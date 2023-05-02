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Дожди и туманы: прогноз погоды для Крыма на вторник
Дожди и туманы: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Дожди и туманы: прогноз погоды для Крыма на вторник
В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T00:01
2023-05-02T00:01
2023-05-02T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +15…17.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии временами дожди. Ночью температура воздуха составит от 7 до 9 градусов тепла, днем воздух прогреется до +17.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди сменятся солнцем и теплом – прогноз погоды в Крыму на неделюПрогноз поменялся: каким будет май в КрымуКосмический удар: в мае Землю накроет магнитная буря огромной силы
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Дожди и туманы: прогноз погоды для Крыма на вторник
Прогноз погоды для Крыма на вторник, 2 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.
"Ночью и утром в отдельных районах вероятен туман. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, днем +13…18, в горах +7…12 градусов", - предупредили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +14...16.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +15…17.
В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии временами дожди. Ночью температура воздуха составит от 7 до 9 градусов тепла, днем воздух прогреется до +17.
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