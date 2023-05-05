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Главные новости Крыма: 5 мая - РИА Новости Крым, 05.05.2023
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Главные новости Крыма: 5 мая
Главные новости Крыма: 5 мая - РИА Новости Крым, 05.05.2023
Главные новости Крыма: 5 мая
Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста. Участники СВО получили в Крыму 200 земельных участков. Бастрыкин поручил проверить сообщения... РИА Новости Крым, 05.05.2023
2023-05-05T21:57
2023-05-05T21:29
главное за день
новости крыма
крым
крымский мост
земля в крыму для участников сво
дтп в крыму и севастополе
михаил развожаев
общество
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста. Участники СВО получили в Крыму 200 земельных участков. Бастрыкин поручил проверить сообщения о земельных нарушениях в Ялте. Замглавы района уволен по утрате доверия. В Севастополе маршрутка врезалась в дерево: 15 пострадавших.О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Второй железнодорожный путь Крымского моста открытДвижение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыто после ремонтно-восстановительных работ с опережением графика, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.В феврале - на полтора месяца раньше срока - была полностью открыта автомобильная часть моста.Земля для участников СВОВ Крыму выдали уже 200 документов на землю участникам СВО и членам их семей, еще 500 подготовлено к выдаче. Об этом сообщил заместитель министра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.Ключевая задача – подобрать землю поблизости к морю, с необходимой инфраструктурой и подвести к ней коммуникации, подчеркнул он. Сейчас основная работа ведется по Сакскому району, также готовится документация по планировке территории в Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах.Земельные нарушения в ЯлтеКрымские следователи проверят сообщения о земельных нарушениях в Ялте, сообщает пресс-служба СК РФ.По данным ведомства, многодетным ялтинским семьям не были предоставлены положенные им земельные участки. Проверку начали по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.Уволен по утрате доверияЗамглавы Ленинского района Крыма уволен по утрате доверия, сообщили в прокуратуре Крыма.По данным ведомства, замглавы администрации, который также является главным архитектором Ленинского района, в нарушение антикоррупционных требований учредил архитектурную компанию, которую возглавила его жена. Это является нарушением муниципальным служащим запрета на участие в коммерческой деятельности.15 пострадавших: в Севастополе маршрутка врезалась в деревоВ результате ДТП с маршрутным автобусом в Севастополе пострадали, по предварительным данным, 15 человек. Из них двое - дети. Об этом сообщили в полиции города.После столкновения с иномаркой маршрутка выехала за пределы проезжей части, врезалась в дерево и перевернулась. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, на место ДТП направлено пять бригад скорой медицинской помощи. По его информации, трое пострадавших - в тяжелом состоянии.Выставка военкоров в СимферополеМинистерство информации и связи Крыма и крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" совместно открыли в Симферополе фотовыставку к 9 мая.На выставке "Дорога к Великой Победе" представлены 20 снимков хроники Великой Отечественной войны.Среди работ – уникальные и легендарные снимки рожденных в Симферополе военкоров Макса Альперта, Семена Альперина и Павла Трошкина. Двое из них - Макс Альперт и Семен Альперин - в годы войны работали в Совинформбюро, которое является родоначальником медиагруппы "Россия сегодня".
https://crimea.ria.ru/20230505/kogda-uravnyayut-denezhnoe-dovolstvie-uchastnikov-svo-1128560485.html
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главное за день, новости крыма, крым, крымский мост, земля в крыму для участников сво, дтп в крыму и севастополе, михаил развожаев, общество, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), ялта, выставка «дорога к великой победе» , медиагруппа "россия сегодня"
Главные новости Крыма: 5 мая

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 5 мая

21:57 05.05.2023
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаМарат Хуснуллин открыл движение по второму железнодорожному пути Крымского моста
Марат Хуснуллин открыл движение по второму железнодорожному пути Крымского моста
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости Крым. Открыто движение по второму железнодорожному пути Крымского моста. Участники СВО получили в Крыму 200 земельных участков. Бастрыкин поручил проверить сообщения о земельных нарушениях в Ялте. Замглавы района уволен по утрате доверия. В Севастополе маршрутка врезалась в дерево: 15 пострадавших.
О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.

Второй железнодорожный путь Крымского моста открыт

Движение по второму железнодорожному пути Крымского моста открыто после ремонтно-восстановительных работ с опережением графика, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
В феврале - на полтора месяца раньше срока - была полностью открыта автомобильная часть моста.
"Теперь мы запустили движение по второму пути железнодорожной части - и тоже с опережением графика. Специалисты работали круглосуточно в две смены. Произвели замену двух пролетных строений, для которых было поставлено 524 тонны металлоконструкций. Была произведена сложнейшая операция по надвижке пролетов", - написал он в своем Telegram-канале.

Земля для участников СВО

В Крыму выдали уже 200 документов на землю участникам СВО и членам их семей, еще 500 подготовлено к выдаче. Об этом сообщил заместитель министра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.
Ключевая задача – подобрать землю поблизости к морю, с необходимой инфраструктурой и подвести к ней коммуникации, подчеркнул он. Сейчас основная работа ведется по Сакскому району, также готовится документация по планировке территории в Черноморском, Раздольненском и Ленинском районах.
Весенний призыв - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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Когда уравняют денежное довольствие участников СВО

Земельные нарушения в Ялте

Крымские следователи проверят сообщения о земельных нарушениях в Ялте, сообщает пресс-служба СК РФ.
По данным ведомства, многодетным ялтинским семьям не были предоставлены положенные им земельные участки. Проверку начали по поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Уволен по утрате доверия

Замглавы Ленинского района Крыма уволен по утрате доверия, сообщили в прокуратуре Крыма.
По данным ведомства, замглавы администрации, который также является главным архитектором Ленинского района, в нарушение антикоррупционных требований учредил архитектурную компанию, которую возглавила его жена. Это является нарушением муниципальным служащим запрета на участие в коммерческой деятельности.
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09:41
В Крыму арестована замглавы кемеровской лаборатории Россельхознадзора

15 пострадавших: в Севастополе маршрутка врезалась в дерево

В результате ДТП с маршрутным автобусом в Севастополе пострадали, по предварительным данным, 15 человек. Из них двое - дети. Об этом сообщили в полиции города.
После столкновения с иномаркой маршрутка выехала за пределы проезжей части, врезалась в дерево и перевернулась.
Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, на место ДТП направлено пять бригад скорой медицинской помощи. По его информации, трое пострадавших - в тяжелом состоянии.

Выставка военкоров в Симферополе

Министерство информации и связи Крыма и крымское подразделение медиагруппы "Россия сегодня" совместно открыли в Симферополе фотовыставку к 9 мая.
На выставке "Дорога к Великой Победе" представлены 20 снимков хроники Великой Отечественной войны.
Среди работ – уникальные и легендарные снимки рожденных в Симферополе военкоров Макса Альперта, Семена Альперина и Павла Трошкина. Двое из них - Макс Альперт и Семен Альперин - в годы войны работали в Совинформбюро, которое является родоначальником медиагруппы "Россия сегодня".
Сотрудники драмтеатра им. М. Горького в Симферополе поддержали флешмоб медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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Главный редактор: Гаврилова А.В.
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