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Ремонт по гарантии: кто отвечает за провалившуюся дорогу в Симферополе - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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Ситуация на дорогах Крыма
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Ремонт по гарантии: кто отвечает за провалившуюся дорогу в Симферополе
Ремонт по гарантии: кто отвечает за провалившуюся дорогу в Симферополе - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Ремонт по гарантии: кто отвечает за провалившуюся дорогу в Симферополе
Дорога на улице Баррикадная в Симферополе, где несколько дней назад образовался провал в асфальте, находится на балансе Службы автомобильных дорог Крыма и... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T13:47
2022-07-12T13:48
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
ремонт дорог
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Дорога на улице Баррикадная в Симферополе, где несколько дней назад образовался провал в асфальте, находится на балансе Службы автомобильных дорог Крыма и ремонт поврежденного участка – в зоне ответственности этого ведомства. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.Дыру в асфальте вокруг канализационного люка местные жители обнаружили в начале июля. Опасный участок был огорожен лентами и пластиковыми дорожными бунами. Однако в выходные, после обрушившихся на Симферополь осадков, ограждений на месте не оказалось, и в провал передними колесами угодил автомобиль.По информации главы администрации Михаила Афанасьева, ремонтировать дорогу будет подрядчик в рамках гарантийных обязательств.Как сообщалось, 26 июня в Симферополе после сильного ливня произошло обрушение двух полос автомобильного моста на улице Толстого. Пострадавших нет. Движение транспорта через мост на время ремонта было перекрыто. После инцидента специалисты начали проверку прочности всех остальных городских мостов через Салгир.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, симферополь, ремонт дорог, городская среда
Ремонт по гарантии: кто отвечает за провалившуюся дорогу в Симферополе

Провал дороги на улице Баррикадной в Симферополе устранят по гарантии – власти

13:47 12.07.2022 (обновлено: 13:48 12.07.2022)
 
© РИА Новости КрымПровал дороги по улице Баррикадная в Симферополе
Провал дороги по улице Баррикадная в Симферополе - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Дорога на улице Баррикадная в Симферополе, где несколько дней назад образовался провал в асфальте, находится на балансе Службы автомобильных дорог Крыма и ремонт поврежденного участка – в зоне ответственности этого ведомства. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.
Дыру в асфальте вокруг канализационного люка местные жители обнаружили в начале июля. Опасный участок был огорожен лентами и пластиковыми дорожными бунами. Однако в выходные, после обрушившихся на Симферополь осадков, ограждений на месте не оказалось, и в провал передними колесами угодил автомобиль.
"Объект не передан из собственности республики, поэтому сейчас этот вопрос находится в зоне ответственности Службы автодорог Крыма", - пояснили в пресс-службе администрации.
По информации главы администрации Михаила Афанасьева, ремонтировать дорогу будет подрядчик в рамках гарантийных обязательств.
Как сообщалось, 26 июня в Симферополе после сильного ливня произошло обрушение двух полос автомобильного моста на улице Толстого. Пострадавших нет. Движение транспорта через мост на время ремонта было перекрыто. После инцидента специалисты начали проверку прочности всех остальных городских мостов через Салгир.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымСимферопольРемонт дорогГородская среда
 
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