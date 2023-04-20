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Главные события и заявления дня: 20 апреля - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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Главные события и заявления дня: 20 апреля
Главные события и заявления дня: 20 апреля - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Главные события и заявления дня: 20 апреля
Армия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут". Запорожская область готова отразить возможное контрнаступление. Столтенберг посетил Киев с РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T22:01
2023-04-20T22:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Армия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут". Запорожская область готова отразить возможное контрнаступление. Столтенберг посетил Киев с "необъявленным визитом". США запустили межконтинентальную ракету Minuteman III - для чего. ВСУ нанесли 12 ударов по Брянской области.В России выявили новый вид коронавируса "Арктур" и зафиксировали 44 случая кори.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи Армии России в зоне СВОРоссийские вооруженные силы нанесли удар по объединенному штабу группировки украинской армии "Бахмут", сообщили в четверг в Минобороны РФ. Также возле населенных пунктов Терны и Тоненькое в ДНР удары нанесены по трем командно-наблюдательным пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, а также 116-й бригады теробороны. За сутки Армия России нанесла поражение 86 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, а также по живой силе и технике в 127 районах. Контрнаступление ВСУРоссийские силы готовы отразить возможное наступление украинских войск в Запорожской области, ситуация под контролем, заявил 20 апреля врио губернатора региона Евгений Балицкий. При этом он отметил активизацию действий украинских войск: ВСУ наращивают силы и укрываются в "зеленой зоне", однако российским военным это известно. Главная задача для региона на сегодняшний день – отбить возможное нападение. Визит Столтенберга в Киев20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл с "необъявленным визитом" на Украину. Это является не только своего рода политическим ответом на визит министра обороны Китая в Москву и посещение президентом РФ Владимиром Путиным зоны спецоперации, но может быть связано со скорым началом контрнаступления украинских войск, считает политолог Алексей Анпилогов. Межконтинентальная ракета Minuteman IIIНакануне американские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ракета пролетела 4,2 тысячи миль (6,76 тысячи километров) над Тихим океаном. По мнению политического эксперта Сергея Горбачева, этот пуск объясняется стремлением Вашингтона продемонстрировать боевую готовность своей ядерной триады в условиях преимущества России над США в компоненте стратегических ядерных сил. Горбачев добавил, что по оценкам ряда профильных экспертов, США только к 2035 году найдут замену ракетам Minuteman III. Атака ВСУ на Брянскую областьВ четверг украинские боевики нанесли 12 минометных ударов по деревне Ломаковка в Брянской области, есть пострадавшие. Снаряды попали по домам и подстанциям. Очередной факт обстрела расследует Следком России. "Арктур" и корь в РоссииВ четверг в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении первых четырех подтвержденных случаев заражения коронавирусом "Арктур" в России.Кроме того в стране осложняется эпидемиологическая ситуация с корью, случаи зарегистрированы в 44 регионах РФ. Глава ведомства Анна Попова заявила, что на данный момент никаких ограничительных мероприятий не требуется.
https://crimea.ria.ru/20230420/nastuplenie-vsu-gotova-li-zaporozhskaya-oblast-otrazit-vozmozhnyy-udar-1128281539.html
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главное за день, новости, в мире, россия, украина, политика, экономика, общество, здравоохранение в россии, мнения
Главные события и заявления дня: 20 апреля

Главные новости и заявления четверга, 20 апреля

22:01 20.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ библиотеке
В библиотеке - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Армия России ударила по объединенному штабу группировки ВСУ "Бахмут". Запорожская область готова отразить возможное контрнаступление. Столтенберг посетил Киев с "необъявленным визитом". США запустили межконтинентальную ракету Minuteman III - для чего. ВСУ нанесли 12 ударов по Брянской области.В России выявили новый вид коронавируса "Арктур" и зафиксировали 44 случая кори.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи Армии России в зоне СВО

Российские вооруженные силы нанесли удар по объединенному штабу группировки украинской армии "Бахмут", сообщили в четверг в Минобороны РФ. Также возле населенных пунктов Терны и Тоненькое в ДНР удары нанесены по трем командно-наблюдательным пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, а также 116-й бригады теробороны. За сутки Армия России нанесла поражение 86 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, а также по живой силе и технике в 127 районах.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
14:17
Наступление ВСУ: готова ли Запорожская область отразить возможный удар

Контрнаступление ВСУ

Российские силы готовы отразить возможное наступление украинских войск в Запорожской области, ситуация под контролем, заявил 20 апреля врио губернатора региона Евгений Балицкий. При этом он отметил активизацию действий украинских войск: ВСУ наращивают силы и укрываются в "зеленой зоне", однако российским военным это известно. Главная задача для региона на сегодняшний день – отбить возможное нападение.

Визит Столтенберга в Киев

20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл с "необъявленным визитом" на Украину. Это является не только своего рода политическим ответом на визит министра обороны Китая в Москву и посещение президентом РФ Владимиром Путиным зоны спецоперации, но может быть связано со скорым началом контрнаступления украинских войск, считает политолог Алексей Анпилогов.

Межконтинентальная ракета Minuteman III

Накануне американские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ракета пролетела 4,2 тысячи миль (6,76 тысячи километров) над Тихим океаном. По мнению политического эксперта Сергея Горбачева, этот пуск объясняется стремлением Вашингтона продемонстрировать боевую готовность своей ядерной триады в условиях преимущества России над США в компоненте стратегических ядерных сил. Горбачев добавил, что по оценкам ряда профильных экспертов, США только к 2035 году найдут замену ракетам Minuteman III.
Донор сдает кровь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
19:26Эксклюзивы РИА Новости Крым
Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорству

Атака ВСУ на Брянскую область

В четверг украинские боевики нанесли 12 минометных ударов по деревне Ломаковка в Брянской области, есть пострадавшие. Снаряды попали по домам и подстанциям. Очередной факт обстрела расследует Следком России.

"Арктур" и корь в России

В четверг в Роспотребнадзоре сообщили о выявлении первых четырех подтвержденных случаев заражения коронавирусом "Арктур" в России.Кроме того в стране осложняется эпидемиологическая ситуация с корью, случаи зарегистрированы в 44 регионах РФ. Глава ведомства Анна Попова заявила, что на данный момент никаких ограничительных мероприятий не требуется.
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