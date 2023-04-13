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Венгрия не изменит позицию по Украине вопреки давлению США – власти - РИА Новости Крым, 13.04.2023
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Венгрия не изменит позицию по Украине вопреки давлению США – власти
Венгрия не изменит позицию по Украине вопреки давлению США – власти - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Венгрия не изменит позицию по Украине вопреки давлению США – власти
Будапешт не будет менять свою позицию относительного мирного разрешения украинского конфликта, несмотря на давление на Венгрию со стороны США. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T15:02
2023-04-13T15:02
венгрия
инцидент с беспилотником сша над черным морем
россия
политика
европейский союз
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Будапешт не будет менять свою позицию относительного мирного разрешения украинского конфликта, несмотря на давление на Венгрию со стороны США. Об этом заявил директор по коммуникациям венгерской правящей партии "Фидес" Иштван Холлик в эфире телеканала HirTV, передает РИА Новости.Так Холлик прокомментировал введение Вашингтоном санкций в отношении руководителей контролируемого Россией Международного инвестиционного банка (МИБ) со штаб-квартирой в Будапеште. Американский посол в Венгрии Дэвид Прессман на пресс-конференции по этому поводу также заявил, что США "обеспокоены" продолжающимся сотрудничеством Венгрии и России в области экономики. Также американская дипмиссия в Будапеште содействовала размещению на улицах венгерской столицы плакатов с требованием вывести войска РФ с Украины.Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло о том, что позиция Будапешта относительно украинского конфликта резко отличается от той, которую занимает Евросоюз.Глава МИД страны Петр Сийярто подчеркивает, что Венгрия выступает за дипломатическое урегулирование и деэскалацию конфликта, тогда как большинство стран ЕС стремятся к ослаблению России. Также с начала специальной военной операции Будапешт выступал против антироссийских санкций и поставок оружия Киеву. Власти Венгрии также неоднократно требовали от киевского режима прекратить притеснения венгерской общины в Закарпатье. Министр Петр Сийярто также заявлял, что Будапешт будет блокировать вхождение Украины в НАТО, пока Киев не прекратит притеснений венгерского нацменьшинства в Закарпатье.Читайте также на РИА Новости Крым:Венгрия не будет готовить украинских военных вместе с ЕС – МИД страныЕС может отправить войска на Украину – Орбан обозначил перспективуУ Венгрии есть сценарий защиты 150 тысяч венгров Закарпатья – глава МИД
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венгрия, инцидент с беспилотником сша над черным морем, россия, политика, европейский союз, в мире
Венгрия не изменит позицию по Украине вопреки давлению США – власти

Правящая партия Венгрии: Будапешт не изменит позицию по Украине, несмотря на давление США

15:02 13.04.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание парламента в Будапеште. Архивное фото
Здание парламента в Будапеште. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Будапешт не будет менять свою позицию относительного мирного разрешения украинского конфликта, несмотря на давление на Венгрию со стороны США. Об этом заявил директор по коммуникациям венгерской правящей партии "Фидес" Иштван Холлик в эфире телеканала HirTV, передает РИА Новости.
Так Холлик прокомментировал введение Вашингтоном санкций в отношении руководителей контролируемого Россией Международного инвестиционного банка (МИБ) со штаб-квартирой в Будапеште. Американский посол в Венгрии Дэвид Прессман на пресс-конференции по этому поводу также заявил, что США "обеспокоены" продолжающимся сотрудничеством Венгрии и России в области экономики. Также американская дипмиссия в Будапеште содействовала размещению на улицах венгерской столицы плакатов с требованием вывести войска РФ с Украины.
"Очевидно, что смысл этой пресс-конференции и всей акции по оказанию давления с их (США – ред.) стороны – надавить на нас, чтобы мы изменили свою точку зрения. Думаю, что в этом случае достаточной реакцией будет с должным уважением донести до господина посла (Прессмана – ред.), что мы не будем менять свою позицию, пока они запускают плакатную компанию и проводят пресс-конференцию, где выражают обеспокоенность в связи с венгерской позицией. Но венгерская позиция в отношении войны не изменится – мы по-прежнему на стороне мира", - сказал Холлик.
Ранее правительство Венгрии неоднократно заявляло о том, что позиция Будапешта относительно украинского конфликта резко отличается от той, которую занимает Евросоюз.
Глава МИД страны Петр Сийярто подчеркивает, что Венгрия выступает за дипломатическое урегулирование и деэскалацию конфликта, тогда как большинство стран ЕС стремятся к ослаблению России. Также с начала специальной военной операции Будапешт выступал против антироссийских санкций и поставок оружия Киеву. Власти Венгрии также неоднократно требовали от киевского режима прекратить притеснения венгерской общины в Закарпатье. Министр Петр Сийярто также заявлял, что Будапешт будет блокировать вхождение Украины в НАТО, пока Киев не прекратит притеснений венгерского нацменьшинства в Закарпатье.
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ВенгрияИнцидент с беспилотником США над Черным моремРоссияПолитикаЕвропейский СоюзВ мире
 
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