https://crimea.ria.ru/20230410/glavnye-novosti-kryma-10-aprelya-1128101449.html

Главные новости Крыма: 10 апреля

Главные новости Крыма: 10 апреля - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Главные новости Крыма: 10 апреля

Путин поручил поднять доходы крымчан. Туризм в Крыму дополнительно профинансируют из госбюджета. Смертельное ДТП на "Тавриде" и еще несколько пострадавших в... РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T20:50

2023-04-10T20:50

2023-04-10T20:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Путин поручил поднять доходы крымчан. Туризм в Крыму дополнительно профинансируют из госбюджета. Смертельное ДТП на "Тавриде" и еще несколько пострадавших в Крыму. Память погибшего на Херсонщине героя увековечили Крыму. Сперва туман, потом дождь: Керченская переправа опять стоит. В Крыму призвали отменить мониторинги в школах О главных событиях и заявлениях дня на полуострове – в подборке РИА Новости Крым.Путин поручил поднять доходы крымчанПрезидент РФ Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с доходами жителей Крыма и Севастополя, выровняв их до уровня средних показателей по стране. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.Туризм в Крыму получит помощь из госбюджетаВладимир Путин поручил оказать дополнительную поддержку туристической отрасли Крыма и Севастополя. Об решении российского лидера сообщили на сайте Кремля.Сообщается также, из каких средств будут предоставлять финансовую помощь регионам. Память погибшего на Херсонщине героя увековечили КрымуВ Симферополе открыли мемориальную доску в честь младшего сержанта, командира расчета РСЗО Кирилла Шведовича, погибшего в ходе СВО в Херсонской области. Ее установили на стенах школы № 39, где он учился.Мать героя рассказала, каким он был человеком и почему она не знала, что он на фронте. Учения Росгвардии на востоке КрымаВ Ленинском районе Крыма три дня будут проходить учения Росгвардии. С 11 по 13 апреля бойцы проведут занятия по практической отработке действий с применением взрывпакетов и холостой стрельбой, предупредили в мэрии Керчи.Новый маршрут в СимферополеВ крымской столице появится новый автобусный маршрут, который свяжет улицу Маршала Жукова и больницу Семашко. Как рассказал первый заместитель генерального директора ГУП РК "Крымтроллейбус" Вячеслав Мартынов, такая просьба поступила от медицинских работников.Предположительно, маршрут будет начинаться на ул. Маршала Жукова, проходить через ул. Героев Сталинграда, заезжать на автостанцию "Западная", заходить на 7-ю горбольницу и через центр города "Ж/д вокзал – Москольцо" двигаться на больницу Семашко.

https://crimea.ria.ru/20230410/putin-poruchil-podnyat-dokhody-krymchan-do-srednerossiyskogo-urovnya-1128094136.html

https://crimea.ria.ru/20230410/druzya-pogibshego-geroya-shvedovicha-ne-privyknu-govorit-pro-kirilla-byl-1128100601.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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