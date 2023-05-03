https://crimea.ria.ru/20230503/v-krym-vozvraschaetsya-teplo-1128496712.html

В Крым возвращается тепло

В Крым возвращается тепло - РИА Новости Крым, 03.05.2023

В Крым возвращается тепло

В среду в Крым вернется весеннее тепло. После ночных заморозков днем воздух прогреется до +21 градуса. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.05.2023

2023-05-03T00:00

2023-05-03T00:00

2023-05-03T00:00

крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

судак

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123194503_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b80b8f4a387565a6362cd87513c4c504.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В среду в Крым вернется весеннее тепло. После ночных заморозков днем воздух прогреется до +21 градуса. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +18...20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +17…19 градусов.В Ялте, Алуште и Евпатории осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит +8...10, днем до 19 градусов тепла.В Судаке и Феодосии также без осадкрв. Ночью столбики термометров поднимутся до отметки в +10, днем будет 18 градусов тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер и дожди могут нарушить системы жизнеобеспечения КрымаВ Крым опять идут заморозки - объявлено штормовоеКак работает Керченская паромная переправа 2 мая

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

феодосия

судак

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, феодосия, судак, евпатория