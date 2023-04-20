https://crimea.ria.ru/20230420/obyavlen-sostav-zhyuri-vserossiyskogo-konkursa-voennoy-fotozhurnalistiki-1128276415.html

Объявлен состав жюри Всероссийского конкурса военной фотожурналистики

Объявлен состав жюри Всероссийского конкурса военной фотожурналистики - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Объявлен состав жюри Всероссийского конкурса военной фотожурналистики

объявил состав жюри. Ему предстоит оценивать работы из зоны проведения Специальной военной операции, прием которых на сайте завершается 27 апреля. РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T11:44

2023-04-20T11:44

2023-04-20T11:44

фото

всероссийский конкурс военной фотожурналистики

дмитрий киселев

медиагруппа "россия сегодня"

общество

россия

владимир машков

история

сво

александр школьник

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Всероссийский конкурс военной фотожурналистики, организатором которого выступает международная медиагруппа "Россия сегодня", объявил состав жюри. Ему предстоит оценивать работы из зоны проведения Специальной военной операции, прием которых на сайте завершается 27 апреля.Победителей определят: генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев; художественный руководитель Театра Олега Табакова, Народный артист РФ Владимир Машков; писатель, сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты России — За Правду" Захар Прилепин; кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица (Сербия); директор Музея Победы Александр Школьник; президент многонационального латиноамериканского телеканала Telesur Патрисия Вильегас (Венесуэла); фотограф Sputnik Беларусь Юрий Иванов; фотограф агентства IRNA Пайам Сани (Иран) и вице-президент операционного департамента телеканала Al Mayadeen Элиас Фадул (Ливан)."Результатом работы многих военных фотокорреспондентов становится настоящая история, зафиксированная на пленке или в цифре. Военный фотокорреспондент всегда находится на передовой без права на защиту. Участники Всероссийского конкурса военной фотожурналистики прославляют подвиги наших солдат и становятся очевидцами несправедливости и жестокости, о которых свидетельствуют их снимки", - прокомментировал свое участие в работе жюри конкурса Владимир Машков.Он также выразил уверенность в том, что эти свидетельства должны увидеть все, а имена их авторов знать. "Результатом работы многих военных фотокорреспондентов становится настоящая история, зафиксированная на пленке или в цифре. Военный фотокорреспондент всегда находится на передовой без права на защиту. Участники Всероссийского конкурса военной фотожурналистики прославляют подвиги наших солдат и становятся очевидцами несправедливости и жестокости, о которых свидетельствуют их снимки. Уверен, что эти свидетельства должны увидеть все, а имена их авторов знать", - в заключении сказал Машков.Директор Музея Победы Александр Школьник: "Когда видишь документальные фотографии Великой Отечественной войны, невольно вспоминаешь старую истину, что лучше один раз увидеть… Именно по фотографиям, многие из которых стали бессмертной классикой, мы представляем себе ту войну – события, лица людей, чувства, которые они испытывали. Искусство фотографа может рассказать очень и очень многое. И никакие новые технологии, стримы и прочее не смогут полностью заменить качественной фотохроники, кадра талантливого фотожурналиста. Уверен, работы, которые будут отобраны для участия в конкурсе, станут подлинными историческими свидетельствами специальной военной операции и борьбы жителей Донбасса".Президент многонационального латиноамериканского телеканала Telesur Патрисия Вильегас (Венесуэла): "Мы всегда считаем важным отметить работу журналистов, особенно в разгар войны. Быть на месте таких событий - это мужество, и общество в целом не смогло бы получить правильное представление о происходящем без фотографов и журналистов. Конкурс - это еще один способ признать эти усилия и символически обнять тех, кто с камерой в руке борется за освещение сложных событий. Мы благодарны за участие в этом проекте и будем профессионально работать, чтобы отметить наиболее значимые работы".Фотографии всероссийского конкурса посвящены двум основным темам: воинскому долгу военнослужащих и добровольцев, а также монументальному труду волонтеров и всех мирных граждан, направленному на восстановление новых регионов России. Авторам предложено продемонстрировать свое мастерство в категориях "Одиночная фотография" и "Фотографическая серия". Церемония награждения победителей пройдет летом 2023 года. По итогам конкурса работы лауреатов будут представлены на масштабной фотовыставке и объединены в альбом.Читайте также на РИА Новости Крым:Война и мир прифронтовой Васильевки: фоторепортажЧем живет Новая Каховка - фоторепортажСоцсети и фотограф РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"

https://crimea.ria.ru/20230407/po-obe-storony-lentochki-dve-storony-zhizni-v-obektive-ria-novosti-krym-1128045775.html

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, всероссийский конкурс военной фотожурналистики, дмитрий киселев, медиагруппа "россия сегодня", общество, россия, владимир машков, история, сво, александр школьник, патрисия вильегас