Атаку дронов на Кремль могут обсудить на совещании Путина с Совбезом
Песков: атаку дровнов на Кремль, скорее всего, обсудят на совещании Путина с Совбезом
12:09 05.05.2023 (обновлено: 12:10 05.05.2023)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости Крым. Тема атаки украинских беспилотников на Кремль с высокой долей вероятности будет обсуждаться на совещании президента Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ в пятницу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент продолжает работать в Кремле. Сегодня, помимо разной внутренней текущей работы, он имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Если они (слова об атаке дронов на Кремль – ред.) будут, мы обязательно их покажем. То, что (эта тема) будет так или иначе обсуждаться, можно с большой долей уверенности предположить", – цитирует Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля также добавил, что 8 мая Путин в Москве проведет переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.
Атака беспилотников на Кремль и реакция Москвы и США
В ночь на среду киевский режим попытался с помощью двух беспилотников нанести удар по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина. Военные и спецслужбы оперативно вывели дроны из строя.
Пострадавших и ущерба нет. Президента Путина в момент атаки там не было, он не пострадал и продолжил работать в обычном режиме.
В Кремле расценили это нападение как спланированный теракт и покушение на главу государства. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков выразил уверенность, что за украинской атакой на Кремль стоят США, которые диктуют Киеву дальнейшие шаги.
В МИД РФ заявили, что атака на Кремль организована киевским режимом, а молчание коллективного Запада свидетельствует о его потакании террористическим методам неонацистского и экстремистского режима на Украине.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не поощряет киевские власти наносить удары по российской территории. По его словам, США не причастны к атаке беспилотников на Кремль.
По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
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