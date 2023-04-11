Рейтинг@Mail.ru
Какой часовой пояс установлен в новых регионах - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230411/kakoy-chasovoy-poyas-ustanovlen-v-novykh-regionakh-1128119552.html
Какой часовой пояс установлен в новых регионах
Какой часовой пояс установлен в новых регионах - РИА Новости Крым, 11.04.2023
Какой часовой пояс установлен в новых регионах
Новые российские регионы — Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — будут жить по московскому времени. Соответствующий... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T17:07
2023-04-11T17:07
новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
россия
время
общество
новости
государственная дума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111622/54/1116225445_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_f0d583227c445a26919b5c44f44ffafa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Новые российские регионы — Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — будут жить по московскому времени. Соответствующий законопроект во вторник приняла Госдума сразу во втором и третьем чтениях, передает РИА Новости.Закон включает все четыре новых субъекта РФ в состав территорий, образующих вторую часовую зону (МСК, московское время, UTC+3).Последний раз время в России меняли в 2014 году, тогда отменили постоянное летнее и ввели зимнее время. Изменения происходили в отдельных регионах. В частности, после вхождения в состав России Крыма в 2014 году стрелки на полуострове перевели с Киева на Москву.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Трудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФСколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – АксеновСтанут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ Кремля
новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111622/54/1116225445_198:0:2857:1994_1920x0_80_0_0_3d04ed54e6b81a7c886b8e48ce8dcf05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новые регионы россии, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), россия, время, общество, новости, государственная дума рф
Какой часовой пояс установлен в новых регионах

ГД приняла закон о московском часовом поясе в новых регионах России

17:07 11.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев Часы
Часы - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Новые российские регионы — Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области — будут жить по московскому времени. Соответствующий законопроект во вторник приняла Госдума сразу во втором и третьем чтениях, передает РИА Новости.
Закон включает все четыре новых субъекта РФ в состав территорий, образующих вторую часовую зону (МСК, московское время, UTC+3).
Последний раз время в России меняли в 2014 году, тогда отменили постоянное летнее и ввели зимнее время. Изменения происходили в отдельных регионах. В частности, после вхождения в состав России Крыма в 2014 году стрелки на полуострове перевели с Киева на Москву.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. На них подавляющее большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 30 сентября президент России подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин.
Общий переходный период для новых субъектов России продлится до 1 января 2026 года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трудовые права жителей новых регионов защитят по стандартам РФ
Сколько времени нужно новым регионам для полной интеграции в РФ – Аксенов
Станут ли новые регионы единым федеральным округом – ответ Кремля
 
Новые регионы РоссииХерсонская областьЗапорожская областьДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)РоссиявремяОбществоНовостиГосударственная Дума РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:07Какой часовой пояс установлен в новых регионах
16:16Альтернативный маршрут в Крым пройдет по Арабатской стрелке
16:01РФ вышла из Глобального альянса национальных институтов прав человека
15:45Запрет на вейпы для несовершеннолетних одобрен в первом чтении
15:31"Умную бомбу" и девять украинских дронов сбила российская ПВО
15:29В Симферопольском районе три села остались без света
15:20Хроника спецоперации: какие потери несут ВСУ на разных направлениях
15:03США создают компоненты биооружия близ границ России – Минобороны
14:53В Москву прибыл глава МИД Венгрии Петер Сийярто
14:29Фрегат ЧФ провел одиночный бой с противником на учениях в Черном море
14:25В Севастополе определят учреждения для лечения и реабилитации бойцов СВО
14:19Более 4 тысяч военных Украины подверглись биоопытам США – Яровая
14:00Наступление на Донецком направлении: армия России разгромила силы ВСУ
13:43Контрнаступление ВСУ на Крым – Аксенов о защитных сооружениях и обороне
13:41В Хмельницком радикалы захватили Свято-Георгиевский храм УПЦ
13:15Крым и Санкт-Петербург свяжет новый автобусный маршрут
13:06РНКБ запустил проект по установке терминалов в отделениях "Почты Крыма"
12:45Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю за 11 апреля
12:30Отчет по деятельности биолабораторий на Украине: видео
12:12В России пресекли 118 террористических преступлений
Лента новостейМолния