https://crimea.ria.ru/20230506/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-1128573414.html

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Крымский мост открыли для проезда транспорта, сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на региональный минтранс. РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T09:44

2023-05-06T09:44

2023-05-06T09:52

крым

крымский мост

общество

минтранс крыма

новости крыма

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/03/1126769789_0:83:1624:997_1920x0_80_0_0_c4ef57555cbbb669d9cc997ab452e199.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИ Новости Крым. Крымский мост открыли для проезда транспорта, сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на региональный минтранс.В субботу утром Крючков сообщил о приостановке движения по мостовому переходу через Керченский пролив по техническим причинам. Переправа при этом работает в штатном режиме.По данным министра транспорта Николая Лукашенко, паромная переправа также работает в штатном режиме.Автомобильное движение по всем полосам Крымского моста полностью открыли после ремонта 23 февраля. Изначально пустить автотранспорт по обеим сторонам транспортного перехода планировалось 3 апреля 2023 года. Но все работы закончили за 4,5 месяца, более чем на месяц раньше намеченного срока. Железнодорожную часть планировали завершить летом, но работы также удалось выполнить с опережением срока. Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста запустили 5 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по Крымскому мосту приостановленоОткрыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста На Керченской переправе скопилась большая очередь

https://crimea.ria.ru/20230504/gruzoviki-na-krymskom-mostu-vlasti-prorabatyvayut-varianty-1128542985.html

крым

крымский мост

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, общество, минтранс крыма, новости крыма, транспорт