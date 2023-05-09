https://crimea.ria.ru/20230509/koronavirus-v-krymu-i-sevastopole-dannye-za-sutki-1128619079.html
Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные за сутки
Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные за сутки - РИА Новости Крым, 09.05.2023
Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные за сутки
В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Смертей от вируса не было. Днем ранее болезнь подтвердилась у 37... РИА Новости Крым, 09.05.2023
2023-05-09T12:23
2023-05-09T12:23
2023-05-09T12:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Смертей от вируса не было. Днем ранее болезнь подтвердилась у 37 человек.Коронавирус в КрымуВ Крыму выявлено 29 новых случаев заболевания, смертей за минувшие сутки нет. Всего с момента объявления пандемии диагноз был подтвержден у 216 595 крымчан.Коронавирус в СевастополеВ городе заболели еще 16 человек, летальных случаев не выявлено. В стационары госпитализирован один человек, выписаны с выздоровлением 11, уточняется на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.Всего, по данным Роспотребнадзора, за все время в Севастополе заболели ковидом 101 657 человек, выздоровели – 98 950. Скончались за весь период пандемии 2 597.Коронавирус в РоссииВ России выявлено более 2,7 тысяч новых случаев COVID-19, скончались за сутки 25 человек. Госпитализированы 375 пациентов, что на 32,5% больше, чем накануне.Рост числа госпитализаций произошел в 33 субъектах, снижение - в 22 регионах, ситуация не изменилась в 30 субъектах страны.Читайте также на РИА Новости Крым:COVID-19 искоренить практически невозможно - ВОЗОб этом часто забывают: какие прививки нужно делать взрослымCOVID-19 больше не пандемия
https://crimea.ria.ru/20230412/napugal-i-sdelal-besplodnymi-kak-kovid-povliyal-na-demografiyu-v-krymu-1128124044.html
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Коронавирус в Крыму и Севастополе: данные за сутки
В Крыму и Севастополе за сутки заболели коронавирусом 45 человек
12:23 09.05.2023 (обновлено: 12:24 09.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за минувшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Смертей от вируса не было. Днем ранее болезнь подтвердилась у 37 человек.
Коронавирус в Крыму
В Крыму выявлено 29 новых случаев заболевания, смертей за минувшие сутки нет. Всего с момента объявления пандемии диагноз был подтвержден у 216 595 крымчан.
"За истекшие сутки госпитализированы четыре пациента, за все время на стационарном лечении находились 63 932 человека. Выздоровели за сутки 28 человек, за весь период – 209 110", - сообщается на сайте регионального минздрава.
Коронавирус в Севастополе
В городе заболели еще 16 человек, летальных случаев не выявлено. В стационары госпитализирован один человек, выписаны с выздоровлением 11, уточняется на сайте оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Всего, по данным Роспотребнадзора, за все время в Севастополе заболели ковидом 101 657 человек, выздоровели – 98 950. Скончались за весь период пандемии 2 597.
Коронавирус в России
В России выявлено более 2,7 тысяч новых случаев COVID-19, скончались за сутки 25 человек. Госпитализированы 375 пациентов, что на 32,5% больше, чем накануне.
"По состоянию на 9 мая 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 375 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 32,5%... Выздоровели за сутки 3 152 человека, или на 13,8% меньше в сравнении с 8 мая 2023 года", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 33 субъектах, снижение - в 22 регионах, ситуация не изменилась в 30 субъектах страны.
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