https://crimea.ria.ru/20230509/koronavirus-v-krymu-i-sevastopole-dannye-za-sutki-1128619079.html

Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные за сутки

Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 09.05.2023

Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные за сутки

В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Смертей от вируса не было. Днем ранее болезнь подтвердилась у 37... РИА Новости Крым, 09.05.2023

2023-05-09T12:23

2023-05-09T12:23

2023-05-09T12:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Смертей от вируса не было. Днем ранее болезнь подтвердилась у 37 человек.Коронавирус в КрымуВ Крыму выявлено 29 новых случаев заболевания, смертей за минувшие сутки нет. Всего с момента объявления пандемии диагноз был подтвержден у 216 595 крымчан.Коронавирус в СевастополеВ городе заболели еще 16 человек, летальных случаев не выявлено. В стационары госпитализирован один человек, выписаны с выздоровлением 11, уточняется на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за все время в Севастополе заболели ковидом 101 657 человек, выздоровели – 98 950. Скончались за весь период пандемии 2 597.Коронавирус в РоссииВ России выявлено более 2,7 тысяч новых случаев COVID-19, скончались за сутки 25 человек. Госпитализированы 375 пациентов, что на 32,5% больше, чем накануне.Рост числа госпитализаций произошел в 33 субъектах, снижение - в 22 регионах, ситуация не изменилась в 30 субъектах страны.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗОб этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымCOVID-19 больше не пандемия

https://crimea.ria.ru/20230412/napugal-i-sdelal-besplodnymi-kak-kovid-povliyal-na-demografiyu-v-krymu-1128124044.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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