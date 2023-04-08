https://crimea.ria.ru/20230408/v-prolive-dymka-kak-rabotaet-kerchenskaya-paromnaya-pereprava-8-aprelya-1128057909.html
В проливе дымка: как работает Керченская паромная переправа 8 апреля
В проливе дымка: как работает Керченская паромная переправа 8 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2023
В проливе дымка: как работает Керченская паромная переправа 8 апреля
В субботу в Керченском проливе ожидается дымка, однако паромная переправа работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 08.04.2023
2023-04-08T10:53
2023-04-08T10:53
2023-04-08T10:53
крым
керчь
керченский пролив
керченская паромная переправа
погода в крыму
минтранс россии
общество
транспорт
морской транспорт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126959360_0:99:3074:1828_1920x0_80_0_0_7a67885876538366acdec3f60638c116.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В субботу в Керченском проливе ожидается дымка, однако паромная переправа работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Всего с запуска морского сообщения паромы выполнили 3 060 рейсов в обе стороны."Перевезено 121 980 пассажиров, 97 750 единиц автотранспорта и 12 160 железнодорожных вагонов", - сказано в сообщении ведомства.8 апреля погода в проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет."Согласно прогнозу Росгидромета, 8 апреля ветер северо-западный, западный 5-10 м/сек, временами дождь, дымка, видимость хорошая, в явлениях 2-4 км, волна 10-60 см, температура воздуха +12..14, температура воды в море +9…10", - указали в Минтрансе.В Минтрансе напоминают, что работа паромной переправы зависит от погоды, поэтому водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.На Кубани продолжают действовать введенные в прошлом году ограничения и правила приоритетного провоза грузовиков. Переправиться в Крым на паромах со стороны Краснодарского края могут только грузовые автомобили с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков необходимо ехать по сухопутному коридору. Со стороны Крымского полуострова пропускают все виды продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезонКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымПутин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту
https://crimea.ria.ru/20230310/dorogi-k-sukhoputnomu-koridoru-v-krym-iz-rostovskoy-oblasti-otremontiruyut-1127454349.html
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126959360_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_98b5df7c027090de01f2d7b07442becc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, керчь, керченский пролив, керченская паромная переправа, погода в крыму, минтранс россии, общество, транспорт, морской транспорт, новости крыма
В проливе дымка: как работает Керченская паромная переправа 8 апреля
В субботу Керченская паромная переправа работает в штатном режиме
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В субботу в Керченском проливе ожидается дымка, однако паромная переправа работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
Всего с запуска морского сообщения паромы выполнили 3 060 рейсов в обе стороны.
"Перевезено 121 980 пассажиров, 97 750 единиц автотранспорта и 12 160 железнодорожных вагонов", - сказано в сообщении ведомства.
8 апреля погода в проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 8 апреля ветер северо-западный, западный 5-10 м/сек, временами дождь, дымка, видимость хорошая, в явлениях 2-4 км, волна 10-60 см, температура воздуха +12..14, температура воды в море +9…10", - указали в Минтрансе.
В Минтрансе напоминают, что работа паромной переправы зависит от погоды, поэтому водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.
На Кубани продолжают действовать введенные в прошлом году ограничения и правила приоритетного провоза грузовиков. Переправиться в Крым на паромах со стороны Краснодарского края могут только грузовые автомобили с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков необходимо ехать по сухопутному коридору. Со стороны Крымского полуострова пропускают все виды продукции.
Читайте также на РИА Новости Крым: