https://crimea.ria.ru/20230411/kakoy-chasovoy-poyas-ustanovlen-v-novykh-regionakh-1128119552.html

Какой часовой пояс установлен в новых регионах

Какой часовой пояс установлен в новых регионах - РИА Новости Крым, 11.04.2023

Какой часовой пояс установлен в новых регионах

Новые российские регионы — Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — будут жить по московскому времени. Соответствующий... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T17:07

2023-04-11T17:07

2023-04-11T17:07

новые регионы россии

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

россия

время

общество

новости

государственная дума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111622/54/1116225445_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f0d583227c445a26919b5c44f44ffafa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Новые российские регионы — Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — будут жить по московскому времени. Соответствующий законопроект во вторник приняла Госдума сразу во втором и третьем чтениях, передает РИА Новости.Закон включает все четыре новых субъекта РФ в состав территорий, образующих вторую часовую зону (МСК, московское время, UTC+3).Последний раз время в России меняли в 2014 году, тогда отменили постоянное летнее и ввели зимнее время. Изменения происходили в отдельных регионах. В частности, после вхождения в состав России Крыма в 2014 году стрелки на полуострове перевели с Киева на Москву.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Трудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФСколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – АксеновСтанут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ Кремля

новые регионы россии

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), россия, время, общество, новости, государственная дума рф