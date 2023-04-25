https://crimea.ria.ru/20230425/glavnye-novosti-kryma-25-aprelya-1128366874.html

Главные новости Крыма: 25 апреля

Главные новости Крыма: 25 апреля - РИА Новости Крым, 25.04.2023

Главные новости Крыма: 25 апреля

Корабли ЧФ "заминировали" морские подступы к Крыму. Симферопольский завод "Фиолент" в четыре раза нарастил заказы. Когда пустят электрички из Крыма в Херсонскою РИА Новости Крым, 25.04.2023

2023-04-25T22:34

2023-04-25T22:34

2023-04-25T22:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 апр - РИА Новости Крым. Корабли ЧФ "заминировали" морские подступы к Крыму. Симферопольский завод "Фиолент" в четыре раза нарастил заказы. Когда пустят электрички из Крыма в Херсонскою область. В Крыму хотят построить новую трассу из Керчи в Джанкой. Как апрельские заморозки отразятся на урожае косточковых и озимых в Крыму.Обо всех главных новостях на полуострове – в подборке РИА Новости Крым."Минирование" морских подступов к КрымуКорабли Черноморского флота в рамках плана боевой подготовки провели морские учения по постановке и уничтожению минных заграждений у побережья Крыма, а также артиллерийские стрельбы по различным целям-угрозам. Об этом сообщили во вторник в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. Учебные минные заграждения установили на маршрутах возможных действий сил условного противника возле побережья Крыма. Этим занимались три больших десантных корабля (БДК) "Ямал", "Цезарь Куников" и "Орск". Задача провести разведку и разминировать участок была поставлена перед морскими тральщиками "Иван Голубец", "Ковровец" и "Георгий Курбатов". Одновременно корабли открывали огонь, завидев угрозу. Рост загрузки завода "Фиолент"Симферопольский завод "Фиолент" вчетверо нарастил объем заказов в рамках импортозамещения и выполняет, в том числе, оборонные заказы, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов. В частности завод производит комплектующих лайнеров Superjet 100 и МС-21. К этому моменту предприятие получило 40 млн рублей субсидий из республиканского бюджета, еще 70 млн - на обновление станочного парка - поступит в ближайшее время по федеральной линии.Новая трасса из Керчи в ДжанкойНовую трассу Керчь – Феодосия – Джанкой планируют построить в Крыму, это позволит сократить и упростить маршрут из Херсонской области в Краснодарский край, освободит центр полуострова от грузового транспорта и сократит время доставки грузов, сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов. Сейчас специалисты проводят геологические изыскания, определяют стоимость строительства дороги и количество полос движения. Электрички из Крыма в Херсонскою областьПодготовка к запуску электропоездов из Джанкоя в Геническ находится в финальной стадии. В настоящее время обсуждаются вопросы обеспечения безопасности, сообщил РИА Новости Крым во вторник глава минтранса РК Николай Лукашенко. Министр отметил что, самой главной задачей при организации таких перевозок является безопасность пассажиров и сотрудников состава. Как только будут обеспечены все возможные мероприятия данной направленности, электропоезд начнет курсировать по маршруту. Как писал ранее сайт РИА Новости Крым, время в пути между конечными станциями не будет превышать двух часов, стоимость проезда будет существенно ниже, чем в автобусе.Заморозки и урожай в КрымуДлительное снижение температуры до отрицательных значений может нанести серьезный урон будущему урожаю косточковых и озимых культур в Крыму, сообщила 25 апреля замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства Крыма Людмила Радченко. По ее словам, для завязи косточковых культур опасны не столько сами заморозки, сколько их экспозиция – то есть время и продолжительность снижения температуры.

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https://crimea.ria.ru/20230425/vesenniy-prizyv-reportazh-iz-glavnogo-voenkomata-kryma-1128364546.html

https://crimea.ria.ru/20230425/zhdat-li-potepleniya-v-krymu-na-mayskikh-prazdnikakh-1128342087.html

https://crimea.ria.ru/20230425/perekryt-kanal-kontrabandy-voennoy-produktsii-iz-kryma--1128360970.html

https://crimea.ria.ru/20230425/mnogourovnevaya-parkovka-poyavitsya-v-tsentre-yalty-kogda-i-gde-1128356656.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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