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Машина провалилась в яму с кипятком в Петербурге – четверо пострадавших - РИА Новости Крым, 05.04.2023
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Машина провалилась в яму с кипятком в Петербурге – четверо пострадавших
Машина провалилась в яму с кипятком в Петербурге – четверо пострадавших - РИА Новости Крым, 05.04.2023
Машина провалилась в яму с кипятком в Петербурге – четверо пострадавших
Четырех человек, включая одного ребенка и двух спасателей, госпитализировали после ЧП с прорывом трубы с кипятком в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.04.2023
2023-04-05T12:01
2023-04-05T12:01
происшествия
санкт-петербург
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Четырех человек, включая одного ребенка и двух спасателей, госпитализировали после ЧП с прорывом трубы с кипятком в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Инцидент произошел в Адмиралтейском районе города. Дефект на трубопроводе горячего водоснабжения привел к размыву грунта и оседанию дорожного полотна, из-за чего под землю ушел легковой автомобиль с пассажирами.На месте происшествия работают 10 спасателей и три единицы техники. Площадь разлива кипятка составила 500 квадратных метров. Специалисты гортеплосети занимаются локализацией аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт по гарантии: кто отвечает за провалившуюся дорогу в СимферополеМаршрутка провалилась под асфальт из-за прорыва трубыДвухметровый провал: в Симферополе подземная река смыла асфальт
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, санкт-петербург, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, россия
Машина провалилась в яму с кипятком в Петербурге – четверо пострадавших

МЧС: четыре человека госпитализированы после прорыва трубы с кипятком в Петербурге ро

12:01 05.04.2023
 
© МЧС РоссииМашина с пассажирами провалилась в яму с кипятком в Петербурге
Машина с пассажирами провалилась в яму с кипятком в Петербурге
© МЧС России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Четырех человек, включая одного ребенка и двух спасателей, госпитализировали после ЧП с прорывом трубы с кипятком в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в Адмиралтейском районе города. Дефект на трубопроводе горячего водоснабжения привел к размыву грунта и оседанию дорожного полотна, из-за чего под землю ушел легковой автомобиль с пассажирами.
"В автомобиле находились люди, в том числе двое детей. Выбраться из машины помогли спасатели. В результате происшествия пострадали четыре человека: два сотрудника МЧС России, водитель автомобиля и ребенок. С ожогами нижних конечностей они госпитализированы", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
На месте происшествия работают 10 спасателей и три единицы техники. Площадь разлива кипятка составила 500 квадратных метров. Специалисты гортеплосети занимаются локализацией аварии.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиРоссия
 
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