Не допустить повторения трагедии: в Крыму почтили память жертв нацистов
На месте "Концлагеря "Красный" в Крыму почтили память убитых фашистами советских граждан
13:14 19.04.2023 (обновлено: 13:16 19.04.2023)
© РИА Новости КрымПамятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. На территории мемориала жертвам фашистской оккупации "Концлагерь "Красный" под Симферополем проходят памятные мероприятия, посвященные Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками.
Цветы к вечному огню возложил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Государственного совета Владимир Костантинов, а также артековцы. В эту смену в Международном детском центре отдыхают школьники из освобожденных территорий - Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР.
© РИА Новости КрымПамятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
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Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПамятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
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Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПамятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
3 из 5
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПамятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
4 из 5
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПамятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
5 из 5
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
© РИА Новости Крым
1 из 5
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
© РИА Новости Крым
2 из 5
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
© РИА Новости Крым
3 из 5
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
© РИА Новости Крым
4 из 5
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
© РИА Новости Крым
5 из 5
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
© РИА Новости Крым
После торжественной части в музее на территории комплекса открылось заседание экспертной сессии, посвященной вопросам сохранения исторической памяти.
"Никогда нельзя забывать преступления, совершенные нацистами и их пособниками, в том числе Бандеры и Шухевича, которые сегодня признаны героями на Украине. Это были преступления против военных и против мирных граждан. Мы должны помнить, что многие из тех, кто совершал преступления на территории совхоза Красный, так и не понесли наказания. Мы не должны допустить, чтобы эта трагедия повторилась" - выступая перед артековцами, сказал министр просвещения.
Глава Крыма Сергей Аксенов, отвечая на вопросы детей, сказал: "Дай Бог, чтобы вам никогда не пришлось участвовать в боевых действиях и принимать жесткие решения. Но мы хотим, чтобы вы были к этому готовы".
После живого общения и экскурсии по территории музея участники переместятся в МДЦ "Артек", где вечером пройдет панельная дискуссия, посвященная вопросам воспитания в духе патриотизма.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также примет участие в круглом столе, который пройдет в пресс-центре "Россия сегодня" в Москве. Он будет приурочен к началу Всероссийского школьного исторического форума " Сила - в правде!".
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