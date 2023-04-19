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В Севастополе открыли вторую очередь кадетского корпуса СК России

В Севастополе открыли вторую очередь кадетского корпуса СК России - РИА Новости Крым, 19.04.2023

В Севастополе открыли вторую очередь кадетского корпуса СК России

В Севастополе состоялось открытие спортивно-оздоровительного комплекса – второй очереди кадетского корпуса им. В.И. Истомина Следственного комитета России,... РИА Новости Крым, 19.04.2023

2023-04-19T19:24

2023-04-19T19:24

2023-04-19T19:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе состоялось открытие спортивно-оздоровительного комплекса – второй очереди кадетского корпуса им. В.И. Истомина Следственного комитета России, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.В церемонии приняли участие руководитель управления воспитательной работы СК Сергей Петров, руководитель главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев, губернатор города Михаил Развожаев, руководители силовых ведомств, ветераны следственных органов, участники специальной военной операции.Мероприятие приурочено к 240-й годовщине со дня провозглашения Екатериной II манифеста о присоединении Крым Кубани и Тамани к России.Открытие спортивно-оздоровительного комплекса стало завершающей стадией реализации масштабного и уникального образовательного проекта не только в рамках полуострова, но и Южного федерального округа, отметили в ведомстве.В севастопольском кадетском корпусе СК России, расположенном рядом с Малаховым курганом, обучаются более 150 воспитанников в возрасте от 13 до 18 лет, в том числе дети-сироты, дети сотрудников правоохранительных органов, погибших при выполнении служебного долга, школьники из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Строительство кадетского корпуса выполнено по поручению президента России Владимира Путина в рамках программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Это лишь начало: в Кремле о строительстве парка "Херсонес Таврический"Владимир Путин посетил СевастопольВ Севастополе завершается строительство филиала "Артека" – Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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