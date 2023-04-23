https://crimea.ria.ru/20230423/filtry-v-nos-i-progulki-u-morya-chto-vazhno-znat-allergikam-vesnoy-1128298944.html

Фильтры в нос и прогулки у моря: что важно знать аллергикам весной

Фильтры в нос и прогулки у моря: что важно знать аллергикам весной - РИА Новости Крым, 23.04.2023

Фильтры в нос и прогулки у моря: что важно знать аллергикам весной

Аллергики "со стажем" начинают готовиться к сезону весеннего цветения еще зимой, применяя аллерген специфическую иммунную терапию. Те же, кто только узнал о... РИА Новости Крым, 23.04.2023

2023-04-23T08:29

2023-04-23T08:29

2023-04-23T08:29

радио "спутник в крыму"

здоровье

совет эксперта

общество

мнения

татьяна крылова

сезонная аллергия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости Крым. Аллергики "со стажем" начинают готовиться к сезону весеннего цветения еще зимой, применяя аллерген специфическую иммунную терапию. Те же, кто только узнал о своей аллергии и "подошел" с ней к сегодняшнему цветению, должны ограничивать контакты с пыльцой и начать лечение по назначению врача. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-отоларинголог, ассистент кафедры Оториноларингологии института Медакадемии им. С.И. Георгиевского КФУ Татьяна Крылова.Методы борьбы с аллергией"Самый главным методом борьбы с аллергией является аллерген специфическая иммунная терапия, но ее нужно проводить в зимнее время, за 3-4 месяца до начала цветения. В прочем, есть разные способы лечения. Так называемые барьерные способы, которые можно использовать сейчас, или медикаментозные. Те, кто уже подошел с аллергией к сегодняшнему цветению, могут воспользоваться только мерами по ограничению контактов с пыльцой и применить антигистаминные препараты и атопически-назальные кортикостероиды", - сказала Крылова.Медикаментозное лечение должен назначать врач, потому что аллергический ринит "может скрываться" за другими проблемами и патологиями.По словам доктора, к этому заболеванию относятся несколько симптомов: заложенность носа, обильные водянистые выделения, чихание и зуд носа и глаз. Может возникать кашель, в тяжелых случаях – приступы бронхиальной астмы."Просто так не появляется аллергия, обычно ей предшествуют другие заболевания. Поэтому важно обращать внимание даже на маленькие симптомы, это поможет правильно собрать анамнез и в конечном итоге поставить правильный диагноз", - поясняет Крылова.В том случае, если диагноз выставлен неверно, и если аллергию не лечить, она может стать причиной появления сопутствующих заболеваний – синуситов, хронических тонзиллитов, а у детей привести к острым гнойным и экссудативным отитам, которые могут вызвать снижение слуха. Но самым неприятным последствием аллергии может стать возникновение бронхиальной астмы и анафилактический шок, от которого можно умереть, предупреждает лор.Особо опасное цветение"Весной аллергикам нюхать вообще ничего не рекомендую, потому что кроме настоящей аллергической реакции, может быть еще и вторичная, неспецифическая. В любом случае, резкие запахи, даже те, которые не являются аллергеном, будут раздражающими для аллергиков", - предупреждает специалист. И отмечает, что спектр растений, которые вызывают аллергию, не такой уж большой.По словам Крыловой, он зависит от региона. В этом отношении Крым – уникальный, потому что "у нас весна начинается бурно и сразу" и "стабильного цветения не получается почти никогда"."В этом году почти одновременно начали цвести и деревья, и луговые травы, которые сейчас также высаживают на газоны. Из деревьев самым сильным аллергеном считается береза, но у нас ее не так много, как в средней полосе России. Но у нас есть "родственники" березы – лещина, вяз, ольха – те деревья, которые цветут в виде "сережек" до появления листвы. Также сейчас цветут луговые травы, наблюдать их можно не только в лесах и на дачах, но и в городской среде, на газонах. Выглядят они как колоски разной формы, райграс, например, ежа сборная, солерос", - говорит доктор. И уточняет, что растения, которые могут вызывать аллергии, относятся к ветроопыляемым, то есть, переносятся ветром. Поэтому аллергики часто замечают, что при сильном ветре, когда на улице сухо, они чувствуют себя хуже. Но им гораздо лучше после хорошего дождя и рядом с водоемами.Как ограничить контакты с аллергеномКрылова рекомендует аллергикам не планировать прогулки в сухую и ветряную погоду, поскольку есть риск получить "ударную" дозу аллергена из воздуха."Также можно ограничивать контакт с аллергеном, используя маски, респираторы либо нанося на нос специальные средства, которые образуют так называемые барьеры. Солнцезащитные очки тоже могут защитить от симптомов аллергии, также в аптеках продаются носовые фильтры", - говорит она.Наибольшее количество пыльцы выделяется в утренние часы, где-то с 5 до 7 утра. Поэтому нужно закрывать окна или завешивать их мокрой тканью, чтобы пыльца могла задержаться, поясняет лор. В то же время, около моря можно гулять спокойно, "там такой климат, где пыльца быстро оседает".Самолечение при аллергии опасноПри выборе препарата важно руководствоваться не только показаниями, но и противопоказаниями. Так, при аллергии на растения категорически противопоказаны фитопрепараты, бывают и возрастные ограничения.Кроме того, препараты назначаются, в том числе и симптоматически. Кого-то больше беспокоит нос, а кого-то зуд, также "пыльцевая интоксикация" может сопровождаться повышением температуры, слабостью и апатией."Аллергию полностью вылечить нельзя, поскольку она имеет генную предрасположенность. Но на сегодняшний день есть хорошо зарекомендовавший себя метод аллерген специфической иммунотерапии. Для этого важно точно определить "виновный" аллерген и вводить его пациенту, вызывая привыкание организма. При поллинозах процент ремиссии до 80%, у больных круглогодичных аллергическим ринитом - 70-75%", - уточнила врач.И если раньше при аллерген специфической иммунотерапии использовались исключительно инъекционные способы, то есть, делали уколы, то сегодня есть таблетки для рассасывания во рту или спреи, которые наносится под язык.Врач акцентирует внимание, что человеку обязательно нужно знать свой аллерген и исключить его. Аллергопробы и скринингУзнать, какой аллерген вызывает реакцию, можно при помощи кожных аллегопроб. Это когда на коже предплечья делают насечки и наносят на них аллергены. Реакция, если она есть, происходит через 10-15 минут. Кроме того, можно провести исследование сыворотки крови на предмет специфических иммуноглобулинов."Если человек не знает, есть у него аллергия или нет, то в этом случае можно сделать скрининговый тест – в нем указаны 10-12 самых распространенных аллергенов. Кроме того, есть компонентная аллергология, когда аллерген раскладывается на несколько частей, компонентов. Тогда уже точно видно "виновника" и в каком количестве он присутствует, вызывает ли он перекрестную аллергию со стороны пищевых продуктов и можно ли такого пациента лечить аллерген специфической иммунотерапией", - говорит доктор. И уточняет, что такой развернутый анализ в Крыму предоставляет всего 3-4 лаборатории.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему закладывает нос: врач назвал необычную причинуОпасный деликатес: диетолог рассказал правду о красной икреКак не отравиться крымским чаем: советы от врача

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https://crimea.ria.ru/20220820/kak-spastis-ot-allergii-na-ambroziyu-v-period-tsveteniya--vrach-1124220523.html

https://crimea.ria.ru/20220820/chem-opasny-ukusy-pchel-os-shershney-i-shmeley--allergolog-1124220231.html

https://crimea.ria.ru/20220730/slezy-na-glazakh-kak-vyzhivayut-allergiki-v-krymu-1123987217.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, совет эксперта, общество, мнения, татьяна крылова, сезонная аллергия