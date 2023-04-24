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Где в Крыму появятся новые памятные знаки - РИА Новости Крым, 24.04.2023
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Где в Крыму появятся новые памятные знаки
Где в Крыму появятся новые памятные знаки - РИА Новости Крым, 24.04.2023
Где в Крыму появятся новые памятные знаки
В период оккупации на территории Крыма функционировало более ста так называемых "мест принудительного содержания", включая лагеря и пункты временного содержания РИА Новости Крым, 24.04.2023
2023-04-24T08:37
2023-04-24T08:37
крым
владимир бобков
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крым в великой отечественной войне
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. В период оккупации на территории Крыма функционировало более ста так называемых "мест принудительного содержания", включая лагеря и пункты временного содержания военнопленных, а также тюрьмы всех ведомств - от полевой жандармерии до фашистской службы безопасности СД. И во всех этих фашистских "учреждениях" совершались пытки и убийства, рассказал корреспонденту РИА Новости Крым заместитель председателя Государственного совета республики Владимир Бобков.Крымский парламентарий привел в пример памятник в бывшем поселке Фрайдорф, ныне Новоселовское Раздольненского района. На нем высечено всего одно предложение: "Вечная память жертвам фашизма".Документы с перечнем имен погибших уже отправлены в Раздольненскую администрацию, сообщил зампредседателя Госсовета. По его словам, некоторые места массовой гибели советских граждан до сих пор никак не обозначены, и этой работой занялся попечительский совет мемориального комплекса "Концлагерь Красный"."Мы провели предварительную работу, разработали унифицированные знаки, единого образца, и поступательно будем их устанавливать на существующих памятниках. Скорее всего, после майских праздников", - анонсировал Владимир Бобков.Сейчас, сказал он, на стадии завершения находится строительство мемориального комплекса "Картофельный городок" в Симферополе. Здесь в подвалах бывшей овощной базы и просто под открытым небом содержались военнопленные, которых затем отправляли в другие концлагеря или на принудительные работы в Германию. О том, как он будет выглядеть, РИА Новости Крым уже писали.В ближайшее время на Стене Памяти в бывшем концлагере Красный появятся 12 новых фамилий погибших здесь узников.Владимир Бобков напомнил, что в Государственном совете Крыма еще с украинских времен разработана программа восстановления памятников. Каждый год за внебюджетные средства капитально ремонтируется несколько мемориалов. В этом году привели в порядок памятник 51-й армии не далеко от поселка Красногвардейское и вскоре будет восстановлен еще один мемориал в Сакском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Все четыре колеса: тачанка каховская и ростовскаяКаким будет новый мемориальный сквер на месте концлагеря в СимферополеСолдат вернется домой: из Крыма передали останки бойца на Родину
https://crimea.ria.ru/20230202/konstantinov-anonsiroval-start-rabot-na-meste-kartofelnogo-gorodka-1126717666.html
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РИА Новости Крым
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96
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крым, владимир бобков, история, новости, новости крыма, общество, крым в великой отечественной войне
Где в Крыму появятся новые памятные знаки

Владимир Бобков: в Крыму было более 100 фашистских тюрем - где появятся памятные знаки

08:37 24.04.2023
 
© Из архива Владимира БобковаПамятный знак
Памятный знак
© Из архива Владимира Бобкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. В период оккупации на территории Крыма функционировало более ста так называемых "мест принудительного содержания", включая лагеря и пункты временного содержания военнопленных, а также тюрьмы всех ведомств - от полевой жандармерии до фашистской службы безопасности СД. И во всех этих фашистских "учреждениях" совершались пытки и убийства, рассказал корреспонденту РИА Новости Крым заместитель председателя Государственного совета республики Владимир Бобков.
"Помимо этого, известно множество мест уничтожения советских граждан. Значительная часть из них сегодня обозначена памятными знаками, но они ставились в ту пору, когда доступ к документам был ограничен. И потому эти знаки часто слабо информируют о том, почему они установлены именно на этом месте", - сообщил Владимир Бобков.
Крымский парламентарий привел в пример памятник в бывшем поселке Фрайдорф, ныне Новоселовское Раздольненского района. На нем высечено всего одно предложение: "Вечная память жертвам фашизма".
"Мы выезжали в рабочую поездку, увидели памятник, стало интересно. Но кто погиб, когда? У них были имена, или это безымянная могила? А почему именно здесь? – удивился Владимир Бобков. - А когда мы копнули, то оказалось, что там был колодец, и в этом колодце уничтожили еврейское население Фрайдорфа. И имена, оказывается, есть. Как вы думаете, по-другому зазвучит табличка, если просто на том же существующем памятнике ее заменить? Конечно".
Документы с перечнем имен погибших уже отправлены в Раздольненскую администрацию, сообщил зампредседателя Госсовета. По его словам, некоторые места массовой гибели советских граждан до сих пор никак не обозначены, и этой работой занялся попечительский совет мемориального комплекса "Концлагерь Красный".
"Мы провели предварительную работу, разработали унифицированные знаки, единого образца, и поступательно будем их устанавливать на существующих памятниках. Скорее всего, после майских праздников", - анонсировал Владимир Бобков.
Сейчас, сказал он, на стадии завершения находится строительство мемориального комплекса "Картофельный городок" в Симферополе. Здесь в подвалах бывшей овощной базы и просто под открытым небом содержались военнопленные, которых затем отправляли в другие концлагеря или на принудительные работы в Германию. О том, как он будет выглядеть, РИА Новости Крым уже писали.
В ближайшее время на Стене Памяти в бывшем концлагере Красный появятся 12 новых фамилий погибших здесь узников.
Владимир Бобков напомнил, что в Государственном совете Крыма еще с украинских времен разработана программа восстановления памятников. Каждый год за внебюджетные средства капитально ремонтируется несколько мемориалов. В этом году привели в порядок памятник 51-й армии не далеко от поселка Красногвардейское и вскоре будет восстановлен еще один мемориал в Сакском районе.
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