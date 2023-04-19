https://crimea.ria.ru/20230419/smert-shpionam-arkhivu-kryma-peredali-novye-rassekrechennye-dokumenty-1128254128.html

"Смерть шпионам!": Архиву Крыма передали новые рассекреченные документы

"Смерть шпионам!": Архиву Крыма передали новые рассекреченные документы - РИА Новости Крым, 19.04.2023

"Смерть шпионам!": Архиву Крыма передали новые рассекреченные документы

С первых дней освобождения Крыма от фашистов открылся счет арестованным. Разоблачались враги, оставленные "на будущее" немецкие агенты, резиденты, диверсанты... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T10:02

2023-04-19T10:02

2023-04-19T10:02

крым

смерш

архив

севастополь

общество

история

олег лобов

владимир бобков

сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. С первых дней освобождения Крыма от фашистов открылся счет арестованным. Разоблачались враги, оставленные "на будущее" немецкие агенты, резиденты, диверсанты. Всем этим занималось самое эффективное подразделение контрразведки военного времени: "СМЕРШ" ("Смерть фашистам!").Накануне 80-летнего юбилея этой организации в Госархив Республики Крым были переданы рассекреченные документы из архива "СМЕРШ".Как на пресс-конференции в мультимидийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказал представитель УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю Игорь Верешков, передается комплекс документов о деятельности контрразведки "СМЕРШ" в период 1944-1945 годов. Это всевозможные справки, отчеты, докладные записки о розыске на территории Крыма шпионов, предателей, пособников фашистов, самих нацистских преступников.Сразу после освобождения полуострова здесь началась мобилизация. И немало агентов и немецких пособников стремились попасть в ряды Красной Армии. Так они могли бы покинуть территорию, где "наследили" и избежать возмездия. Ну, и для легализации в мирной жизни это тоже была отличная возможность. "СМЕРШ" занимался проверкой мобилизованных, в документах есть примеры, как врагов вылавливали уже в армейских частях.Крымские архивисты, отметил председатель Госкомитета по делам архивов РК Олег Лобов, всегда с позитивом воспринимают вновь выявленные или рассекреченные документы. Потому, что очень важно иметь полную "палитру" документов, из разных источников. Только так удастся составить верную картину событий военного времени, которые происходили на Крымском полуострове. По его словам, среди исследователей сейчас очень востребованы документы, связанные с Великой Отечественной войной, подпольным и партизанским движением. Заместитель председателя Госсовета РК Владимир Бобков считает, что историки получат ценные новые источники данных о периоде освобождения Крыма и первых послевоенных годах. Но все-таки правильным будет, если изучать их будут специалисты."Это не та информация, на которой нужно учиться, — пояснил он. — Неподготовленный человек, который получает допуск к документу и пытается на этой основе сделать выводы, может ошибиться. Многие источники имеют оперативный характер и были актуальны в конкретный период времени"."Чтобы каждый ствол выстрелил!": ветеран КГБ о прошлом и настоящем>>Из "крымских" рассекреченных документов, представленных в последнем комплексе, очень интересными являются дополнительные сведения о трагедии 1 мая 1944 года в Севастополе. Тогда фашисты провели облавы на мирных жителей ради создания "живого щита" на судах, которые увозили румынских и немецких солдат. Нацисты рассчитывали, что советские летчики бомбить женщин и стариков не будут. И то давнее событие для нас становится живым: потому, что точно также сегодня действуют украинские нацисты.Наверняка внимание исследователей привлекут отчет о работе заброшенной в тыл противника оперативно-чекистской группе, данные об арестах агентов гестапо, изменниках-перебежчиках. Не связаны с Крымом, но очень актуальны документы о том, как англичане и американцы собирали в лагерях преступников и "ковали" из них свою агентуру.Читайте по теме:Рассекреченные документы СМЕРШ: о побежденных и победителях>>Возродить СМЕРШ: в Крыму оценили идею и разбили мифы о контрразведке>>Глава Крыма Аксенов выступил за возрождение "Смерша">>

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, смерш, архив, севастополь, общество, история, олег лобов, владимир бобков, сво