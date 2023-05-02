https://crimea.ria.ru/20230502/dozhdi-i-tumany-prognoz-pogody-dlya-kryma-na-vtornik-1128466686.html

Дожди и туманы: прогноз погоды для Крыма на вторник

Дожди и туманы: прогноз погоды для Крыма на вторник - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Дожди и туманы: прогноз погоды для Крыма на вторник

В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает крымский гидрометцентр. РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T00:01

2023-05-02T00:01

2023-05-02T00:01

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крым

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севастополь

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алушта

судак

феодосия

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщает крымский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4…6, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +7…9, днем +15…17.В Ялте и Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии временами дожди. Ночью температура воздуха составит от 7 до 9 градусов тепла, днем воздух прогреется до +17.Читайте также на РИА Новости Крым:Дожди сменятся солнцем и теплом – прогноз погоды в Крыму на неделюПрогноз поменялся: каким будет май в КрымуКосмический удар: в мае Землю накроет магнитная буря огромной силы

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севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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