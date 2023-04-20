https://crimea.ria.ru/20230420/glavnye-novosti-kryma-20-aprelya-1128290035.html

Главные новости Крыма: 20 апреля

Главные новости Крыма: 20 апреля - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Главные новости Крыма: 20 апреля

Почему беспилотники США больше не летают возле Крыма. Республику посетят народные дипломаты из Германии с гумпомощью для Херсонщины. Парад Победы в Севастополе... РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T21:43

2023-04-20T21:43

2023-04-20T21:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Почему беспилотники США больше не летают возле Крыма. Республику посетят народные дипломаты из Германии с гумпомощью для Херсонщины. Парад Победы в Севастополе отменен. Аксенов высказался о запрете исполнять военные песни в России. Есть ли в Крыму вакцина от нового штамма коронавируса.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Куда делись беспилотники СШАИнцидент с падением американского беспилотника MQ-9 Reaper недалеко от берегов Крыма заставил Пентагон быть более осторожным в своих действиях в Черном море у российских границ, но вряд ли прекращение полетов дронов в районе полуострова серьезно ослабило возможности разведки США. Такое мнение в четверг выразил военный и политический эксперт Сергей Горбачев. Делегаты из ГерманииВ мае на полуостров планирует приехать делегация народных дипломатов из Германии, сообщил корреспонденту РИА Новости Крым председатель комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Граждане ФРГ собрали гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий и собираются доставить ее в Херсонскую область. Парад Победы в СевастополеПарад Победы в Севастополе отменен, соответствующее решение принято Министерством обороны, заявил 20 апреля губернатор города Михаил Развожаев. При этом праздничные мероприятия и поздравления ветеранов будут, оргкомитет по проведению праздника на следующей неделе обсудит корректировку плана мероприятий. Запрет на военные песниЖивущие на Западе наследники авторов военных песен, в том числе "Дороги на Берлин" и "Давай закурим", отказали в праве петь эти песни в России, сообщили в четверг СМИ. По мнению Главы Крыма Сергея Аксенова, это позор и предательство, памяти своих родных и страны, которой они посвятили жизнь и талант. По мнению руководителя республики,подобные действия выглядят как желание мелких пакостников хоть чем-то насолить всем нам, жителям России. Аксенов предложил законодательно признать военные песни народными. Новый штамм ковида и вакцина для КрымаГипертрофированный интерес к новому штамму коронавируса "Арктур" вызван неосторожными заявлениями представителей ученого сообщества. При этом появление очередной разновидности вируса – совершенно естественное явление, заявил в четверг академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. По данным руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Натальи Пеньковской, на сегодняшний день на территории Крыма Севастополя штамма "Арктур" не выявлено. В Минздраве РК на запрос РИА Новости Крым о наличии вакцин в поликлиниках заверили, что мониторинг остатков вакцины ведется в ежедневном режиме.

https://crimea.ria.ru/20230420/bez-dosmotra-na-mostu-v-krymu-khotyat-pustit-lastochku-kerch-adler-1128290627.html

https://crimea.ria.ru/20230420/molodye-da-rannie-chem-opasny-pervye-teplichnye-ovoschi-zelen-i-klubnika-1128283614.html

https://crimea.ria.ru/20230420/tsentr-krovi-kryma-vse-ob-ogranicheniyakh-i-podgotovke-k-donorstvu-1126141308.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, сергей аксенов, новости крыма, штамм коронавируса "арктур", корь, юрий гемпель, наталья пеньковская, общество, политика