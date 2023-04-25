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Главные новости Крыма: 25 апреля - РИА Новости Крым, 25.04.2023
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Главные новости Крыма: 25 апреля
Главные новости Крыма: 25 апреля - РИА Новости Крым, 25.04.2023
Главные новости Крыма: 25 апреля
Корабли ЧФ "заминировали" морские подступы к Крыму. Симферопольский завод "Фиолент" в четыре раза нарастил заказы. Когда пустят электрички из Крыма в Херсонскою РИА Новости Крым, 25.04.2023
2023-04-25T22:34
2023-04-25T22:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Корабли ЧФ "заминировали" морские подступы к Крыму. Симферопольский завод "Фиолент" в четыре раза нарастил заказы. Когда пустят электрички из Крыма в Херсонскою область. В Крыму хотят построить новую трассу из Керчи в Джанкой. Как апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму.Обо всех главных новостях на полуострове – в подборке РИА Новости Крым."Минирование" морских подступов к КрымуКорабли Черноморского флота в рамках плана боевой подготовки провели морские учения по постановке и уничтожению минных заграждений у побережья Крыма, а также артиллерийские стрельбы по различным целям-угрозам. Об этом сообщили во вторник в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. Учебные минные заграждения установили на маршрутах возможных действий сил условного противника возле побережья Крыма. Этим занимались три больших десантных корабля (БДК) "Ямал", "Цезарь Куников" и "Орск". Задача провести разведку и разминировать участок была поставлена перед морскими тральщиками "Иван Голубец", "Ковровец" и "Георгий Курбатов". Одновременно корабли открывали огонь, завидев угрозу. Рост загрузки завода "Фиолент"Симферопольский завод "Фиолент" вчетверо нарастил объем заказов в рамках импортозамещения и выполняет, в том числе, оборонные заказы, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов. В частности завод производит комплектующих лайнеров Superjet 100 и МС-21. К этому моменту предприятие получило 40 млн рублей субсидий из республиканского бюджета, еще 70 млн - на обновление станочного парка - поступит в ближайшее время по федеральной линии.Новая трасса из Керчи в ДжанкойНовую трассу Керчь – Феодосия – Джанкой планируют построить в Крыму, это позволит сократить и упростить маршрут из Херсонской области в Краснодарский край, освободит центр полуострова от грузового транспорта и сократит время доставки грузов, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов. Сейчас специалисты проводят геологические изыскания, определяют стоимость строительства дороги и количество полос движения. Электрички из Крыма в Херсонскою областьПодготовка к запуску электропоездов из Джанкоя в Геническ находится в финальной стадии. В настоящее время обсуждаются вопросы обеспечения безопасности, сообщил РИА Новости Крым во вторник глава минтранса РК Николай Лукашенко. Министр отметил что, самой главной задачей при организации таких перевозок является безопасность пассажиров и сотрудников состава. Как только будут обеспечены все возможные мероприятия данной направленности, электропоезд начнет курсировать по маршруту. Как писал ранее сайт РИА Новости Крым, время в пути между конечными станциями не будет превышать двух часов, стоимость проезда будет существенно ниже, чем в автобусе.Заморозки и урожай в КрымуДлительное снижение температуры до отрицательных значений может нанести серьезный урон будущему урожаю косточковых и озимых культур в Крыму, сообщила 25 апреля замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко. По ее словам, для завязи косточковых культур опасны не столько сами заморозки, сколько их экспозиция – то есть время и продолжительность снижения температуры.
https://crimea.ria.ru/20230425/v-krymu-razvernuli-samuyu-dlinnuyu-v-rossii-georgievskuyu-lentu-1128366284.html
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Главные новости Крыма: 25 апреля

Главные новости Крыма в понедельник, 25 апреля

22:34 25.04.2023
 
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Автографы участников акции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Корабли ЧФ "заминировали" морские подступы к Крыму. Симферопольский завод "Фиолент" в четыре раза нарастил заказы. Когда пустят электрички из Крыма в Херсонскою область. В Крыму хотят построить новую трассу из Керчи в Джанкой. Как апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму.
Обо всех главных новостях на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.

"Минирование" морских подступов к Крыму

Корабли Черноморского флота в рамках плана боевой подготовки провели морские учения по постановке и уничтожению минных заграждений у побережья Крыма, а также артиллерийские стрельбы по различным целям-угрозам. Об этом сообщили во вторник в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. Учебные минные заграждения установили на маршрутах возможных действий сил условного противника возле побережья Крыма. Этим занимались три больших десантных корабля (БДК) "Ямал", "Цезарь Куников" и "Орск". Задача провести разведку и разминировать участок была поставлена перед морскими тральщиками "Иван Голубец", "Ковровец" и "Георгий Курбатов". Одновременно корабли открывали огонь, завидев угрозу.
В урочище Уч-Кош развернули самую длинную в России георгиевскую ленту
Вчера, 22:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Крыму развернули самую длинную в России георгиевскую ленту

Рост загрузки завода "Фиолент"

Симферопольский завод "Фиолент" вчетверо нарастил объем заказов в рамках импортозамещения и выполняет, в том числе, оборонные заказы, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов. В частности завод производит комплектующих лайнеров Superjet 100 и МС-21. К этому моменту предприятие получило 40 млн рублей субсидий из республиканского бюджета, еще 70 млн - на обновление станочного парка - поступит в ближайшее время по федеральной линии.
Весенний призыв - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Вчера, 21:42
Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма

Новая трасса из Керчи в Джанкой

Новую трассу Керчь – Феодосия – Джанкой планируют построить в Крыму, это позволит сократить и упростить маршрут из Херсонской области в Краснодарский край, освободит центр полуострова от грузового транспорта и сократит время доставки грузов, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов. Сейчас специалисты проводят геологические изыскания, определяют стоимость строительства дороги и количество полос движения.
Турист в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Вчера, 19:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ждать ли потепления в Крыму на майских праздниках

Электрички из Крыма в Херсонскою область

Подготовка к запуску электропоездов из Джанкоя в Геническ находится в финальной стадии. В настоящее время обсуждаются вопросы обеспечения безопасности, сообщил РИА Новости Крым во вторник глава минтранса РК Николай Лукашенко. Министр отметил что, самой главной задачей при организации таких перевозок является безопасность пассажиров и сотрудников состава. Как только будут обеспечены все возможные мероприятия данной направленности, электропоезд начнет курсировать по маршруту.
Как писал ранее сайт РИА Новости Крым, время в пути между конечными станциями не будет превышать двух часов, стоимость проезда будет существенно ниже, чем в автобусе.
Таможенники перекрыли канал контрабанды военной продукции из Крыма
Вчера, 18:24
Перекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма

Заморозки и урожай в Крыму

Длительное снижение температуры до отрицательных значений может нанести серьезный урон будущему урожаю косточковых и озимых культур в Крыму, сообщила 25 апреля замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко. По ее словам, для завязи косточковых культур опасны не столько сами заморозки, сколько их экспозиция – то есть время и продолжительность снижения температуры.
Ялта карантин набережная - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Вчера, 18:11Эксклюзивы РИА Новости Крым
Многоуровневая парковка появится в центре Ялты: когда и где
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Заголовок открываемого материала
00:01Местами дожди и грозы: прогноз погоды для Крыма на среду
22:36Ответ России: Путин подписал указ об управлении иностранными активами
22:34Главные новости Крыма: 25 апреля
22:25Главные события и заявления дня: 25 апреля
22:10В Крыму развернули самую длинную в России георгиевскую ленту
21:54"Это издевательство" - Лавров о дискриминации русских людей на Украине
21:42Весенний призыв: репортаж из главного военкомата Крыма
21:15Лавров сделал резкое заявление о Британии из-за "урановых" снарядов
21:04Лавров оценил намерение Байдена снова идти в президенты
20:55Британия направила киевскому режиму снаряды с обедненным ураном
20:47"Диктант Победы" в Крыму: где пройдет и как поучаствовать
20:36"Георгиевская лента" в Крыму - где взять и как носить символ Победы
20:15Что означают беспилотники Киева в Крыму и чем закончится СВО – политолог
19:55В Крыму 18 сел на два дня останутся без газа
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18:51По земле и монорельс: Сальдо о дороге по Арабатской стрелке в Крым
18:24Перекрыт канал контрабанды военной продукции из Крыма
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17:5115 украинских беспилотников сбиты средствами ПВО – Минобороны
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