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На Стене Памяти мемориала "Красный" в Крыму появятся 12 новых имен

На Стене Памяти мемориала "Красный" в Крыму появятся 12 новых имен - РИА Новости Крым, 19.04.2023

На Стене Памяти мемориала "Красный" в Крыму появятся 12 новых имен

На Стене Памяти, установленной на территории бывшего концлагеря в совхозе Красный под Симферополем, появится 12 новых фамилий узников. Об этом корреспонденту... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T18:33

2023-04-19T18:33

2023-04-19T18:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. На Стене Памяти, установленной на территории бывшего концлагеря в совхозе Красный под Симферополем, появится 12 новых фамилий узников. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщила экскурсовод мемориального комплекса Елена Куцая.Изначально, по ее словам, на Стене было чуть более двухсот фамилий, которые стали известны при опознании жертв в 1944 году. Но с каждым годом этот список растет.Некоторых жертв, говорит Елена, узнавали соседи или просто случайные знакомые, не знавшие точных имен и фамилий. Так на стене появились надписи "Шура и ее новорожденный ребенок", "Бутусова Л. и ее мать", "Смагина с грудным ребенком" и т. д."Смагину опознала соседка, которая даже не помнила, как эту женщину зовут. Она видела, как ее вывели с грудным ребенком, на свой страх и риск спросила у охранника, куда их отправят. Получила ответ: в Красный", - вспомнила Елена Куцая.Она рассказала о судьбе семьи Кособородовых, которая была уничтожена почти полностью. На памятнике – 14 фамилий. Двое оставшихся в живых членов семьи в это время воевали на фронте. Оба они вернулись живыми и узнали об этой страшной трагедии. Они смогли продолжить род, и теперь каждый год новые поколения Кособородовых приезжают сюда, чтобы почтить память родственников.Всего в концлагере "Красный" было замучено более 15 000 советских граждан. У Вечного огня на его территории установлена вахта памяти. 19 апреля, в День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками, на территории мемориального комплекса прошли траурные мероприятия.Память узников концлагеря "Красный" почтил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава республики Крым Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.Находясь в Крыму с рабочим визитом, Сергей Кравцов в формате видеомоста объявил об открытии II Всероссийского школьного исторического форума "Сила – в правде!", а позже принял участие во Всероссийской акции "Молодым хранить память". Она стартовала в Международном детском центре "Артек".Выступая у Вечного огня на месте бывшего концлагеря, Сергей Кравцов провел параллели между событиями Великой Отечественной войны и нынешней специальной военной операцией на Украине.Присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.Читайте также на РИА Новости Крым:"Смерть шпионам!": Архиву Крыма передали новые рассекреченные документыРассекреченные документы СМЕРШ: о побежденных и победителяхСтарая гвардия – фронту: удивительные истории помощи бойцам СВО

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На месте бывшего концлагеря в совхозе Красный в Крыму почтили память замученных фашистами советских граждан На месте бывшего концлагеря в совхозе Красный в Крыму почтили память замученных фашистами советских граждан 2023-04-19T18:33 true PT3M04S

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