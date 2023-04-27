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В Симферополе в выходные будут работать пять ярмарок
В Симферополе в выходные будут работать пять ярмарок - РИА Новости Крым, 27.04.2023
В Симферополе в выходные будут работать пять ярмарок
В ближайшие выходные в Симферополе будут открыты для посетителей пять сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сообщили в минсельхозе республики. РИА Новости Крым, 27.04.2023
2023-04-27T07:03
2023-04-27T07:03
2023-04-27T07:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости Крым. В ближайшие выходные в Симферополе будут открыты для посетителей пять сельскохозяйственных ярмарок. Об этом сообщили в минсельхозе республики.Отмечается, что приобрести товары у крымских производителей можно будет с 7 утра до 14 часов дня. Павильоны расположатся на пяти локациях.29 апреля торговые ряды откроются на улице Севастопольская, 80/3; Киевская, 177 и на пересечении улиц Кечкеметская и Бела Куна.30 апреля, в воскресенье, купить товары можно будет в микрорайоне Каменка по ул. Крымской весны и на Ракетной, 10.Ранее замминистра промышленной политики республики Ирина Мезавцова сообщила, что в мае на рынки и в торговые сети Крыма будет еженедельно поступать до тысячи тонн овощей и фруктов из Запорожской и Херсонской областей. По ее словам, уже сегодня производители из новых регионов наравне с крымчанами принимают участие в ярмарках. Для них созданы комфортные условия работы: дополнительные площадки на рынках и ярмарках, где они могут реализовать свою продукцию.Читайте также на РИА Новости Крым:Перевозки, торговля и медицина: как Крым сотрудничает с новыми регионамиКак выбирать раннюю клубнику и чем она опасна - советы экспертовТысяча тонн в неделю: в мае новые регионы обеспечат Крым продукцией
https://crimea.ria.ru/20221016/kherson-nakormit-v-regione-poschitali-potentsial-agrokompleksa-1124915520.html
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В Симферополе в выходные будут работать пять ярмарок
В Симферополе 29 и 30 апреля будут работать пять сельскохозяйственных ярмарок