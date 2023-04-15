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Ужасные потери ВСУ и новая мобилизация в России: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 15.04.2023
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Ужасные потери ВСУ и новая мобилизация в России: топ новостей недели
Ужасные потери ВСУ и новая мобилизация в России: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 15.04.2023
Ужасные потери ВСУ и новая мобилизация в России: топ новостей недели
Ужасающие потери ВСУ в зоне спецоперации, ответ на вопрос о новой волне мобилизации в России, запрет на выезд военнообязанных, знаменитый крымский курортный... РИА Новости Крым, 15.04.2023
2023-04-15T19:34
2023-04-15T19:34
крым
новости
новый свет
здравоохранение в крыму и севастополе
частичная мобилизация
призыв в вс россии
потери всу
закон "о порядке выезда и въезда в российскую федерацию"
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Ужасающие потери ВСУ в зоне спецоперации, ответ на вопрос о новой волне мобилизации в России, запрет на выезд военнообязанных, знаменитый крымский курортный поселок Новый Свет без врачей, а также пасхальные секреты кондитеров.Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.Потери ВСУ в спецоперацииБезвозвратные потери вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции оцениваются примерно в 250 тысяч человек, считает военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов. По его мнению, именно из-за огромных потерь киевский режим, а также США и НАТО, заинтересованы в том, чтобы контрнаступление ВСУ началось именно сейчас. Потому что если и дальше будет продолжаться "такое перемалывание" личного состава вооруженных формирований Украины, то к концу года там практически не останется живой силы, способной полноценно держать оружие в руках. Вопросы мобилизацииНовая волна мобилизации в России не планируется, заявил на этой неделе глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, поправки в законопроект о системе воинского учета и электронных повестках, которые Госдума рассмотрела во втором чтении во вторник, никак с этим не связаны. Запрет на выезд военнообязанныхДепутаты Госдумы приняли во втором чтении поправку об ограничениях на выезд из страны для россиян, подлежащих призыву на военную службу, с момента получения повестки и до явки в военкомат. Как пояснил директор центра военно-политических исследований в МГИМО Алексей Подберезкин, если получившие повестку военнообязанные не смогут выезжать из страны до явки в военкомат, тогда "начнут призывать тех, кого надо", и система учета мобилизационных станет более эффективной.Новый Свет без медицинской помощиКрымский поселок Новый Свет остался без медицинской помощи. Единственную местную амбулаторию закрыли на ремонт полтора года назад, а последний доктор уехал в январе 2023-го. На этой неделе корреспонденты РИА Новости Крым общались с жителями поселка и чиновниками, и выясняли, есть ли у знаменитого курортного поселка шансы вернуть медицину. Пасхальные секреты кулинаровСпециалисты Романовского колледжа индустрии гостеприимства на этой неделе поделились секретами приготовления вкусных пасхальных куличей. Кулинары рекомендуют придерживаться "Правила трех "Т": готовить выпечку в тишине, темноте и тепле. Еще технологи не советуют добавлять в тесто сразу весь жир – сдобу (масло и яйца) нужно класть постепенно, чтобы "не забить" дрожжи.
https://crimea.ria.ru/20230413/ekspert-kak-armiya-rossii-mozhet-sorvat-kontrnastuplenie-vsu-1128159413.html
https://crimea.ria.ru/20230414/chto-takoe-edinyy-reestr-voennoobyazannykh-i-zachem-on-nuzhen---spravka-1128190684.html
https://crimea.ria.ru/20230412/ni-vracha-ni-apteki-znamenityy-kurort-v-krymu-ostalsya-bez-medpomoschi-1128136770.html
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новый свет
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости, новый свет, здравоохранение в крыму и севастополе, частичная мобилизация, призыв в вс россии, потери всу , закон "о порядке выезда и въезда в российскую федерацию", общество
Ужасные потери ВСУ и новая мобилизация в России: топ новостей недели

Недельный топ новостей от РИА Новости Крым

19:34 15.04.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчетов артиллерийских установок "Акация" на Запорожском направлении
Работа расчетов артиллерийских установок Акация на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр - РИА Новости Крым. Ужасающие потери ВСУ в зоне спецоперации, ответ на вопрос о новой волне мобилизации в России, запрет на выезд военнообязанных, знаменитый крымский курортный поселок Новый Свет без врачей, а также пасхальные секреты кондитеров.
Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
Потери ВСУ в спецоперации
Безвозвратные потери вооруженных сил Украины с начала специальной военной операции оцениваются примерно в 250 тысяч человек, считает военный эксперт, директор российского Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
По его мнению, именно из-за огромных потерь киевский режим, а также США и НАТО, заинтересованы в том, чтобы контрнаступление ВСУ началось именно сейчас. Потому что если и дальше будет продолжаться "такое перемалывание" личного состава вооруженных формирований Украины, то к концу года там практически не останется живой силы, способной полноценно держать оружие в руках.
Экипажи самолетов Миг-31 выполняют задачи по патрулированию в зоне СВО
13 апреля, 17:34Радио "Спутник в Крыму"
Эксперт: как армия России может сорвать контрнаступление ВСУ
Вопросы мобилизации
Новая волна мобилизации в России не планируется, заявил на этой неделе глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, поправки в законопроект о системе воинского учета и электронных повестках, которые Госдума рассмотрела во втором чтении во вторник, никак с этим не связаны.
Запрет на выезд военнообязанных
Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправку об ограничениях на выезд из страны для россиян, подлежащих призыву на военную службу, с момента получения повестки и до явки в военкомат.
Как пояснил директор центра военно-политических исследований в МГИМО Алексей Подберезкин, если получившие повестку военнообязанные не смогут выезжать из страны до явки в военкомат, тогда "начнут призывать тех, кого надо", и система учета мобилизационных станет более эффективной.
Военная подготовка военнослужащих на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Вчера, 22:20
Что такое единый реестр военнообязанных и зачем он нужен - СПРАВКА
Новый Свет без медицинской помощи
Крымский поселок Новый Свет остался без медицинской помощи. Единственную местную амбулаторию закрыли на ремонт полтора года назад, а последний доктор уехал в январе 2023-го. На этой неделе корреспонденты РИА Новости Крым общались с жителями поселка и чиновниками, и выясняли, есть ли у знаменитого курортного поселка шансы вернуть медицину.
Жители поселка Новый Свет у дверей закрытой амбулатории - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
12 апреля, 20:58Эксклюзивы РИА Новости Крым
Ни врача, ни аптеки: знаменитый курорт в Крыму остался без медпомощи
Пасхальные секреты кулинаров
Специалисты Романовского колледжа индустрии гостеприимства на этой неделе поделились секретами приготовления вкусных пасхальных куличей. Кулинары рекомендуют придерживаться "Правила трех "Т": готовить выпечку в тишине, темноте и тепле. Еще технологи не советуют добавлять в тесто сразу весь жир – сдобу (масло и яйца) нужно класть постепенно, чтобы "не забить" дрожжи.
 
КрымНовостиНовый СветЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЧастичная мобилизацияПризыв в ВС РоссииПотери ВСУЗакон "О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию"Общество
 
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Заголовок открываемого материала
19:53Главные события и заявления дня: 15 апреля
19:34Ужасные потери ВСУ и новая мобилизация в России: топ новостей недели
19:11Главные новости Крыма: 15 апреля
18:59Водитель грузовика погиб при столкновении с BMW в Крыму
18:37ВСУ трижды за день ударили по Курской области – есть разрушения
18:12"Дорогами освободителей": необычный поход из Керчи в Севастополь
17:41Почему Киев не получит замороженные резервы Банка России – эксперт
17:18Как в Севастополе изменят движение транспорта на Пасху
17:01Зеленский на 50 лет ввел санкции против российских спортсменов
16:36Добровольцы в Крыму: сколько человек пошли служить не по повестке
16:14В ДНР разбит штурмовой батальон ВСУ
15:59Как в пасхальную ночь в Симферополе будут работать троллейбусы
15:41Благодатный огонь сошел – когда святыню привезут в Россию
15:28Почему в Севастополе остановился морской транспорт – ответ губернатора
15:04В Сакском районе больше тысячи человек остались без электричества
14:53Еще полтысячи безвозвратных потерь ВСУ за сутки – сводка Минобороны
14:39Давно их ждем: в Госдуме ответили Шмыгалю на заявление о контрнаступлении
14:21Наступление в Артемовске: "вагнеровцы" очистили от ВСУ еще два квартала
14:08Сколько человек заболели ковидом в Крыму и Севастополе за сутки
13:50В Крыму открылись мобильные пункты набора военных на службу по контракту 2:29
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