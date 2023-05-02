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Как работает Керченская паромная переправа 2 мая
Как работает Керченская паромная переправа 2 мая - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Как работает Керченская паромная переправа 2 мая
На Керченской паромной переправе во вторник осадков не прогнозируется, ветер до 11 м/с, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
2023-05-02T09:58
2023-05-02T09:58
2023-05-02T09:58
керченская паромная переправа
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крым
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керчь
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Погода в Керченском проливеВ районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.Работа переправы зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.Трафик Керченской морской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив паромы выполнили около 3,5 тысячи рейсов.На переправе со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди и туманы: прогноз погоды для Крыма на вторникВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – АксеновАльтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке
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Как работает Керченская паромная переправа 2 мая
Минтранс: на Керченской паромной переправе 2 мая ветер до 11 м/с и без осадков
На Керченской паромной переправе во вторник осадков не прогнозируется, ветер до 11 м/с, действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Погода в Керченском проливе
В районе Керченской переправы погода благоприятствует судоходству.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 2 мая ветер северный 6-11 м/с, без существенных осадков. Видимость хорошая, высота волн 30-80 см, температура воздуха +13…15 градусов, температура воды в море +13…14", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Работа переправы зависит от погоды, поэтому водителям при планировании поездок через Керченский пролив рекомендуют следить за актуальной остановкой.
Трафик Керченской морской переправы
После запуска морского сообщения через пролив паромы выполнили около 3,5 тысячи рейсов.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 139 756 пассажиров, 112 389 единиц автотранспорта и 14 311 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами выполнено 3 490 рейсов", - уточнили в Минтрансе.
На переправе со стороны Краснодарского края продолжают действовать ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.
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