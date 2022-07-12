https://crimea.ria.ru/20220712/remont-po-garantii-kto-otvechaet-za-provalivshuyusya-dorogu-v-simferopole-1123819892.html

Ремонт по гарантии: кто отвечает за провалившуюся дорогу в Симферополе

Ремонт по гарантии: кто отвечает за провалившуюся дорогу в Симферополе - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Ремонт по гарантии: кто отвечает за провалившуюся дорогу в Симферополе

Дорога на улице Баррикадная в Симферополе, где несколько дней назад образовался провал в асфальте, находится на балансе Службы автомобильных дорог Крыма и... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T13:47

2022-07-12T13:47

2022-07-12T13:48

ситуация на дорогах крыма

крым

симферополь

ремонт дорог

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл — РИА Новости Крым. Дорога на улице Баррикадная в Симферополе, где несколько дней назад образовался провал в асфальте, находится на балансе Службы автомобильных дорог Крыма и ремонт поврежденного участка – в зоне ответственности этого ведомства. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.Дыру в асфальте вокруг канализационного люка местные жители обнаружили в начале июля. Опасный участок был огорожен лентами и пластиковыми дорожными бунами. Однако в выходные, после обрушившихся на Симферополь осадков, ограждений на месте не оказалось, и в провал передними колесами угодил автомобиль.По информации главы администрации Михаила Афанасьева, ремонтировать дорогу будет подрядчик в рамках гарантийных обязательств.Как сообщалось, 26 июня в Симферополе после сильного ливня произошло обрушение двух полос автомобильного моста на улице Толстого. Пострадавших нет. Движение транспорта через мост на время ремонта было перекрыто. После инцидента специалисты начали проверку прочности всех остальных городских мостов через Салгир.

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симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, ремонт дорог, городская среда