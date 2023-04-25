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Паромы и трафик: работа Керченской переправы 25 апреля - РИА Новости Крым, 25.04.2023
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Паромы и трафик: работа Керченской переправы 25 апреля
Паромы и трафик: работа Керченской переправы 25 апреля - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Паромы и трафик: работа Керченской переправы 25 апреля
Керченская паромная переправа во вторник работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
2023-04-25T11:01
2023-04-25T11:11
керченская паромная переправа
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керченский пролив
кубань
керчь
транспорт
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Погода в Керченском проливеВ районе Керчи погода благоприятствует судоходству, паромы курсируют через пролив.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям, которые планируют поездку через переправу, рекомендуют отслеживать актуальную обстановку в проливе.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 3 362 рейса. Всего перевезено около 108 тысяч автотранспортных средств.С кубанской стороны на переправе действуют ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заморозки на почве – прогноз на вторникМорской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридоруВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – Аксенов
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Паромы и трафик: работа Керченской переправы 25 апреля

Минтранс: Керченская переправа 25 апреля работает в штатном режиме

11:01 25.04.2023 (обновлено: 11:11 25.04.2023)
 
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Керченская паромная переправа во вторник работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.
Ситуация на паромной переправе в Керчи 25 апреля 2023 года

Погода в Керченском проливе

В районе Керчи погода благоприятствует судоходству, паромы курсируют через пролив.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 25 апреля ветер юго-западный, южный 6-11 м/с, временами дождь. Видимость хорошая, высота волн 50-100 см, температура воздуха +16…18 градусов. Температура воды в море +12…13", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям, которые планируют поездку через переправу, рекомендуют отслеживать актуальную обстановку в проливе.

Работа Керченской переправы

После запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 3 362 рейса. Всего перевезено около 108 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 134 112 пассажиров, 107 852 единицы автотранспорта и 13 739 железнодорожных вагонов", - уточнили в Минтрансе.
С кубанской стороны на переправе действуют ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.
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