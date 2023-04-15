https://crimea.ria.ru/20230415/uzhasnye-poteri-vsu-i-novaya-mobilizatsiya-v-rossii-top-novostey-nedeli-1128195044.html

Ужасные потери ВСУ и новая мобилизация в России: топ новостей недели

Ужасные потери ВСУ и новая мобилизация в России: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 15.04.2023

Ужасные потери ВСУ и новая мобилизация в России: топ новостей недели

Ужасающие потери ВСУ в зоне спецоперации, ответ на вопрос о новой волне мобилизации в России, запрет на выезд военнообязанных, знаменитый крымский курортный... РИА Новости Крым, 15.04.2023

2023-04-15T19:34

2023-04-15T19:34

2023-04-15T19:34

крым

новости

новый свет

здравоохранение в крыму и севастополе

частичная мобилизация

призыв в вс россии

потери всу

закон "о порядке выезда и въезда в российскую федерацию"

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Ужасающие потери ВСУ в зоне спецоперации, ответ на вопрос о новой волне мобилизации в России, запрет на выезд военнообязанных, знаменитый крымский курортный поселок Новый Свет без врачей, а также пасхальные секреты кондитеров.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Потери ВСУ в спецоперацииБезвозвратные потери вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции оцениваются примерно в 250 тысяч человек, считает военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, именно из-за огромных потерь киевский режим, а также США и НАТО, заинтересованы в том, чтобы контрнаступление ВСУ началось именно сейчас. Потому что если и дальше будет продолжаться "такое перемалывание" личного состава вооруженных формирований Украины, то к концу года там практически не останется живой силы, способной полноценно держать оружие в руках. Вопросы мобилизацииНовая волна мобилизации в России не планируется, заявил на этой неделе глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, поправки в законопроект о системе воинского учета и электронных повестках, которые Госдума рассмотрела во втором чтении во вторник, никак с этим не связаны. Запрет на выезд военнообязанныхДепутаты Госдумы приняли во втором чтении поправку об ограничениях на выезд из страны для россиян, подлежащих призыву на военную службу, с момента получения повестки и до явки в военкомат. Как пояснил директор центра военно-политических исследований в МГИМО Алексей Подберезкин, если получившие повестку военнообязанные не смогут выезжать из страны до явки в военкомат, тогда "начнут призывать тех, кого надо", и система учета мобилизационных станет более эффективной.Новый Свет без медицинской помощиКрымский поселок Новый Свет остался без медицинской помощи. Единственную местную амбулаторию закрыли на ремонт полтора года назад, а последний доктор уехал в январе 2023-го. На этой неделе корреспонденты РИА Новости Крым общались с жителями поселка и чиновниками, и выясняли, есть ли у знаменитого курортного поселка шансы вернуть медицину. Пасхальные секреты кулинаровСпециалисты Романовского колледжа индустрии гостеприимства на этой неделе поделились секретами приготовления вкусных пасхальных куличей. Кулинары рекомендуют придерживаться "Правила трех "Т": готовить выпечку в тишине, темноте и тепле. Еще технологи не советуют добавлять в тесто сразу весь жир – сдобу (масло и яйца) нужно класть постепенно, чтобы "не забить" дрожжи.

https://crimea.ria.ru/20230413/ekspert-kak-armiya-rossii-mozhet-sorvat-kontrnastuplenie-vsu-1128159413.html

https://crimea.ria.ru/20230414/chto-takoe-edinyy-reestr-voennoobyazannykh-i-zachem-on-nuzhen---spravka-1128190684.html

https://crimea.ria.ru/20230412/ni-vracha-ni-apteki-znamenityy-kurort-v-krymu-ostalsya-bez-medpomoschi-1128136770.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости, новый свет, здравоохранение в крыму и севастополе, частичная мобилизация, призыв в вс россии, потери всу , закон "о порядке выезда и въезда в российскую федерацию", общество