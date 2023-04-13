https://crimea.ria.ru/20230413/zemlyu-snova-nakroyut-magnitnye-shtorma---prognoz-do-kontsa-aprelya-1128158134.html
Землю снова накроют магнитные шторма - прогноз до конца апреля
Землю снова накроют магнитные шторма - прогноз до конца апреля - РИА Новости Крым, 13.04.2023
Землю снова накроют магнитные шторма - прогноз до конца апреля
Во второй половине апреля землян ожидает сразу несколько магнитных бурь и вспышки геомагнитных возмущений. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии... РИА Новости Крым, 13.04.2023
2023-04-13T21:19
2023-04-13T21:19
2023-04-13T20:31
астрономия
метеозависимость
здоровье
общество
магнитные бури
космос
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Во второй половине апреля землян ожидает сразу несколько магнитных бурь и вспышки геомагнитных возмущений. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.Три магнитные буриПо данным ученых, геомагнитные возмущения ожидаются 18, 20, 26, 28, 29 апреля, но эти вспышки не достигнут серьезных значений. А вот ощутимые магнитные бури уровня G1 прогнозируются на 20, 27 и 30 число.Анонсированные ранее возмущение на 16 апреля и геомагнитный шторм на 20 апреля, согласно обновленным данным, отменяются.Мнение доктораПо мнению кардиолога Елены Доля, магнитные бури могут спровоцировать обострение хронических заболеваний и острых состояний в здоровье людей. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь люди ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, нарушениями сердечного ритма, пациенты с заболеваниями органов дыхания и суставов. Также на магнитные бури реагируют люди с заболеваниями нервной системы – возникает как повышенная возбудимость, так и слабость, апатия, вплоть до депрессии.В дни вспышек на Солнце доктор советует пить больше воды, отказаться от курения и алкоголя, не злоупотреблять жирной и жареной пищей. Желательны прогулки на свежем воздухе, легкая гимнастика и правильный режим сна.Читайте также на РИА Новости Крым:Как приготовить организм к мощной магнитной буре – совет врачаЭхо солнечных взрывов: над Крымом может зажечься полярное сияниеИ грянет шторм: для кого магнитная буря может быть опасной
https://crimea.ria.ru/20220813/pochemu-ne-stoit-boyatsya-magnitnykh-bur-1124155968.html
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астрономия, метеозависимость, здоровье, общество, магнитные бури, космос, совет эксперта
Землю снова накроют магнитные шторма - прогноз до конца апреля
Астрономы прогнозируют на вторую половину апреля ряд геомагнитных возмущений
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Во второй половине апреля землян ожидает сразу несколько магнитных бурь и вспышки геомагнитных возмущений. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.
Три магнитные бури
По данным ученых, геомагнитные возмущения ожидаются 18, 20, 26, 28, 29 апреля, но эти вспышки не достигнут серьезных значений. А вот ощутимые магнитные бури уровня G1 прогнозируются на 20, 27 и 30 число.
Анонсированные ранее возмущение на 16 апреля и геомагнитный шторм на 20 апреля
, согласно обновленным данным, отменяются.
Мнение доктора
По мнению кардиолога Елены Доля, магнитные бури могут спровоцировать обострение хронических заболеваний и острых состояний в здоровье людей. Наиболее подвержены влиянию магнитных бурь люди ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией, нарушениями сердечного ритма, пациенты с заболеваниями органов дыхания и суставов. Также на магнитные бури реагируют люди с заболеваниями нервной системы – возникает как повышенная возбудимость, так и слабость, апатия, вплоть до депрессии.
В дни вспышек на Солнце доктор советует пить больше воды, отказаться от курения и алкоголя, не злоупотреблять жирной и жареной пищей. Желательны прогулки на свежем воздухе, легкая гимнастика и правильный режим сна.
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