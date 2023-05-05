https://crimea.ria.ru/20230505/ataku-dronov-na-kreml-mogut-obsudit-na-soveschanii-putina-s-sovbezom-1128553114.html

Атаку дронов на Кремль могут обсудить на совещании Путина с Совбезом

Атаку дронов на Кремль могут обсудить на совещании Путина с Совбезом - РИА Новости Крым, 05.05.2023

Атаку дронов на Кремль могут обсудить на совещании Путина с Совбезом

Тема атаки украинских беспилотников на Кремль с высокой долей вероятности будет обсуждаться на совещании президента Владимира Путина с членами Совета... РИА Новости Крым, 05.05.2023

2023-05-05T12:09

2023-05-05T12:09

2023-05-05T12:10

атака беспилотников на кремль

дмитрий песков

владимир путин (политик)

новости

совет безопасности рф

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россия

украина

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Тема атаки украинских беспилотников на Кремль с высокой долей вероятности будет обсуждаться на совещании президента Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Представитель Кремля также добавил, что 8 мая Путин в Москве проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.Атака беспилотников на Кремль и реакция Москвы и СШАВ ночь на среду киевский режим попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Военные и спецслужбы оперативно вывели дроны из строя.Пострадавших и ущерба нет. Президента Путина в момент атаки там не было, он не пострадал и продолжил работать в обычном режиме.В Кремле расценили это нападение как спланированный теракт и покушение на главу государства. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков выразил уверенность, что за украинской атакой на Кремль стоят США, которые диктуют Киеву дальнейшие шаги.В МИД РФ заявили, что атака на Кремль организована киевским режимом, а молчание коллективного Запада свидетельствует о его потакании террористическим методам неонацистского и экстремистского режима на Украине.Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не поощряет киевские власти наносить удары по российской территории. По его словам, США не причастны к атаке беспилотников на Кремль.По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".Читайте также на РИА Новости Крым:Как Россия ответит на атаку беспилотников на КремльКто стоит за атакой Украины на КремльЗа все действия Киева отвечают Вашингтон, Лондон и НАТО – Захарова

https://crimea.ria.ru/20230505/lavrov-nazval-rol-zapada-v-atake-na-kreml-i-poobeschal-otvet-delom-1128552868.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака беспилотников на кремль, дмитрий песков, владимир путин (политик), новости, совет безопасности рф, политика, россия, украина, сша