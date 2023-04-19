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На Стене Памяти мемориала "Красный" в Крыму появятся 12 новых имен - РИА Новости Крым, 19.04.2023
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На Стене Памяти мемориала "Красный" в Крыму появятся 12 новых имен
На Стене Памяти мемориала "Красный" в Крыму появятся 12 новых имен - РИА Новости Крым, 19.04.2023
На Стене Памяти мемориала "Красный" в Крыму появятся 12 новых имен
На Стене Памяти, установленной на территории бывшего концлагеря в совхозе Красный под Симферополем, появится 12 новых фамилий узников. Об этом корреспонденту... РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T18:33
2023-04-19T18:33
крым
концлагерь "красный"
сергей кравцов
владимир константинов
фашизм
нацизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. На Стене Памяти, установленной на территории бывшего концлагеря в совхозе Красный под Симферополем, появится 12 новых фамилий узников. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила экскурсовод мемориального комплекса Елена Куцая.Изначально, по ее словам, на Стене было чуть более двухсот фамилий, которые стали известны при опознании жертв в 1944 году. Но с каждым годом этот список растет.Некоторых жертв, говорит Елена, узнавали соседи или просто случайные знакомые, не знавшие точных имен и фамилий. Так на стене появились надписи "Шура и ее новорожденный ребенок", "Бутусова Л. и ее мать", "Смагина с грудным ребенком" и т. д."Смагину опознала соседка, которая даже не помнила, как эту женщину зовут. Она видела, как ее вывели с грудным ребенком, на свой страх и риск спросила у охранника, куда их отправят. Получила ответ: в Красный", - вспомнила Елена Куцая.Она рассказала о судьбе семьи Кособородовых, которая была уничтожена почти полностью. На памятнике – 14 фамилий. Двое оставшихся в живых членов семьи в это время воевали на фронте. Оба они вернулись живыми и узнали об этой страшной трагедии. Они смогли продолжить род, и теперь каждый год новые поколения Кособородовых приезжают сюда, чтобы почтить память родственников.Всего в концлагере "Красный" было замучено более 15 000 советских граждан. У Вечного огня на его территории установлена вахта памяти. 19 апреля, в День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками, на территории мемориального комплекса прошли траурные мероприятия.Память узников концлагеря "Красный" почтил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава республики Крым Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.Находясь в Крыму с рабочим визитом, Сергей Кравцов в формате видеомоста объявил об открытии II Всероссийского школьного исторического форума "Сила – в правде!", а позже принял участие во Всероссийской акции "Молодым хранить память". Она стартовала в Международном детском центре "Артек".Выступая у Вечного огня на месте бывшего концлагеря, Сергей Кравцов провел параллели между событиями Великой Отечественной войны и нынешней специальной военной операцией на Украине.Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.Читайте также на РИА Новости Крым:"Смерть шпионам!": Архиву Крыма передали новые рассекреченные документыРассекреченные документы СМЕРШ: о побежденных и победителяхСтарая гвардия – фронту: удивительные истории помощи бойцам СВО
https://crimea.ria.ru/20230419/ne-dopustit-povtoreniya-tragedii-v-krymu-pochtili-pamyat-zhertv-natsistov-1128258234.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
На месте бывшего концлагеря в совхозе Красный в Крыму почтили память замученных фашистами советских граждан
На месте бывшего концлагеря в совхозе Красный в Крыму почтили память замученных фашистами советских граждан
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крым, концлагерь "красный", сергей кравцов, владимир константинов, фашизм, нацизм, история, крым в истории: секреты, факты, фото, великая отечественная война, новости крыма, симферополь
На Стене Памяти мемориала "Красный" в Крыму появятся 12 новых имен

На Стене Памяти в мемориальном комплексе "Концлагерь "Красный" появится 12 новых фамилий

18:33 19.04.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. На Стене Памяти, установленной на территории бывшего концлагеря в совхозе Красный под Симферополем, появится 12 новых фамилий узников. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила экскурсовод мемориального комплекса Елена Куцая.
Изначально, по ее словам, на Стене было чуть более двухсот фамилий, которые стали известны при опознании жертв в 1944 году. Но с каждым годом этот список растет.
"Сейчас на Стене памяти 1110 фамилий, еще 12 будут нанесены буквально на днях. Каждый год к 9 мая мы наносим имена тех узников, которые удалось установить за прошедший год. Конечно, чем дальше от тех событий, тем труднее устанавливать фамилии. Мы работаем с информацией архивных источников, часто обращаются сами родственники погибших", - рассказала Елена Куцая.
Некоторых жертв, говорит Елена, узнавали соседи или просто случайные знакомые, не знавшие точных имен и фамилий. Так на стене появились надписи "Шура и ее новорожденный ребенок", "Бутусова Л. и ее мать", "Смагина с грудным ребенком" и т. д.
"Смагину опознала соседка, которая даже не помнила, как эту женщину зовут. Она видела, как ее вывели с грудным ребенком, на свой страх и риск спросила у охранника, куда их отправят. Получила ответ: в Красный", - вспомнила Елена Куцая.
Она рассказала о судьбе семьи Кособородовых, которая была уничтожена почти полностью. На памятнике – 14 фамилий. Двое оставшихся в живых членов семьи в это время воевали на фронте. Оба они вернулись живыми и узнали об этой страшной трагедии. Они смогли продолжить род, и теперь каждый год новые поколения Кособородовых приезжают сюда, чтобы почтить память родственников.
Всего в концлагере "Красный" было замучено более 15 000 советских граждан. У Вечного огня на его территории установлена вахта памяти. 19 апреля, в День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками, на территории мемориального комплекса прошли траурные мероприятия.
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе Красный - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
13:14
Не допустить повторения трагедии: в Крыму почтили память жертв нацистов
Память узников концлагеря "Красный" почтил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава республики Крым Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.
Находясь в Крыму с рабочим визитом, Сергей Кравцов в формате видеомоста объявил об открытии II Всероссийского школьного исторического форума "Сила – в правде!", а позже принял участие во Всероссийской акции "Молодым хранить память". Она стартовала в Международном детском центре "Артек".
Выступая у Вечного огня на месте бывшего концлагеря, Сергей Кравцов провел параллели между событиями Великой Отечественной войны и нынешней специальной военной операцией на Украине.
"Сегодня нацизм поднял свою голову на Украине. Проводя специальную военную операцию, мы прежде всего боремся с нацизмом. С теми, кто решил, что он главнее других. С теми, кто решил, что он может делать все, что он захочет. С теми, кто решил покорить нашу страну. Мы обязательно победим. Для того, чтобы вы, ребята, жили в свободной, прекрасной стране. Мы победим фашизм. Мы сделаем нашу страну самой лучшей в мире", - пообещал глава образовательного ведомства, обращаясь к артековцам.
Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.
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