https://crimea.ria.ru/20230420/krym-posetyat-narodnye-diplomaty-iz-germanii-s-gumpomoschyu-dlya-khersonschiny-1128284951.html

Крым посетят народные дипломаты из Германии с гумпомощью для Херсонщины

Крым посетят народные дипломаты из Германии с гумпомощью для Херсонщины - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Крым посетят народные дипломаты из Германии с гумпомощью для Херсонщины

В мае на полуостров планирует приехать делегация народных дипломатов из Германии, сообщил корреспонденту РИА Новости Крым председатель комитета Госсовета РК по... РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T16:05

2023-04-20T16:05

2023-04-20T16:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В мае на полуостров планирует приехать делегация народных дипломатов из Германии, сообщил корреспонденту РИА Новости Крым председатель комитета Госсовета РК по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель. По его словам, граждане ФРГ собрали гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий и собираются доставить ее в Херсонскую область.После возвращения Крыма в состав Российской Федерации в рамках проектов народной дипломатии республику посетило множество делегаций. Самая первая из них, по словам Юрия Гемпеля, прибыла уже в апреле 2014 года."Это были обычные граждане, которые проявляли интерес к крымским событиям. Сама делегация формировалась сложно, потому что состав изначально предполагался из 170 человек, а в конечном итоге, когда МИД ФРГ публично заявил, что не рекомендует гражданам Германии посещать территорию Крыма, у нас осталось 35".Крым посещали общественные деятели, бизнесмены, парламентарии, которые затем "транслировали увиденное своей аудитории", в первую очередь в соцсетях. Как рассказал РИА Новости Крым представитель МИД РФ в Симферополе Артем Березовский, на родине им чинили всевозможные препятствия и даже наказывали впоследствии.Общественным деятелям после визита в Крым отказывали в оформлении положенных им льгот, а бизнесменам препятствовали в ведении бизнеса, рассказывает представитель МИДа."Такая позиция западных стран нас уже не удивляет, потому что маски сброшены и мы понимаем, что свобода слова и свобода передвижения у них действует не для всех".Среди известных людей, посетивших Крым после 2014 года, был режиссер Эмир Кустурица, который приезжал на гастроли, спел в одной из крымских пещер на Чуфут-кале и похвалил российскую вакцину от COVID-19 "Спутник-V".Известный в Германии политический деятель, экс-депутат бундестага Вилли Виммер после визита на полуостров посвятил этому целую главу в своей книге. А норвежский врач, кардиолог, профессор Ли Монс, пребывая в Крыму, узнал, что стал лауреатом Нобелевской премии мира. Военный врач с огромным опытом, офицер подводного флота Норвегии с группой своих коллег боролся против массового распространения ядерного оружия, за что и удостоился награды.Читайте также на РИА Новости Крым:Французы в Крыму откровенно рассказали, почему хотят гражданство России"Франция и Крым: история исхода и возвращения"В Крым приедут политики и общественники из Германии и Болгарии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гемпель, германия, крым, херсонская область, общество, новости крыма, новости, народная дипломатия