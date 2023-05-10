https://crimea.ria.ru/20230510/operativno-o-covid-19-v-krymu-i-sevastopole--dannye-na-10-maya-1128637615.html

Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 10 мая

Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 10 мая - РИА Новости Крым, 10.05.2023

Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе – данные на 10 мая

В Крыму и Севастополе за сутки подтвержден 31 новый случай заражения коронавирусом. Днем ранее болезнь была выявлена у 45 человек.

2023-05-10T13:51

2023-05-10T13:51

2023-05-10T13:51

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Коронавирус в КрымуНа территории Республики Крым зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 216 623 положительных на COVID-19.Летальных исходов за день не зарегистрировано. Общее количество жертв пандемии в регионе - 5429.Коронавирус в СевастополеВ городе заболели еще три человека, смертельных случаев нет."В ковидные стационары Севастополя госпитализированных за сутки не было, выписаны с выздоровлением 13 человек", - говорится на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели ковидом 101 660 человек, выздоровели – 98 963. Скончались за весь период пандемии 2597.Коронавирус в РоссииВ России выявлено 2 405 новых случаев заражения, умерли за сутки 24 человека. Госпитализирован 281 человек, что меньше в сравнении с предшествующими сутками на 25%."Увеличение числа госпитализаций отмечено в 23 регионах, снижение в 35 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 27 субъектах РФ", - говорится в сообщении оперштаба.Выздоровели за сутки 3 278 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗCOVID-19 больше не пандемияКоронавирус в Крыму и Севастополе: данные за сутки

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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