Контрнаступление ВСУ и вспышка над Киевом: топ новостей недели
Недельный топ новостей от РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. СМИ выяснили дату контрнаступления на Крым, а эксперты оценили вероятность его начала в апреле. Аксенов и Балицкий сделали заявления по поводу обороны регионов, киевляне увидели яркую вспышку и услышали звуки взрывов, в Крыму оценили запрет на исполнение военных песен в России.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
Дата контрнаступления ВСУ на Крым
Украина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля, написал на этой неделе американский журнал Newsweek, опираясь на просочившиеся в сеть секретные документы. По данным издания, США и страны Запада направляют Киеву оружие и другую военную помощь именно к этой дате.
Оценка экспертов по контрнаступлению
Вероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный американскими СМИ срок, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич. Он полагает, что ВСУ с наступлением хорошей погоды могут попытаться "прощупать" российскую линию обороны на разных участках спецоперации, однако Вооруженные силы РФ знают об этом и усилили линию защиты.
Защита Запорожской области
Российские силы готовы отразить возможное наступление украинских войск в Запорожской области, ситуация под контролем, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. При этом он отметил активизацию действий украинских войск: ВСУ наращивают силы и укрываются в "зеленой зоне", однако российским военным это известно. Главная задача для региона на сегодняшний день – отбить возможное нападение.
Оборона Крыма
Крым также полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает, заявил во вторник глава республики Сергей Акснов. Глава региона подчеркнул, что ситуация в регионах находится на личном контроле президента России Владимира Путина, а его визит в зону спецоперации, состоявшийся во вторник, еще больше укрепил боевой дух военных.
Вспышка над Киевом
Ночью в среду над Киевом местные жители запечатлели яркую вспышку в небе и сообщили о серии звуков, напоминающих взрывы. Сразу после этого в городе включились сигналы воздушной тревоги. Как пояснили в городской военной администрации, причиной стало падение спутника NASA. По данным властей, ПВО не работала. Тревогу объявили, чтобы предотвратить жертвы от падения на землю обломков.
19 апреля, 23:42Яркая вспышка и звуки взрывов над Киевом – что случилось
Запрет на военные песни
Живущие на Западе наследники авторов военных песен, в том числе "Дороги на Берлин" и "Давай закурим", отказали в праве петь эти песни в России, сообщили в четверг СМИ. По мнению Главы Крыма Сергея Аксенова, это позор и предательство, памяти своих родных и страны, которой они посвятили жизнь и талант. По мнению руководителя республики, подобные действия выглядят как "желание мелких пакостников хоть чем-то насолить всем нам, жителям России". Аксенов предложил законодательно признать военные песни народными.