Ужасные потери ВСУ и новая мобилизация в России: топ новостей недели
Недельный топ новостей от РИА Новости Крым
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчетов артиллерийских установок "Акация" на Запорожском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Ужасающие потери ВСУ в зоне спецоперации, ответ на вопрос о новой волне мобилизации в России, запрет на выезд военнообязанных, знаменитый крымский курортный поселок Новый Свет без врачей, а также пасхальные секреты кондитеров.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
Потери ВСУ в спецоперации
Безвозвратные потери вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции оцениваются примерно в 250 тысяч человек, считает военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
По его мнению, именно из-за огромных потерь киевский режим, а также США и НАТО, заинтересованы в том, чтобы контрнаступление ВСУ началось именно сейчас. Потому что если и дальше будет продолжаться "такое перемалывание" личного состава вооруженных формирований Украины, то к концу года там практически не останется живой силы, способной полноценно держать оружие в руках.
Вопросы мобилизации
Новая волна мобилизации в России не планируется, заявил на этой неделе глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, поправки в законопроект о системе воинского учета и электронных повестках, которые Госдума рассмотрела во втором чтении во вторник, никак с этим не связаны.
Запрет на выезд военнообязанных
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправку об ограничениях на выезд из страны для россиян, подлежащих призыву на военную службу, с момента получения повестки и до явки в военкомат.
Как пояснил директор центра военно-политических исследований в МГИМО Алексей Подберезкин, если получившие повестку военнообязанные не смогут выезжать из страны до явки в военкомат, тогда "начнут призывать тех, кого надо", и система учета мобилизационных станет более эффективной.
Новый Свет без медицинской помощи
Крымский поселок Новый Свет остался без медицинской помощи. Единственную местную амбулаторию закрыли на ремонт полтора года назад, а последний доктор уехал в январе 2023-го. На этой неделе корреспонденты РИА Новости Крым общались с жителями поселка и чиновниками, и выясняли, есть ли у знаменитого курортного поселка шансы вернуть медицину.
Пасхальные секреты кулинаров
Специалисты Романовского колледжа индустрии гостеприимства на этой неделе поделились секретами приготовления вкусных пасхальных куличей. Кулинары рекомендуют придерживаться "Правила трех "Т": готовить выпечку в тишине, темноте и тепле. Еще технологи не советуют добавлять в тесто сразу весь жир – сдобу (масло и яйца) нужно класть постепенно, чтобы "не забить" дрожжи.