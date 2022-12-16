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"Франция и Крым: история исхода и возвращения" - РИА Новости Крым, 14.12.2022
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"Франция и Крым: история исхода и возвращения"
"Франция и Крым: история исхода и возвращения" - РИА Новости Крым, 14.12.2022
"Франция и Крым: история исхода и возвращения"
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 декабря - 14.00. Пресс-конференция "Франция и Крым: история исхода и возвращения". РИА Новости Крым, 14.12.2022
2022-12-16T14:00
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пресс-центр
юрий гемпель
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 декабря - 14.00. Пресс-конференция "Франция и Крым: история исхода и возвращения".Во времена "Русского исхода" многие граждане Российской империи вынуждены были покинуть родину. Но их потомки долгие годы держат тесную связь с соотечественниками в России. Некоторые и вовсе решают вернуться и получить российское гражданство. Участники:— председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий ГЕМПЕЛЬ;— общественный деятель, председатель "Российского общества Красного Креста", член-учредитель Координационного совета Российских соотечественников во Франции, вице-председатель Союза Дворян в Париже Сергей КАПНИСТ;— доктор медицины, член Союза дворян в Париже Михаил ВИНОГРАДОВ;— руководитель проекта "Культура малой Родины" Светлана ГЕВЧУК.Аккредитация:Тел. +7 (978) 773-04-68E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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пресс-центр, юрий гемпель

"Франция и Крым: история исхода и возвращения"

14:00 16.12.2022
 
© РИА Новости . Ирина Калашникова / Перейти в фотобанкВо Франции прошла церемония перезахоронения останков русского неизвестного солдата
Во Франции прошла церемония перезахоронения останков русского неизвестного солдата - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 декабря - 14.00. Пресс-конференция "Франция и Крым: история исхода и возвращения".
Во времена "Русского исхода" многие граждане Российской империи вынуждены были покинуть родину. Но их потомки долгие годы держат тесную связь с соотечественниками в России. Некоторые и вовсе решают вернуться и получить российское гражданство.
Как сегодня развивается сотрудничество с русскими соотечественниками за рубежом и как оно помогает сохранить историю предков? Почему у русских за рубежом не приживаются традиции и ценности страны проживания? Как сохраняются в современных условиях культурный и национальный код?
Участники:
— председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий ГЕМПЕЛЬ;
— общественный деятель, председатель "Российского общества Красного Креста", член-учредитель Координационного совета Российских соотечественников во Франции, вице-председатель Союза Дворян в Париже Сергей КАПНИСТ;
— доктор медицины, член Союза дворян в Париже Михаил ВИНОГРАДОВ;
— руководитель проекта "Культура малой Родины" Светлана ГЕВЧУК.
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 773-04-68
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
Пресс-центрЮрий Гемпель
 
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