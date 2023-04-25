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Паромы и трафик: работа Керченской переправы 25 апреля

Паромы и трафик: работа Керченской переправы 25 апреля - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Паромы и трафик: работа Керченской переправы 25 апреля

Керченская паромная переправа во вторник работает в штатном режиме, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса России.

2023-04-25T11:01

2023-04-25T11:01

2023-04-25T11:11

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Погода в Керченском проливеВ районе Керчи погода благоприятствует судоходству, паромы курсируют через пролив.Переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям, которые планируют поездку через переправу, рекомендуют отслеживать актуальную обстановку в проливе.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения работающие на линии паромы выполнили 3 362 рейса. Всего перевезено около 108 тысяч автотранспортных средств.С кубанской стороны на переправе действуют ограничения. Переправиться на паромах в Крым могут только грузовые автомобили с приоритетными грузами. Водителям остальных фур рекомендуют ехать по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Со стороны полуострова пускают все авто.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заморозки на почве – прогноз на вторникМорской грузовой путь в Крым – альтернатива парому и сухопутному коридоруВремя досмотра авто на Крымском мосту сократится до одного часа – Аксенов

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керчь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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