщила в четверг пресс-служба Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым. Как следует из текста сообщения, 11 мая было исполнено решение Арбитражного суда Республики Крым, вступившее в законную силу. Собор планируют передать Русской православной церкви. В Симферопольской и Крымской епархии сообщили, что у церкви пока нет никаких планов относительно бывшего собора. Сотни миллионов на ремонты дорогВласти Крыма определили подрядные организации, которым предстоит отремонтировать дороги в Симферополе и других городах Крыма. Так в столице республики починят подъезд от автодороги "Таврида" на сумму 392,4 млн рублей. В Керчи произведут ремонт по улице Маршала Еременко за 101 млн рублей, а также ремонт других объектов внутригородской улично-дорожной сети на общую сумму 130,4 млн рублей. В Феодосии построят сооружения инженерной защиты на участке дороги от набережной поселка Орджоникидзе до завода "Гидроприбор" за 64 млн. Модернизация дороги на Ай-ПетриИнвестор привлечет 150 миллионов рублей для реновации высокогорной канатной дороги Мисхор – Ай-Петри в Крыму. Планируется автоматизировать систему безопасности, заменить тяговые тросы, обновить электротехническое оборудование и так далее. При этом рабочие места обещают сохранить и увеличить. Канатная дорога долгое время находилась в аренде, а затем ее передали из муниципальной в республиканскую собственность. Ежегодно дорога останавливала работу для технического обслуживания в зимний период и запускалась перед майскими праздниками. В этом году объект не работает. Каким будет лето в КрымуЛето в Крыму ожидается теплым, температурные показатели останутся на уровне нормы и немного превысят таковые. Более того, глобальное потепление может не самым лучшим образом сказаться на количестве осадков в регионе - их станет меньше. Такой прогноз в четверг дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

https://crimea.ria.ru/20230511/pogib-v-boyakh-za-artemovsk-v-sevastopole-prostilis-s-boytsom-chvk-vagner-1128669408.html

https://crimea.ria.ru/20230511/rnkb-predlagaet-otkrytie-vkladov-i-schetov-v-yuanyakh-1128671611.html

https://crimea.ria.ru/20230511/bolshoy-pozhar-v-simferopole-gorit-magazin---chto-izvestno-1128672666.html

https://crimea.ria.ru/20230511/yarkaya-i-tochnaya-rabota-krymskikh-artilleristov-po-zapadnomu-oruzhiyu-dlya-vsu-1128673223.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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