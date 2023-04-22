https://crimea.ria.ru/20230422/kontrnastuplenie-vsu-i-vspyshka-nad-kievom-top-novostey-nedeli-1128312069.html

Контрнаступление ВСУ и вспышка над Киевом: топ новостей недели

Контрнаступление ВСУ и вспышка над Киевом: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 22.04.2023

Контрнаступление ВСУ и вспышка над Киевом: топ новостей недели

СМИ выяснили дату контрнаступления на Крым, а эксперты оценили вероятность его начала в апреле. Аксенов и Балицкий сделали заявления по поводу обороны регионов, РИА Новости Крым, 22.04.2023

2023-04-22T17:36

2023-04-22T17:36

2023-04-22T17:36

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. СМИ выяснили дату контрнаступления на Крым, а эксперты оценили вероятность его начала в апреле. Аксенов и Балицкий сделали заявления по поводу обороны регионов, киевляне увидели яркую вспышку и услышали звуки взрывов, в Крыму оценили запрет на исполнение военных песен в России.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Дата контрнаступления ВСУ на КрымУкраина запланировала контрнаступление на Крым и Донбасс на 30 апреля, написал на этой неделе американский журнал Newsweek, опираясь на просочившиеся в сеть секретные документы. По данным издания, США и страны Запада направляют Киеву оружие и другую военную помощь именно к этой дате. Оценка экспертов по контрнаступлениюВероятность начала украинского наступления в апреле-мае есть, однако совсем не факт, что ВСУ начнут какие-то военные маневры в анонсированный американскими СМИ срок, считает глава Центра изучения военных и политических конфликтов, военный эксперт Андрей Клинцевич. Он полагает, что ВСУ с наступлением хорошей погоды могут попытаться "прощупать" российскую линию обороны на разных участках спецоперации, однако Вооруженные силы РФ знают об этом и усилили линию защиты. Защита Запорожской областиРоссийские силы готовы отразить возможное наступление украинских войск в Запорожской области, ситуация под контролем, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий. При этом он отметил активизацию действий украинских войск: ВСУ наращивают силы и укрываются в "зеленой зоне", однако российским военным это известно. Главная задача для региона на сегодняшний день – отбить возможное нападение. Оборона КрымаКрым также полностью готов к любому развитию ситуации, сил и средств по подготовке обороны полуострова хватает, заявил во вторник глава республики Сергей Акснов. Глава региона подчеркнул, что ситуация в регионах находится на личном контроле президента России Владимира Путина, а его визит в зону спецоперации, состоявшийся во вторник, еще больше укрепил боевой дух военных. Вспышка над КиевомНочью в среду над Киевом местные жители запечатлели яркую вспышку в небе и сообщили о серии звуков, напоминающих взрывы. Сразу после этого в городе включились сигналы воздушной тревоги. Как пояснили в городской военной администрации, причиной стало падение спутника NASA. По данным властей, ПВО не работала. Тревогу объявили, чтобы предотвратить жертвы от падения на землю обломков. Запрет на военные песниЖивущие на Западе наследники авторов военных песен, в том числе "Дороги на Берлин" и "Давай закурим", отказали в праве петь эти песни в России, сообщили в четверг СМИ. По мнению Главы Крыма Сергея Аксенова, это позор и предательство, памяти своих родных и страны, которой они посвятили жизнь и талант. По мнению руководителя республики, подобные действия выглядят как "желание мелких пакостников хоть чем-то насолить всем нам, жителям России". Аксенов предложил законодательно признать военные песни народными.

https://crimea.ria.ru/20230421/kontrnastuplenie-vsu-nazvany-vozmozhnye-ugrozy-dlya-kryma-1128287689.html

https://crimea.ria.ru/20230419/yarkaya-vspyshka-i-zvuki-vzryvov-nad-kievom--chto-sluchilos-1128273140.html

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