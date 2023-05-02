https://crimea.ria.ru/20230502/kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-2-maya-1128471657.html

Как работает Керченская паромная переправа 2 мая

Как работает Керченская паромная переправа 2 мая - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Как работает Керченская паромная переправа 2 мая

На Керченской паромной переправе во вторник осадков не прогнозируется, ветер до 11 м/с, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

2023-05-02T09:58

2023-05-02T09:58

2023-05-02T09:58

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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.Работа переправы зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Трафик Керченской морской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив паромы выполнили около 3,5 тысячи рейсов.На переправе со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и туманы: прогноз погоды для Крыма на вторникВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновАльтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке

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керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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