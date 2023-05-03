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В Крым возвращается тепло
В Крым возвращается тепло - РИА Новости Крым, 03.05.2023
В Крым возвращается тепло
В среду в Крым вернется весеннее тепло. После ночных заморозков днем воздух прогреется до +21 градуса. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 03.05.2023
2023-05-03T00:00
2023-05-03T00:00
2023-05-03T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В среду в Крым вернется весеннее тепло. После ночных заморозков днем воздух прогреется до +21 градуса. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +18...20.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +17…19 градусов.В Ялте, Алуште и Евпатории осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит +8...10, днем до 19 градусов тепла.В Судаке и Феодосии также без осадкрв. Ночью столбики термометров поднимутся до отметки в +10, днем будет 18 градусов тепла.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовой ветер и дожди могут нарушить системы жизнеобеспечения КрымаВ Крым опять идут заморозки - объявлено штормовоеКак работает Керченская паромная переправа 2 мая
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В Крым возвращается тепло
В среду в Крыму ночные заморозки сменятся теплом до +21 градуса
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. В среду в Крым вернется весеннее тепло. После ночных заморозков днем воздух прогреется до +21 градуса. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В ближайшие трое суток в Крыму установится солнечная и сухая погода, определяемая областью повышенного атмосферного давления. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с. Температура воздуха 3 мая ночью +2…7, на побережье до +10 градусов, в степных и предгорных районах на поверхности почвы заморозки до -2; днем +16…21, в горах +9…14", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…4, днем +18...20.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +17…19 градусов.
В Ялте, Алуште и Евпатории осадков не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит +8...10, днем до 19 градусов тепла.
В Судаке и Феодосии также без осадкрв. Ночью столбики термометров поднимутся до отметки в +10, днем будет 18 градусов тепла.
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