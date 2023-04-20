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Крым посетят народные дипломаты из Германии с гумпомощью для Херсонщины - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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Крым посетят народные дипломаты из Германии с гумпомощью для Херсонщины
Крым посетят народные дипломаты из Германии с гумпомощью для Херсонщины - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Крым посетят народные дипломаты из Германии с гумпомощью для Херсонщины
В мае на полуостров планирует приехать делегация народных дипломатов из Германии, сообщил корреспонденту РИА Новости Крым председатель комитета Госсовета РК по... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T16:05
2023-04-20T16:05
эксклюзивы риа новости крым
юрий гемпель
германия
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херсонская область
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новости крыма
новости
народная дипломатия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В мае на полуостров планирует приехать делегация народных дипломатов из Германии, сообщил корреспонденту РИА Новости Крым председатель комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, граждане ФРГ собрали гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий и собираются доставить ее в Херсонскую область.После возвращения Крыма в состав Российской Федерации в рамках проектов народной дипломатии республику посетило множество делегаций. Самая первая из них, по словам Юрия Гемпеля, прибыла уже в апреле 2014 года."Это были обычные граждане, которые проявляли интерес к крымским событиям. Сама делегация формировалась сложно, потому что состав изначально предполагался из 170 человек, а в конечном итоге, когда МИД ФРГ публично заявил, что не рекомендует гражданам Германии посещать территорию Крыма, у нас осталось 35".Крым посещали общественные деятели, бизнесмены, парламентарии, которые затем "транслировали увиденное своей аудитории", в первую очередь в соцсетях. Как рассказал РИА Новости Крым представитель МИД РФ в Симферополе Артем Березовский, на родине им чинили всевозможные препятствия и даже наказывали впоследствии.Общественным деятелям после визита в Крым отказывали в оформлении положенных им льгот, а бизнесменам препятствовали в ведении бизнеса, рассказывает представитель МИДа."Такая позиция западных стран нас уже не удивляет, потому что маски сброшены и мы понимаем, что свобода слова и свобода передвижения у них действует не для всех".Среди известных людей, посетивших Крым после 2014 года, был режиссер Эмир Кустурица, который приезжал на гастроли, спел в одной из крымских пещер на Чуфут-кале и похвалил российскую вакцину от COVID-19 "Спутник-V".Известный в Германии политический деятель, экс-депутат бундестага Вилли Виммер после визита на полуостров посвятил этому целую главу в своей книге. А норвежский врач, кардиолог, профессор Ли Монс, пребывая в Крыму, узнал, что стал лауреатом Нобелевской премии мира. Военный врач с огромным опытом, офицер подводного флота Норвегии с группой своих коллег боролся против массового распространения ядерного оружия, за что и удостоился награды.Читайте также на РИА Новости Крым:Французы в Крыму откровенно рассказали, почему хотят гражданство России"Франция и Крым: история исхода и возвращения"В Крым приедут политики и общественники из Германии и Болгарии
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юрий гемпель, германия, крым, херсонская область, общество, новости крыма, новости, народная дипломатия
Крым посетят народные дипломаты из Германии с гумпомощью для Херсонщины

Гемпель: В мае ожидается визит в Крым немецких "народных дипломатов"

16:05 20.04.2023
 
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В мае на полуостров планирует приехать делегация народных дипломатов из Германии, сообщил корреспонденту РИА Новости Крым председатель комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, граждане ФРГ собрали гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий и собираются доставить ее в Херсонскую область.
"Пока не хочу рассказывать подробности, пусть сначала приедут, - сказал Юрий Гемпель. – Вы же понимаете, есть сложности и с логистикой, и с противодействием немецких властей. Да, визит планируется, как в рамках проекта народной дипломатии, так и некоторых просто активных граждан, которые хотят привезти гуманитарную помощь жителям Херсонской области. Но чтобы доставить, к примеру, микроавтобус с грузом, им придется проехать больше 4500 километров в объезд, поэтому есть много сложностей".
После возвращения Крыма в состав Российской Федерации в рамках проектов народной дипломатии республику посетило множество делегаций. Самая первая из них, по словам Юрия Гемпеля, прибыла уже в апреле 2014 года.
"Это были обычные граждане, которые проявляли интерес к крымским событиям. Сама делегация формировалась сложно, потому что состав изначально предполагался из 170 человек, а в конечном итоге, когда МИД ФРГ публично заявил, что не рекомендует гражданам Германии посещать территорию Крыма, у нас осталось 35".
Крым посещали общественные деятели, бизнесмены, парламентарии, которые затем "транслировали увиденное своей аудитории", в первую очередь в соцсетях. Как рассказал РИА Новости Крым представитель МИД РФ в Симферополе Артем Березовский, на родине им чинили всевозможные препятствия и даже наказывали впоследствии.
"Часто были ситуации, когда тех наших друзей, которые стремились посетить полуостров и заявляли об этом, министерство иностранных дел и соответствующие ведомства приглашали на "беседы", назовем это так. Говорили о нежелательности посещения, мотивируя тем, что здесь якобы не может быть обеспечена их защита. Но мы-то понимаем, о чем речь идет, они просто боятся, что люди услышат и увидят правду".
Общественным деятелям после визита в Крым отказывали в оформлении положенных им льгот, а бизнесменам препятствовали в ведении бизнеса, рассказывает представитель МИДа.
"Такая позиция западных стран нас уже не удивляет, потому что маски сброшены и мы понимаем, что свобода слова и свобода передвижения у них действует не для всех".
Среди известных людей, посетивших Крым после 2014 года, был режиссер Эмир Кустурица, который приезжал на гастроли, спел в одной из крымских пещер на Чуфут-кале и похвалил российскую вакцину от COVID-19 "Спутник-V".
Известный в Германии политический деятель, экс-депутат бундестага Вилли Виммер после визита на полуостров посвятил этому целую главу в своей книге. А норвежский врач, кардиолог, профессор Ли Монс, пребывая в Крыму, узнал, что стал лауреатом Нобелевской премии мира. Военный врач с огромным опытом, офицер подводного флота Норвегии с группой своих коллег боролся против массового распространения ядерного оружия, за что и удостоился награды.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымЮрий ГемпельГерманияКрымХерсонская областьОбществоНовости КрымаНовостиНародная дипломатия
 
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