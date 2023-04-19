https://crimea.ria.ru/20230419/ne-dopustit-povtoreniya-tragedii-v-krymu-pochtili-pamyat-zhertv-natsistov-1128258234.html

Не допустить повторения трагедии: в Крыму почтили память жертв нацистов

Не допустить повторения трагедии: в Крыму почтили память жертв нацистов - РИА Новости Крым, 19.04.2023

Не допустить повторения трагедии: в Крыму почтили память жертв нацистов

На территории мемориала жертвам фашистской оккупации "Концлагерь "Красный" под Симферополем проходят памятные мероприятия, посвященные Дню единых действий в... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T13:14

2023-04-19T13:14

2023-04-19T13:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. На территории мемориала жертвам фашистской оккупации "Концлагерь "Красный" под Симферополем проходят памятные мероприятия, посвященные Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Цветы к вечному огню возложил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Государственного совета Владимир Костантинов, а также артековцы. В эту смену в Международном детском центре отдыхают школьники из освобожденных территорий - Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР. После торжественной части в музее на территории комплекса открылось заседание экспертной сессии, посвященной вопросам сохранения исторической памяти. Глава Крыма Сергей Аксенов, отвечая на вопросы детей, сказал: "Дай Бог, чтобы вам никогда не пришлось участвовать в боевых действиях и принимать жесткие решения. Но мы хотим, чтобы вы были к этому готовы". После живого общения и экскурсии по территории музея участники переместятся в МДЦ "Артек", где вечером пройдет панельная дискуссия, посвященная вопросам воспитания в духе патриотизма. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также примет участие в круглом столе, который пройдет в пресс-центре "Россия сегодня" в Москве. Он будет приурочен к началу Всероссийского школьного исторического форума " Сила - в правде!".Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет новый мемориальный сквер на месте концлагеря в СимферополеИсторию "Концлагеря "Красный" переведут на китайский язык"Просто умрите!": почему суд в Крыму признал деяния фашистов геноцидом

https://crimea.ria.ru/20210917/pered-smertyu-detey-pokormili-tragediya-malenkikh-patsientov-1120881966.html

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