https://crimea.ria.ru/20230405/mashina-provalilas-v-yamu-s-kipyatkom-v-peterburge--chetvero-postradavshikh-1127989306.html

Машина провалилась в яму с кипятком в Петербурге – четверо пострадавших

Машина провалилась в яму с кипятком в Петербурге – четверо пострадавших - РИА Новости Крым, 05.04.2023

Машина провалилась в яму с кипятком в Петербурге – четверо пострадавших

Четырех человек, включая одного ребенка и двух спасателей, госпитализировали после ЧП с прорывом трубы с кипятком в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T12:01

2023-04-05T12:01

2023-04-05T12:01

происшествия

санкт-петербург

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Четырех человек, включая одного ребенка и двух спасателей, госпитализировали после ЧП с прорывом трубы с кипятком в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Инцидент произошел в Адмиралтейском районе города. Дефект на трубопроводе горячего водоснабжения привел к размыву грунта и оседанию дорожного полотна, из-за чего под землю ушел легковой автомобиль с пассажирами.На месте происшествия работают 10 спасателей и три единицы техники. Площадь разлива кипятка составила 500 квадратных метров. Специалисты гортеплосети занимаются локализацией аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт по гарантии: кто отвечает за провалившуюся дорогу в СимферополеМаршрутка провалилась под асфальт из-за прорыва трубыДвухметровый провал: в Симферополе подземная река смыла асфальт

санкт-петербург

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, россия