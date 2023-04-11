https://crimea.ria.ru/20230411/dtp-s-avtobusom-na-trasse-simferopol-sevastopol-est-postradavshiy-1128120604.html

ДТП с автобусом на трассе Симферополь-Севастополь: есть пострадавший

ДТП с автобусом на трассе Симферополь-Севастополь: есть пострадавший - РИА Новости Крым, 11.04.2023

ДТП с автобусом на трассе Симферополь-Севастополь: есть пострадавший

Один человек пострадал в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса на автодороге Симферополь-Бахчисарай-Севастополь. Об этом... РИА Новости Крым, 11.04.2023

2023-04-11T17:42

2023-04-11T17:42

2023-04-11T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате аварии с участием двух легковых автомобилей и рейсового автобуса на автодороге Симферополь-Бахчисарай-Севастополь. Об этом сообщили в региональном главке МВД.ДТП произошло во вторник днем в районе села Верхнесадовое. Автобус под управлением 56-летнего водителя следовал по маршруту Симферополь-Севастополь.Уточняется, что пассажиры автобуса не пострадали. Признаков опьянения у водителей не установлено. Обстоятельства происшествия выясняются.Ранее в Севастополе произошло массовое ДТП, в результате которого один из водителей получил травмы. По предварительным данным полиции города, водитель Volkswagen Touareg потерял контроль над транспортным средством, врезался во впереди идущий попутный Ford, и обе машины опрокинулись. Во время опрокидывания автомобиль Volkswagen Touareg оказался на встречной полосе, где столкнулся с автомобилем Volkswagen Tiguan. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе водителя большегруза осудят за ДТП с полицейской машинойАвтобус с пассажирами попал в ДТП в Симферополе – двое в больницеСлетел с дороги и перевернулся – смертельное ДТП на трассе "Таврида"

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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