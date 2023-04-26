https://crimea.ria.ru/20230426/v-sevastopole-nezryachaya-zhenschina-upala-v-livnevku--sk-vozbudil-delo-1128378711.html

В Севастополе незрячая женщина упала в ливневку – СК возбудил дело

В Севастополе незрячая женщина упала в ливневку – СК возбудил дело - РИА Новости Крым, 26.04.2023

В Севастополе незрячая женщина упала в ливневку – СК возбудил дело

Перелом со смещением и разрыв связок – так закончился поход жительницы Севастополя, инвалида по зрению, на местный рынок, где на ее пути оказалась открытая... РИА Новости Крым, 26.04.2023

2023-04-26T16:10

2023-04-26T16:10

2023-04-26T16:11

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости Крым. Перелом со смещением и разрыв связок – так закончился поход жительницы Севастополя, инвалида по зрению, на местный рынок, где на ее пути оказалась открытая ливневка. Делом занялся Следственный комитет, возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве. О произошедшем в ведомстве узнали в ходе мониторинга социальных сетей. Окончательное решение приняли по итогам работы следователей и на основе материалов, поступивших из прокуратуры. Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности."В рамках следствия будут установлены служба и лица, ответственные за обслуживание данной территории и сохранение коммунальных объектов в надлежащем состоянии. Их действиям будет дана правовая оценка", – уточнили в СК.Читайте также на РИА новости Крым:Пока власть молчала: бизнесмены Севастополя сэкономили на рекламе 20 млн В Крыму вырос бетонный забор на пляже - Бастрыкин требует докладМашина провалилась в яму с кипятком в Петербурге – четверо пострадавших

https://crimea.ria.ru/20220919/opasnye-razvlecheniya-v-sevastopole-rebenok-rasporol-nogu-v-skeytparke-1124550418.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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