https://crimea.ria.ru/20230424/gde-v-krymu-poyavyatsya-novye-pamyatnye-znaki-1128322356.html

Где в Крыму появятся новые памятные знаки

Где в Крыму появятся новые памятные знаки - РИА Новости Крым, 24.04.2023

Где в Крыму появятся новые памятные знаки

В период оккупации на территории Крыма функционировало более ста так называемых "мест принудительного содержания", включая лагеря и пункты временного содержания РИА Новости Крым, 24.04.2023

2023-04-24T08:37

2023-04-24T08:37

2023-04-24T08:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. В период оккупации на территории Крыма функционировало более ста так называемых "мест принудительного содержания", включая лагеря и пункты временного содержания военнопленных, а также тюрьмы всех ведомств - от полевой жандармерии до фашистской службы безопасности СД. И во всех этих фашистских "учреждениях" совершались пытки и убийства, рассказал корреспонденту РИА Новости Крым заместитель председателя Государственного совета республики Владимир Бобков.Крымский парламентарий привел в пример памятник в бывшем поселке Фрайдорф, ныне Новоселовское Раздольненского района. На нем высечено всего одно предложение: "Вечная память жертвам фашизма".Документы с перечнем имен погибших уже отправлены в Раздольненскую администрацию, сообщил зампредседателя Госсовета. По его словам, некоторые места массовой гибели советских граждан до сих пор никак не обозначены, и этой работой занялся попечительский совет мемориального комплекса "Концлагерь Красный"."Мы провели предварительную работу, разработали унифицированные знаки, единого образца, и поступательно будем их устанавливать на существующих памятниках. Скорее всего, после майских праздников", - анонсировал Владимир Бобков.Сейчас, сказал он, на стадии завершения находится строительство мемориального комплекса "Картофельный городок" в Симферополе. Здесь в подвалах бывшей овощной базы и просто под открытым небом содержались военнопленные, которых затем отправляли в другие концлагеря или на принудительные работы в Германию. О том, как он будет выглядеть, РИА Новости Крым уже писали.В ближайшее время на Стене Памяти в бывшем концлагере Красный появятся 12 новых фамилий погибших здесь узников.Владимир Бобков напомнил, что в Государственном совете Крыма еще с украинских времен разработана программа восстановления памятников. Каждый год за внебюджетные средства капитально ремонтируется несколько мемориалов. В этом году привели в порядок памятник 51-й армии не далеко от поселка Красногвардейское и вскоре будет восстановлен еще один мемориал в Сакском районе.Читайте также на РИА Новости Крым:Все четыре колеса: тачанка каховская и ростовскаяКаким будет новый мемориальный сквер на месте концлагеря в СимферополеСолдат вернется домой: из Крыма передали останки бойца на Родину

https://crimea.ria.ru/20230202/konstantinov-anonsiroval-start-rabot-na-meste-kartofelnogo-gorodka-1126717666.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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