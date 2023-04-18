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Бразилия обсуждает в БРИКС передачу Крыма России - РИА Новости Крым, 18.04.2023
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Бразилия обсуждает в БРИКС передачу Крыма России
Бразилия обсуждает в БРИКС передачу Крыма России - РИА Новости Крым, 18.04.2023
Бразилия обсуждает в БРИКС передачу Крыма России
Правительство Бразилии проводит консультации со странами БРИКС по вопросу урегулирования украинского кризиса, сообщает источник РИА Новости в бразильском МИДе. РИА Новости Крым, 18.04.2023
2023-04-18T14:42
2023-04-18T14:42
бразилия
мид украины
сергей лавров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Правительство Бразилии проводит консультации со странами БРИКС по вопросу урегулирования украинского кризиса, сообщает источник РИА Новости в бразильском МИДе.Ранее президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва предложил создать объединение, подобное G20, для обсуждения ситуации на Украине. Бразильский лидер считает, что России следует создать "минимальные условия" для выхода из конфликта. В частности, Украине стоит подумать над тем, чтобы "уступить" России Крым.Эти предложения обсуждались в ходе официального визита президента Бразилии в Китай, после чего Лула да Сильва и председатель КНР Си Цзиньпин сделали совместное заявление.Позиция Бразилии ожидаемо вызвала критику со стороны США. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что южноамериканская страна "повторяет российскую и китайскую пропаганду, даже не взглядывая на факты", цитирует его "РИА Новости".Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на бриффинге, комментируя бразильские инициативы представителям разных СМИ, сказал, что ЕС поддерживает мирное разрешение кризиса на Украине, но принимать решение по условиям мира должны в Киеве. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не пойдет ни на какие переговоры с Россией. Более того, любые разговоры о мирных переговорах в Киеве запрещены. Указом президента введено в действие решение СНБО от 30 сентября 2022 года, в котором проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным признается невозможным.В России о готовности к диалогу неоднократно заявляли на разных уровнях. Глава российского МИДа Сергей Лавров 17 апреля встретился с министром иностранных дел Мауро Виейра и передал главе государства приглашение в Россию от Владимира Путина."Мы будем работать для того, чтобы определить удобные для обеих сторон даты", - сказал на брифинге по итогам встречи глава бразильского МИДа.На данный момент, напомним, Сергей Лавров осуществляет поездку в страны Латинской Америки. После Бразилии министр иностранных дел России планирует посетить Венесуэлу, Кубу и Никарагуа.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым не подлежит обсуждению": президент Бразилии раскритиковал ЗападВенгрия не изменит позицию по Украине вопреки давлению США – властиЧто кроется за антиамериканскими высказываниями Макрона – политолог
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бразилия, мид украины, сергей лавров, луис инасиу да силва, снбо украины, россия, крым, украина, новости, политика, внешняя политика, владимир путин (политик), джон кирби, брикс, китай
Бразилия обсуждает в БРИКС передачу Крыма России

Источник в бразильском МИДе: Бразилия обсуждает в БРИКС урегулирование украинского кризиса

14:42 18.04.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. Правительство Бразилии проводит консультации со странами БРИКС по вопросу урегулирования украинского кризиса, сообщает источник РИА Новости в бразильском МИДе.
"Мы говорим со всеми странами БРИКС... Это займет время и потребует участия большего числа стран. Для конфликта такого рода нет немедленных решений", - цитирует агентство своего собеседника.
Ранее президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва предложил создать объединение, подобное G20, для обсуждения ситуации на Украине. Бразильский лидер считает, что России следует создать "минимальные условия" для выхода из конфликта. В частности, Украине стоит подумать над тем, чтобы "уступить" России Крым.
Эти предложения обсуждались в ходе официального визита президента Бразилии в Китай, после чего Лула да Сильва и председатель КНР Си Цзиньпин сделали совместное заявление.
"Стороны согласны в том, что диалог и переговоры являются единственным действенным выходом из украинского кризиса", - говорится в заявлении по итогам переговоров в Пекине.
Позиция Бразилии ожидаемо вызвала критику со стороны США. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что южноамериканская страна "повторяет российскую и китайскую пропаганду, даже не взглядывая на факты", цитирует его "РИА Новости".
Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на бриффинге, комментируя бразильские инициативы представителям разных СМИ, сказал, что ЕС поддерживает мирное разрешение кризиса на Украине, но принимать решение по условиям мира должны в Киеве. При этом президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не пойдет ни на какие переговоры с Россией. Более того, любые разговоры о мирных переговорах в Киеве запрещены. Указом президента введено в действие решение СНБО от 30 сентября 2022 года, в котором проведение переговоров с президентом России Владимиром Путиным признается невозможным.
В России о готовности к диалогу неоднократно заявляли на разных уровнях. Глава российского МИДа Сергей Лавров 17 апреля встретился с министром иностранных дел Мауро Виейра и передал главе государства приглашение в Россию от Владимира Путина.
"Мы будем работать для того, чтобы определить удобные для обеих сторон даты", - сказал на брифинге по итогам встречи глава бразильского МИДа.
На данный момент, напомним, Сергей Лавров осуществляет поездку в страны Латинской Америки. После Бразилии министр иностранных дел России планирует посетить Венесуэлу, Кубу и Никарагуа.
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БразилияМИД УкраиныСергей ЛавровЛуис Инасиу да СилваСНБО УкраиныРоссияКрымУкраинаНовостиПолитикаВнешняя политикаВладимир Путин (политик)Джон КирбиБРИКСКитай
 
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