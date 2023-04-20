Главные новости Крыма: 20 апреля
Главные новости Крыма в четверг, 20 апреля
© РИА Новости Крым . Дмитрий ГулайБерег Черного моря между Саками и Евпаторией
© РИА Новости Крым . Дмитрий Гулай
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым. Почему беспилотники США больше не летают возле Крыма. Республику посетят народные дипломаты из Германии с гумпомощью для Херсонщины. Парад Победы в Севастополе отменен. Аксенов высказался о запрете исполнять военные песни в России. Есть ли в Крыму вакцина от нового штамма коронавируса.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Куда делись беспилотники США
Инцидент с падением американского беспилотника MQ-9 Reaper недалеко от берегов Крыма заставил Пентагон быть более осторожным в своих действиях в Черном море у российских границ, но вряд ли прекращение полетов дронов в районе полуострова серьезно ослабило возможности разведки США. Такое мнение в четверг выразил военный и политический эксперт Сергей Горбачев.
Делегаты из Германии
В мае на полуостров планирует приехать делегация народных дипломатов из Германии, сообщил корреспонденту РИА Новости Крым председатель комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Граждане ФРГ собрали гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий и собираются доставить ее в Херсонскую область.
Парад Победы в Севастополе
Парад Победы в Севастополе отменен, соответствующее решение принято Министерством обороны, заявил 20 апреля губернатор города Михаил Развожаев. При этом праздничные мероприятия и поздравления ветеранов будут, оргкомитет по проведению праздника на следующей неделе обсудит корректировку плана мероприятий.
Запрет на военные песни
Живущие на Западе наследники авторов военных песен, в том числе "Дороги на Берлин" и "Давай закурим", отказали в праве петь эти песни в России, сообщили в четверг СМИ. По мнению Главы Крыма Сергея Аксенова, это позор и предательство, памяти своих родных и страны, которой они посвятили жизнь и талант. По мнению руководителя республики,подобные действия выглядят как желание мелких пакостников хоть чем-то насолить всем нам, жителям России. Аксенов предложил законодательно признать военные песни народными.
Новый штамм ковида и вакцина для Крыма
Гипертрофированный интерес к новому штамму коронавируса "Арктур" вызван неосторожными заявлениями представителей ученого сообщества. При этом появление очередной разновидности вируса – совершенно естественное явление, заявил в четверг академик РАН, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. По данным руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Натальи Пеньковской, на сегодняшний день на территории Крыма Севастополя штамма "Арктур" не выявлено. В Минздраве РК на запрос РИА Новости Крым о наличии вакцин в поликлиниках заверили, что мониторинг остатков вакцины ведется в ежедневном режиме.