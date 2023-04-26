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В Севастополе незрячая женщина упала в ливневку – СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 26.04.2023
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В Севастополе незрячая женщина упала в ливневку – СК возбудил дело
В Севастополе незрячая женщина упала в ливневку – СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 26.04.2023
В Севастополе незрячая женщина упала в ливневку – СК возбудил дело
Перелом со смещением и разрыв связок – так закончился поход жительницы Севастополя, инвалида по зрению, на местный рынок, где на ее пути оказалась открытая... РИА Новости Крым, 26.04.2023
2023-04-26T16:10
2023-04-26T16:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Перелом со смещением и разрыв связок – так закончился поход жительницы Севастополя, инвалида по зрению, на местный рынок, где на ее пути оказалась открытая ливневка. Делом занялся Следственный комитет, возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве. О произошедшем в ведомстве узнали в ходе мониторинга социальных сетей. Окончательное решение приняли по итогам работы следователей и на основе материалов, поступивших из прокуратуры. Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности."В рамках следствия будут установлены служба и лица, ответственные за обслуживание данной территории и сохранение коммунальных объектов в надлежащем состоянии. Их действиям будет дана правовая оценка", – уточнили в СК.Читайте также на РИА новости Крым:Пока власть молчала: бизнесмены Севастополя сэкономили на рекламе 20 млн В Крыму вырос бетонный забор на пляже - Бастрыкин требует докладМашина провалилась в яму с кипятком в Петербурге – четверо пострадавших
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севастополь, происшествия, крымский следком, новости крыма, общество, крым
В Севастополе незрячая женщина упала в ливневку – СК возбудил дело

СК возбудил дело после падения незрячей женщины в ливневку на рынке в Севастополе

16:10 26.04.2023 (обновлено: 16:11 26.04.2023)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Перелом со смещением и разрыв связок – так закончился поход жительницы Севастополя, инвалида по зрению, на местный рынок, где на ее пути оказалась открытая ливневка. Делом занялся Следственный комитет, возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве.
"Установлено, что 35-летняя жительница Севастополя, являющаяся инвалидом с детства по зрению, при входе в помещение рынка по проспекту Победы попала ногой в открытый ливневый канал, получив повреждения в виде перелома лодыжки со смещением и разрыва связки голеностопного сустава", – сообщается в Telegram-канале ГСУ СК по Крыму и Севастополю.
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О произошедшем в ведомстве узнали в ходе мониторинга социальных сетей. Окончательное решение приняли по итогам работы следователей и на основе материалов, поступивших из прокуратуры. Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"В рамках следствия будут установлены служба и лица, ответственные за обслуживание данной территории и сохранение коммунальных объектов в надлежащем состоянии. Их действиям будет дана правовая оценка", – уточнили в СК.
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