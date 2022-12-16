https://crimea.ria.ru/20221216/frantsiya-i-krym-istoriya-iskhoda-i-vozvrascheniya-1125886628.html

"Франция и Крым: история исхода и возвращения"

"Франция и Крым: история исхода и возвращения" - РИА Новости Крым, 14.12.2022

"Франция и Крым: история исхода и возвращения"

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 декабря - 14.00. Пресс-конференция "Франция и Крым: история исхода и возвращения". РИА Новости Крым, 14.12.2022

2022-12-16T14:00

2022-12-16T14:00

2022-12-14T17:13

пресс-центр

юрий гемпель

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0e/1125886511_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0824bc01940d457c148d7c2b47e335b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 декабря - 14.00. Пресс-конференция "Франция и Крым: история исхода и возвращения".Во времена "Русского исхода" многие граждане Российской империи вынуждены были покинуть родину. Но их потомки долгие годы держат тесную связь с соотечественниками в России. Некоторые и вовсе решают вернуться и получить российское гражданство. Участники:— председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий ГЕМПЕЛЬ;— общественный деятель, председатель "Российского общества Красного Креста", член-учредитель Координационного совета Российских соотечественников во Франции, вице-председатель Союза Дворян в Париже Сергей КАПНИСТ;— доктор медицины, член Союза дворян в Париже Михаил ВИНОГРАДОВ;— руководитель проекта "Культура малой Родины" Светлана ГЕВЧУК.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-центр, юрий гемпель