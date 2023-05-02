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Дожди и туманы: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 02.05.2023
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Дожди и туманы: прогноз погоды для Крыма на вторник
Дожди и туманы: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Дожди и туманы: прогноз погоды для Крыма на вторник
В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T00:01
2023-05-02T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +15…17.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии временами дожди. Ночью температура воздуха составит от 7 до 9 градусов тепла, днем воздух прогреется до +17.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди сменятся солнцем и теплом – прогноз погоды в Крыму на неделюПрогноз поменялся: каким будет май в КрымуКосмический удар: в мае Землю накроет магнитная буря огромной силы
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крымская погода, крым, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, феодосия, евпатория, крымский гидрометцентр
Дожди и туманы: прогноз погоды для Крыма на вторник

Прогноз погоды для Крыма на вторник, 2 мая

00:01 02.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТуман в Симферополе
Туман в Симферополе - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.
"Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, днем +13…18, в горах +7…12 градусов", - предупредили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +14...16.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +15…17.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии временами дожди. Ночью температура воздуха составит от 7 до 9 градусов тепла, днем воздух прогреется до +17.
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Крымская погодаКрымНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпаторияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дожди и туманы: прогноз погоды для Крыма на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 2 мая
21:15Где над Крымом сбили беспилотники
20:50Снова без света: три села под Симферополем обесточены
20:02Главные события и заявления дня: 1 мая
19:12СК завел дело о подрыве путей в Брянской области
18:48Зачем США и Британии были нужны украинские националисты – документы СМЕРШ
18:17Атака дронов на Севастополь - что происходит в городе
17:57Над Крымом сбили беспилотник
17:02Восемь ДРГ и полтысячи боевиков - ВСУ снова понесли огромные потери
16:30Смертельная погоня в Феодосии: подробности от СК
16:11Подрыв железной дороги под Брянском: когда восстановят движение
15:57Дело о Киево-Печерской лавре - УПЦ добилась переноса слушания
15:20В Крыму водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погиб
15:00Массированный удар по Украине: разбиты объекты ВПК
14:32Из-за схода поезда под Брянском произошел разлив нефтепродуктов
13:55Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустили в тестовом режиме
13:12Удары по Украине и конец СВО: эксперт сделал прогноз
12:44Подрыв ЛЭП в Ленобласти - возбуждено дело о диверсии
12:20Пожар и остановка поездов: ситуация на месте взрыва в Брянске
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