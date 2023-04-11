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ДТП с автобусом на трассе Симферополь-Севастополь: есть пострадавший - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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ДТП с автобусом на трассе Симферополь-Севастополь: есть пострадавший
ДТП с автобусом на трассе Симферополь-Севастополь: есть пострадавший - РИА Новости Крым, 11.04.2023
ДТП с автобусом на трассе Симферополь-Севастополь: есть пострадавший
Один человек пострадал в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса на автодороге Симферополь-Бахчисарай-Севастополь. Об этом... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T17:42
2023-04-11T17:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса на автодороге Симферополь-Бахчисарай-Севастополь. Об этом сообщили в региональном главке МВД.ДТП произошло во вторник днем в районе села Верхнесадовое. Автобус под управлением 56-летнего водителя следовал по маршруту Симферополь-Севастополь.Уточняется, что пассажиры автобуса не пострадали. Признаков опьянения у водителей не установлено. Обстоятельства происшествия выясняются.Ранее в Севастополе произошло массовое ДТП, в результате которого один из водителей получил травмы. По предварительным данным полиции города, водитель Volkswagen Touareg потерял контроль над транспортным средством, врезался во впереди идущий попутный Ford, и обе машины опрокинулись. Во время опрокидывания автомобиль Volkswagen Touareg оказался на встречной полосе, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водителя большегруза осудят за ДТП с полицейской машинойАвтобус с пассажирами попал в ДТП в Симферополе – двое в больницеСлетел с дороги и перевернулся – смертельное ДТП на трассе "Таврида"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ДТП с автобусом на трассе Симферополь-Севастополь: есть пострадавший

МВД: в тройном ДТП с автобусом на трассе Симферополь-Севастополь пострадал один человек

17:42 11.04.2023
 
ДТП
ДТП
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса на автодороге Симферополь-Бахчисарай-Севастополь. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
ДТП произошло во вторник днем в районе села Верхнесадовое. Автобус под управлением 56-летнего водителя следовал по маршруту Симферополь-Севастополь.
"По предварительной информации, водитель автобуса "БАЗ" неправильно выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с впереди движущимися автомобилями Mercedes и Kia. В результате ДТП водитель автобуса с травмами различной степени тяжести госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в Telegram-канале полиции Севастополя.
Уточняется, что пассажиры автобуса не пострадали. Признаков опьянения у водителей не установлено. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в Севастополе произошло массовое ДТП, в результате которого один из водителей получил травмы. По предварительным данным полиции города, водитель Volkswagen Touareg потерял контроль над транспортным средством, врезался во впереди идущий попутный Ford, и обе машины опрокинулись. Во время опрокидывания автомобиль Volkswagen Touareg оказался на встречной полосе, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
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