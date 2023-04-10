Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 10 апреля - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230410/glavnye-novosti-kryma-10-aprelya-1128101449.html
Главные новости Крыма: 10 апреля
Главные новости Крыма: 10 апреля - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Главные новости Крыма: 10 апреля
Путин поручил поднять доходы крымчан. Туризм в Крыму дополнительно профинансируют из госбюджета. Смертельное ДТП на "Тавриде" и еще несколько пострадавших в... РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T20:50
2023-04-10T20:50
крым
главное за день
общество
сво
новости крыма
владимир путин (политик)
туризм в крыму
доходы крымчан
транспорт
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110658/24/1106582413_0:357:5520:3462_1920x0_80_0_0_108a83502f41bad103d8fb140dbc18a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Путин поручил поднять доходы крымчан. Туризм в Крыму дополнительно профинансируют из госбюджета. Смертельное ДТП на "Тавриде" и еще несколько пострадавших в Крыму. Память погибшего на Херсонщине героя увековечили Крыму. Сперва туман, потом дождь: Керченская переправа опять стоит. В Крыму призвали отменить мониторинги в школах О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Путин поручил поднять доходы крымчанПрезидент РФ Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с доходами жителей Крыма и Севастополя, выровняв их до уровня средних показателей по стране. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Туризм в Крыму получит помощь из госбюджетаВладимир Путин поручил оказать дополнительную поддержку туристической отрасли Крыма и Севастополя. Об решении российского лидера сообщили на сайте Кремля.Сообщается также, из каких средств будут предоставлять финансовую помощь регионам. Память погибшего на Херсонщине героя увековечили КрымуВ Симферополе открыли мемориальную доску в честь младшего сержанта, командира расчета РСЗО Кирилла Шведовича, погибшего в ходе СВО в Херсонской области. Ее установили на стенах школы № 39, где он учился.Мать героя рассказала, каким он был человеком и почему она не знала, что он на фронте. Учения Росгвардии на востоке КрымаВ Ленинском районе Крыма три дня будут проходить учения Росгвардии. С 11 по 13 апреля бойцы проведут занятия по практической отработке действий с применением взрывпакетов и холостой стрельбой, предупредили в мэрии Керчи.Новый маршрут в СимферополеВ крымской столице появится новый автобусный маршрут, который свяжет улицу Маршала Жукова и больницу Семашко. Как рассказал первый заместитель генерального директора ГУП РК "Крымтроллейбус" Вячеслав Мартынов, такая просьба поступила от медицинских работников.Предположительно, маршрут будет начинаться на ул. Маршала Жукова, проходить через ул. Героев Сталинграда, заезжать на автостанцию "Западная", заходить на 7-ю горбольницу и через центр города "Ж/д вокзал – Москольцо" двигаться на больницу Семашко.
https://crimea.ria.ru/20230410/putin-poruchil-podnyat-dokhody-krymchan-do-srednerossiyskogo-urovnya-1128094136.html
https://crimea.ria.ru/20230410/druzya-pogibshego-geroya-shvedovicha-ne-privyknu-govorit-pro-kirilla-byl-1128100601.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110658/24/1106582413_613:0:5520:3680_1920x0_80_0_0_388851ae1dacc26ab6408242d7ef6fb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, главное за день, общество, сво, новости крыма, владимир путин (политик), туризм в крыму, доходы крымчан, транспорт, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), безопасность республики крым и севастополя
Главные новости Крыма: 10 апреля

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 10 апреля

20:50 10.04.2023
 
© РИА Новости . Александр Полегенько Лето в Гурзуфе
Лето в Гурзуфе - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Путин поручил поднять доходы крымчан. Туризм в Крыму дополнительно профинансируют из госбюджета. Смертельное ДТП на "Тавриде" и еще несколько пострадавших в Крыму. Память погибшего на Херсонщине героя увековечили Крыму. Сперва туман, потом дождь: Керченская переправа опять стоит. В Крыму призвали отменить мониторинги в школах О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.
Путин поручил поднять доходы крымчан
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с доходами жителей Крыма и Севастополя, выровняв их до уровня средних показателей по стране. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
"Принять комплекс мер, направленных на поэтапное сокращение отклонения уровней доходов населения Республики Крым и Севастополя от средних по России, а также от Краснодарского края и Ростовской области", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин провел совещание Совбеза - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
15:33
Путин поручил поднять доходы крымчан до среднероссийского уровня
Туризм в Крыму получит помощь из госбюджета
Владимир Путин поручил оказать дополнительную поддержку туристической отрасли Крыма и Севастополя. Об решении российского лидера сообщили на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: оказать дополнительную поддержку организациям туристической отрасли Республики Крым и г. Севастополя за счет средств национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" в целях сохранения занятости и работоспособности таких организаций", – говорится в поручении.
Сообщается также, из каких средств будут предоставлять финансовую помощь регионам.
Память погибшего на Херсонщине героя увековечили Крыму
В Симферополе открыли мемориальную доску в честь младшего сержанта, командира расчета РСЗО Кирилла Шведовича, погибшего в ходе СВО в Херсонской области. Ее установили на стенах школы № 39, где он учился.
Мать героя рассказала, каким он был человеком и почему она не знала, что он на фронте.
Кирилл Шведович
20:27Эксклюзивы РИА Новости Крым
Друзья погибшего героя Шведовича: "не привыкну говорить про Кирилла "был"
Учения Росгвардии на востоке Крыма
В Ленинском районе Крыма три дня будут проходить учения Росгвардии. С 11 по 13 апреля бойцы проведут занятия по практической отработке действий с применением взрывпакетов и холостой стрельбой, предупредили в мэрии Керчи.
Новый маршрут в Симферополе
В крымской столице появится новый автобусный маршрут, который свяжет улицу Маршала Жукова и больницу Семашко. Как рассказал первый заместитель генерального директора ГУП РК "Крымтроллейбус" Вячеслав Мартынов, такая просьба поступила от медицинских работников.
Предположительно, маршрут будет начинаться на ул. Маршала Жукова, проходить через ул. Героев Сталинграда, заезжать на автостанцию "Западная", заходить на 7-ю горбольницу и через центр города "Ж/д вокзал – Москольцо" двигаться на больницу Семашко.
 
КрымГлавное за деньОбществоСВОНовости КрымаВладимир Путин (политик)Туризм в КрымуДоходы крымчанТранспортРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:22В России создадут единую информационную базу воинского учета
20:50Главные новости Крыма: 10 апреля
20:27Друзья погибшего героя Шведовича: "не привыкну говорить про Кирилла "был"
20:04Страстная неделя Великого поста: для кого опасны жесткие требования
19:41Стройка на пляже в Севастополе: губернатор просит подключиться силовиков
19:23Купный схрон обнаружили в Запорожской области
19:05Второй раз за день: ветер остановил Керченскую паромную переправу
18:49В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь
18:31Страстная седьмица: что под запретом в последнюю неделю Великого поста
18:10В Симферополе открыли мемориальную доску погибшему герою СВО 2:00
17:59Школа должна быть неприкосновенной: в Крыму высказались о мониторингах
17:19Слетел с дороги и перевернулся – смертельное ДТП на трассе "Таврида"
17:06Новые удары ВСУ по Курской области: обесточены сотни людей
16:51Ожесточенные бои за Артемовск: сколько осталось до освобождения
16:31Грозила опасность: из плена возвращены 106 российских военных
15:54Туризм в Крыму получит дополнительную помощь из бюджета – Путин
15:33Путин поручил поднять доходы крымчан до среднероссийского уровня
15:24В Севастополе водителя большегруза осудят за ДТП с полицейской машиной
15:08Эксперт: утечка секретных документов Пентагона – спланированный вброс
14:53Пункты управления бригад теробороны Украины разбиты в ДНР и под Херсоном
Лента новостейМолния