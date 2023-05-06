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Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 06.05.2023
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Движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Движение по Крымскому мосту возобновлено
Крымский мост открыли для проезда транспорта, сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на региональный минтранс. РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T09:44
2023-05-06T09:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИ Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда транспорта, сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на региональный минтранс.В субботу утром Крючков сообщил о приостановке движения по мостовому переходу через Керченский пролив по техническим причинам. Переправа при этом работает в штатном режиме.По данным министра транспорта Николая Лукашенко, паромная переправа также работает в штатном режиме.Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока. Железнодорожную часть планировали завершить летом, но работы также удалось выполнить с опережением срока. Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста запустили 5 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по Крымскому мосту приостановленоОткрыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста На Керченской переправе скопилась большая очередь
https://crimea.ria.ru/20230504/gruzoviki-na-krymskom-mostu-vlasti-prorabatyvayut-varianty-1128542985.html
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крым, крымский мост, общество, минтранс крыма, новости крыма, транспорт
Движение по Крымскому мосту возобновлено

Крымский мост открыт для проезда - власти

09:44 06.05.2023 (обновлено: 09:52 06.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИ Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда транспорта, сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на региональный минтранс.
В субботу утром Крючков сообщил о приостановке движения по мостовому переходу через Керченский пролив по техническим причинам. Переправа при этом работает в штатном режиме.
"Движение по Крымскому мосту возобновлено", - написал он в своем Telegram-канале.
По данным министра транспорта Николая Лукашенко, паромная переправа также работает в штатном режиме.
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"Движение по Крымскому мосту возобновлено. Паромная переправа также работает в штатном режиме", - сообщил он в своем Telegram.
Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока. Железнодорожную часть планировали завершить летом, но работы также удалось выполнить с опережением срока. Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста запустили 5 мая.
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