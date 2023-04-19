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Не допустить повторения трагедии: в Крыму почтили память жертв нацистов - РИА Новости Крым, 19.04.2023
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Не допустить повторения трагедии: в Крыму почтили память жертв нацистов
Не допустить повторения трагедии: в Крыму почтили память жертв нацистов - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Не допустить повторения трагедии: в Крыму почтили память жертв нацистов
На территории мемориала жертвам фашистской оккупации "Концлагерь "Красный" под Симферополем проходят памятные мероприятия, посвященные Дню единых действий в... РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T13:14
2023-04-19T13:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. На территории мемориала жертвам фашистской оккупации "Концлагерь "Красный" под Симферополем проходят памятные мероприятия, посвященные Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками. Цветы к вечному огню возложил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Государственного совета Владимир Костантинов, а также артековцы. В эту смену в Международном детском центре отдыхают школьники из освобожденных территорий - Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР. После торжественной части в музее на территории комплекса открылось заседание экспертной сессии, посвященной вопросам сохранения исторической памяти. Глава Крыма Сергей Аксенов, отвечая на вопросы детей, сказал: "Дай Бог, чтобы вам никогда не пришлось участвовать в боевых действиях и принимать жесткие решения. Но мы хотим, чтобы вы были к этому готовы". После живого общения и экскурсии по территории музея участники переместятся в МДЦ "Артек", где вечером пройдет панельная дискуссия, посвященная вопросам воспитания в духе патриотизма. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также примет участие в круглом столе, который пройдет в пресс-центре "Россия сегодня" в Москве. Он будет приурочен к началу Всероссийского школьного исторического форума " Сила - в правде!".Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет новый мемориальный сквер на месте концлагеря в СимферополеИсторию "Концлагеря "Красный" переведут на китайский язык"Просто умрите!": почему суд в Крыму признал деяния фашистов геноцидом
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крым, новости крыма, концлагерь "красный", история, великая отечественная война, крым в истории: секреты, факты, фото, фашизм, нацизм, мдц "артек", сергей кравцов, сергей аксенов, владимир константинов
Не допустить повторения трагедии: в Крыму почтили память жертв нацистов

На месте "Концлагеря "Красный" в Крыму почтили память убитых фашистами советских граждан

13:14 19.04.2023 (обновлено: 13:16 19.04.2023)
 
© РИА Новости КрымПамятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе Красный - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. На территории мемориала жертвам фашистской оккупации "Концлагерь "Красный" под Симферополем проходят памятные мероприятия, посвященные Дню единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками.
Цветы к вечному огню возложил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, глава Республики Крым Сергей Аксенов и председатель Государственного совета Владимир Костантинов, а также артековцы. В эту смену в Международном детском центре отдыхают школьники из освобожденных территорий - Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР.
© РИА Новости КрымПамятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе Красный
1 из 5
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПамятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе Красный
2 из 5
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПамятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе Красный
3 из 5
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПамятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе Красный
4 из 5
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПамятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе Красный
5 из 5
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
© РИА Новости Крым
1 из 5
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
© РИА Новости Крым
2 из 5
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
© РИА Новости Крым
3 из 5
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
© РИА Новости Крым
4 из 5
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
© РИА Новости Крым
5 из 5
Памятные мероприятия на месте бывшего концлагеря в совхозе "Красный"
© РИА Новости Крым
После торжественной части в музее на территории комплекса открылось заседание экспертной сессии, посвященной вопросам сохранения исторической памяти.
"Никогда нельзя забывать преступления, совершенные нацистами и их пособниками, в том числе Бандеры и Шухевича, которые сегодня признаны героями на Украине. Это были преступления против военных и против мирных граждан. Мы должны помнить, что многие из тех, кто совершал преступления на территории совхоза Красный, так и не понесли наказания. Мы не должны допустить, чтобы эта трагедия повторилась" - выступая перед артековцами, сказал министр просвещения.
Глава Крыма Сергей Аксенов, отвечая на вопросы детей, сказал: "Дай Бог, чтобы вам никогда не пришлось участвовать в боевых действиях и принимать жесткие решения. Но мы хотим, чтобы вы были к этому готовы".
После живого общения и экскурсии по территории музея участники переместятся в МДЦ "Артек", где вечером пройдет панельная дискуссия, посвященная вопросам воспитания в духе патриотизма.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов также примет участие в круглом столе, который пройдет в пресс-центре "Россия сегодня" в Москве. Он будет приурочен к началу Всероссийского школьного исторического форума " Сила - в правде!".
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