Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 20 апреля - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230420/glavnye-novosti-kryma-20-aprelya-1128290035.html
Главные новости Крыма: 20 апреля
Главные новости Крыма: 20 апреля - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Главные новости Крыма: 20 апреля
Почему беспилотники США больше не летают возле Крыма. Республику посетят народные дипломаты из Германии с гумпомощью для Херсонщины. Парад Победы в Севастополе... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T21:43
2023-04-20T21:43
главное за день
крым
сергей аксенов
новости крыма
штамм коронавируса "арктур"
корь
юрий гемпель
наталья пеньковская
общество
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/14/1120923200_0:199:3288:2048_1920x0_80_0_0_1a0f8a82f4e636490fcfc71c77e7c537.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Почему беспилотники США больше не летают возле Крыма. Республику посетят народные дипломаты из Германии с гумпомощью для Херсонщины. Парад Победы в Севастополе отменен. Аксенов высказался о запрете исполнять военные песни в России. Есть ли в Крыму вакцина от нового штамма коронавируса.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Куда делись беспилотники СШАИнцидент с падением американского беспилотника MQ-9 Reaper недалеко от берегов Крыма заставил Пентагон быть более осторожным в своих действиях в Черном море у российских границ, но вряд ли прекращение полетов дронов в районе полуострова серьезно ослабило возможности разведки США. Такое мнение в четверг выразил военный и политический эксперт Сергей Горбачев. Делегаты из ГерманииВ мае на полуостров планирует приехать делегация народных дипломатов из Германии, сообщил корреспонденту РИА Новости Крым председатель комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Граждане ФРГ собрали гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий и собираются доставить ее в Херсонскую область. Парад Победы в СевастополеПарад Победы в Севастополе отменен, соответствующее решение принято Министерством обороны, заявил 20 апреля губернатор города Михаил Развожаев. При этом праздничные мероприятия и поздравления ветеранов будут, оргкомитет по проведению праздника на следующей неделе обсудит корректировку плана мероприятий. Запрет на военные песниЖивущие на Западе наследники авторов военных песен, в том числе "Дороги на Берлин" и "Давай закурим", отказали в праве петь эти песни в России, сообщили в четверг СМИ. По мнению Главы Крыма Сергея Аксенова, это позор и предательство, памяти своих родных и страны, которой они посвятили жизнь и талант. По мнению руководителя республики,подобные действия выглядят как желание мелких пакостников хоть чем-то насолить всем нам, жителям России. Аксенов предложил законодательно признать военные песни народными. Новый штамм ковида и вакцина для КрымаГипертрофированный интерес к новому штамму коронавируса "Арктур" вызван неосторожными заявлениями представителей ученого сообщества. При этом появление очередной разновидности вируса – совершенно естественное явление, заявил в четверг академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. По данным руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Натальи Пеньковской, на сегодняшний день на территории Крыма Севастополя штамма "Арктур" не выявлено. В Минздраве РК на запрос РИА Новости Крым о наличии вакцин в поликлиниках заверили, что мониторинг остатков вакцины ведется в ежедневном режиме.
https://crimea.ria.ru/20230420/bez-dosmotra-na-mostu-v-krymu-khotyat-pustit-lastochku-kerch-adler-1128290627.html
https://crimea.ria.ru/20230420/molodye-da-rannie-chem-opasny-pervye-teplichnye-ovoschi-zelen-i-klubnika-1128283614.html
https://crimea.ria.ru/20230420/tsentr-krovi-kryma-vse-ob-ogranicheniyakh-i-podgotovke-k-donorstvu-1126141308.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/14/1120923200_570:0:3301:2048_1920x0_80_0_0_b24829021051930bab09647f38e86497.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, крым, сергей аксенов, новости крыма, штамм коронавируса "арктур", корь, юрий гемпель, наталья пеньковская, общество, политика
Главные новости Крыма: 20 апреля

Главные новости Крыма в четверг, 20 апреля

21:43 20.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий ГулайБерег Черного моря между Саками и Евпаторией
Берег Черного моря между Саками и Евпаторией - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Гулай
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Почему беспилотники США больше не летают возле Крыма. Республику посетят народные дипломаты из Германии с гумпомощью для Херсонщины. Парад Победы в Севастополе отменен. Аксенов высказался о запрете исполнять военные песни в России. Есть ли в Крыму вакцина от нового штамма коронавируса.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Куда делись беспилотники США

Инцидент с падением американского беспилотника MQ-9 Reaper недалеко от берегов Крыма заставил Пентагон быть более осторожным в своих действиях в Черном море у российских границ, но вряд ли прекращение полетов дронов в районе полуострова серьезно ослабило возможности разведки США. Такое мнение в четверг выразил военный и политический эксперт Сергей Горбачев.
Туризм в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
20:21Эксклюзивы РИА Новости Крым
Без досмотра на мосту: в Крыму хотят пустить "Ласточку" Керчь-Адлер

Делегаты из Германии

В мае на полуостров планирует приехать делегация народных дипломатов из Германии, сообщил корреспонденту РИА Новости Крым председатель комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Граждане ФРГ собрали гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий и собираются доставить ее в Херсонскую область.

Парад Победы в Севастополе

Парад Победы в Севастополе отменен, соответствующее решение принято Министерством обороны, заявил 20 апреля губернатор города Михаил Развожаев. При этом праздничные мероприятия и поздравления ветеранов будут, оргкомитет по проведению праздника на следующей неделе обсудит корректировку плана мероприятий.
Женщина во время работы в теплице - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
19:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Молодые да ранние: чем опасны первые тепличные овощи, зелень и клубника

Запрет на военные песни

Живущие на Западе наследники авторов военных песен, в том числе "Дороги на Берлин" и "Давай закурим", отказали в праве петь эти песни в России, сообщили в четверг СМИ. По мнению Главы Крыма Сергея Аксенова, это позор и предательство, памяти своих родных и страны, которой они посвятили жизнь и талант. По мнению руководителя республики,подобные действия выглядят как желание мелких пакостников хоть чем-то насолить всем нам, жителям России. Аксенов предложил законодательно признать военные песни народными.

Новый штамм ковида и вакцина для Крыма

Гипертрофированный интерес к новому штамму коронавируса "Арктур" вызван неосторожными заявлениями представителей ученого сообщества. При этом появление очередной разновидности вируса – совершенно естественное явление, заявил в четверг академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. По данным руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Натальи Пеньковской, на сегодняшний день на территории Крыма Севастополя штамма "Арктур" не выявлено. В Минздраве РК на запрос РИА Новости Крым о наличии вакцин в поликлиниках заверили, что мониторинг остатков вакцины ведется в ежедневном режиме.
Донор сдает кровь. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
19:26Эксклюзивы РИА Новости Крым
Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорству
Главное за деньКрымСергей АксеновНовости КрымаШтамм коронавируса "Арктур"КорьЮрий ГемпельНаталья ПеньковскаяОбществоПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:12В центре Севастополя громкие звуки - что происходит
22:59Мощный взрыв и 20-метровая воронка: все о ЧП в центре Белгорода
22:01Главные события и заявления дня: 20 апреля
21:43Главные новости Крыма: 20 апреля
21:12Эффект переключателя: чем опасно гибридное солнечное затмение - астролог
20:38Эксперт оценил шансы Запада создать террористическое подполье в Крыму
20:21Без досмотра на мосту: в Крыму хотят пустить "Ласточку" Керчь-Адлер
20:03ФСБ предотвратила теракт в Минводах - задержан сторонник ИГИЛ*
19:45Молодые да ранние: чем опасны первые тепличные овощи, зелень и клубника
19:26Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорству
19:11Наступление ВСУ и Крым: как полуостров защищен от возможных атак Украины
18:57Киев решил отобрать землю у посольства России - Кличко
18:31В Крыму ответили на предложение "гуманно умертвлять" бездомных собак
18:24Недолгий полет: ракета Starship разлетелась на куски после старта - видео 3:03
18:17"Пальмовая ветвь": Mriya Resort & SPA взял высокую ресторанную премию
17:51Разбой и жестокое убийство: трое севастопольцев пойдут под суд
17:34В Россию пришел новый штамм ковида: есть ли в Крыму вакцина
17:07Смертельное ДТП в Симферополе: авто отбросило на тротуар, погиб пешеход
16:31Визит Столтенберга в Киев и контрнаступление ВСУ - есть ли связь
16:12Позор и предательство: Аксенов о запрете исполнять военные песни в России
Лента новостейМолния