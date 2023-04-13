https://crimea.ria.ru/20230413/zemlyu-snova-nakroyut-magnitnye-shtorma---prognoz-do-kontsa-aprelya-1128158134.html

Землю снова накроют магнитные шторма - прогноз до конца апреля

Землю снова накроют магнитные шторма - прогноз до конца апреля - РИА Новости Крым, 13.04.2023

Землю снова накроют магнитные шторма - прогноз до конца апреля

Во второй половине апреля землян ожидает сразу несколько магнитных бурь и вспышки геомагнитных возмущений. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 13.04.2023

2023-04-13T21:19

2023-04-13T21:19

2023-04-13T20:31

астрономия

метеозависимость

здоровье

общество

магнитные бури

космос

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/1e/1119001294_0:194:2949:1853_1920x0_80_0_0_7dfecdd4df9aa88a37c64ae13f4a4b33.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Во второй половине апреля землян ожидает сразу несколько магнитных бурь и вспышки геомагнитных возмущений. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.Три магнитные буриПо данным ученых, геомагнитные возмущения ожидаются 18, 20, 26, 28, 29 апреля, но эти вспышки не достигнут серьезных значений. А вот ощутимые магнитные бури уровня G1 прогнозируются на 20, 27 и 30 число.Анонсированные ранее возмущение на 16 апреля и геомагнитный шторм на 20 апреля, согласно обновленным данным, отменяются.Мнение доктораПо мнению кардиолога Елены Доля, магнитные бури могут спровоцировать обострение хронических заболеваний и острых состояний в здоровье людей. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь люди ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, нарушениями сердечного ритма, пациенты с заболеваниями органов дыхания и суставов. Также на магнитные бури реагируют люди с заболеваниями нервной системы – возникает как повышенная возбудимость, так и слабость, апатия, вплоть до депрессии.В дни вспышек на Солнце доктор советует пить больше воды, отказаться от курения и алкоголя, не злоупотреблять жирной и жареной пищей. Желательны прогулки на свежем воздухе, легкая гимнастика и правильный режим сна.Читайте также на РИА Новости Крым:Как приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врачаЭхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияниеИ грянет шторм: для кого магнитная буря может быть опасной

https://crimea.ria.ru/20220813/pochemu-ne-stoit-boyatsya-magnitnykh-bur-1124155968.html

космос

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астрономия, метеозависимость, здоровье, общество, магнитные бури, космос, совет эксперта