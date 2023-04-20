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Для чего США запустили межконтинентальную ракету Minuteman III - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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Для чего США запустили межконтинентальную ракету Minuteman III
Для чего США запустили межконтинентальную ракету Minuteman III - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Для чего США запустили межконтинентальную ракету Minuteman III
Испытательный пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты объясняется стремлением Вашингтона продемонстрировать боевую готовность своей ядерной... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T15:16
2023-04-20T15:29
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сергей горбачев
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Военный зксперт Сергей Горбачев: пуск ракеты Minuteman III – попытка США показать надежность ядерных сил
Военный зксперт Сергей Горбачев: пуск ракеты Minuteman III – попытка США показать надежность ядерных сил
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Испытательный пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты объясняется стремлением Вашингтона продемонстрировать боевую готовность своей ядерной триады в условиях преимущества России над США в компоненте стратегических ядерных сил. Такое мнение высказал военный и политический эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".Накануне американские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Как отметило руководство базы космических сил "Ванденберг" откуда был произведен пуск, цель учений – "вдохнуть уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны". Ракета пролетела 4,2 тысячи миль (6,76 тысячи километров) над Тихим океаном.Эксперт отметил, что в последнее время в открытых источниках появилось немало информации о том, что морские стратегические ядерные силы США и в целом их ядерная триада находятся в непростой ситуации."Если сравнивать с нами, то у них на данный момент присутствует провал именно в сегменте межконтинентальных баллистических ракет с точки зрения новых разработок, замены старой морально и физически устаревшей техники на новую. Minuteman – это ракеты 70-х годов шахтного типа, которые по идее уже себя изжили. Американцам необходимо двигаться вперед, но они где-то с начала 90-х вообще прекратили серьезно заниматься по целому ряду причин именно вопросами обновления и производства новых ядерных боеголовок, разработкой новых ракет, в том числе шахтного базирования", – указал аналитик.Горбачев добавил, что по оценкам ряда профильных экспертов, США только к 2035 году найдут замену ракетам Minuteman III.Minuteman III – американская межконтинентальная баллистическая ракета. Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года. Является элементом стратегических сил сдерживания страны, которые контролирует Глобальное ударное командование ВВС. Вес ракеты — 36 тонн, диапазон полета — около 6 тысяч миль (более 9,5 тысяч км), скорость – 15 тысяч миль в час (свыше 24 тысяч км). Последние испытания Minuteman III были проведены в августе 2022 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу посетил пункт размещения новых ядерных ракетных комплексов "Ярс"В Белоруссии готовят площадки под стратегическое ядерное оружие – МОТретья мировая война и путь США в ад – главные заявления Трампа
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сша, мнения, сергей горбачев, ядерное оружие, испытание ядерного оружия, безопасность, в мире, россия
Для чего США запустили межконтинентальную ракету Minuteman III

Эксперт Горбачев: пуск ракеты Minuteman III – попытка США показать надежность ядерных сил

15:16 20.04.2023 (обновлено: 15:29 20.04.2023)
 
© DAN TKACHНевооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III запускается с базы ВВС Ванденберг, Калифорния. Фото AFP
Невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III запускается с базы ВВС Ванденберг, Калифорния. Фото AFP
© DAN TKACH
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Испытательный пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты объясняется стремлением Вашингтона продемонстрировать боевую готовность своей ядерной триады в условиях преимущества России над США в компоненте стратегических ядерных сил. Такое мнение высказал военный и политический эксперт Сергей Горбачев в эфире радио "Спутник в Крыму".
Военный зксперт Сергей Горбачев: пуск ракеты Minuteman III – попытка США показать надежность ядерных сил
15:16
Накануне американские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Как отметило руководство базы космических сил "Ванденберг" откуда был произведен пуск, цель учений – "вдохнуть уверенность в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания страны". Ракета пролетела 4,2 тысячи миль (6,76 тысячи километров) над Тихим океаном.
"Данный пуск – это в том числе стремление показать, что ядерный кулак США находится в надежном боевом состоянии. Безусловно, их триада находится в боеготовом состоянии, но требует работы. В этом смысле мы от них не только не отстаем, а в чем-то даже опережаем с точки зрения новизны, готовности, возможностей, отработки и прочего", – сказал Горбачев.
Эксперт отметил, что в последнее время в открытых источниках появилось немало информации о том, что морские стратегические ядерные силы США и в целом их ядерная триада находятся в непростой ситуации.
"Если сравнивать с нами, то у них на данный момент присутствует провал именно в сегменте межконтинентальных баллистических ракет с точки зрения новых разработок, замены старой морально и физически устаревшей техники на новую. Minuteman – это ракеты 70-х годов шахтного типа, которые по идее уже себя изжили. Американцам необходимо двигаться вперед, но они где-то с начала 90-х вообще прекратили серьезно заниматься по целому ряду причин именно вопросами обновления и производства новых ядерных боеголовок, разработкой новых ракет, в том числе шахтного базирования", – указал аналитик.
Горбачев добавил, что по оценкам ряда профильных экспертов, США только к 2035 году найдут замену ракетам Minuteman III.
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"Новые разработки – это и время, и финансы, и самое главное – мозги. Многие американские разработки, связанные с обороной, были связаны с использованием мозгов людей, которые скажем так, не рождены в США. Сейчас у них в этом смысле с мозгами напряженка", – заключил специалист.
Minuteman III – американская межконтинентальная баллистическая ракета. Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года. Является элементом стратегических сил сдерживания страны, которые контролирует Глобальное ударное командование ВВС. Вес ракеты — 36 тонн, диапазон полета — около 6 тысяч миль (более 9,5 тысяч км), скорость – 15 тысяч миль в час (свыше 24 тысяч км). Последние испытания Minuteman III были проведены в августе 2022 года.
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