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В проливе дымка: как работает Керченская паромная переправа 8 апреля

В проливе дымка: как работает Керченская паромная переправа 8 апреля - РИА Новости Крым, 08.04.2023

В проливе дымка: как работает Керченская паромная переправа 8 апреля

В субботу в Керченском проливе ожидается дымка, однако паромная переправа работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России. РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T10:53

2023-04-08T10:53

2023-04-08T10:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В субботу в Керченском проливе ожидается дымка, однако паромная переправа работает в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.Всего с запуска морского сообщения паромы выполнили 3 060 рейсов в обе стороны."Перевезено 121 980 пассажиров, 97 750 единиц автотранспорта и 12 160 железнодорожных вагонов", - сказано в сообщении ведомства.8 апреля погода в проливе благоприятствует судоходству, действующих штормовых предупреждений нет."Согласно прогнозу Росгидромета, 8 апреля ветер северо-западный, западный 5-10 м/сек, временами дождь, дымка, видимость хорошая, в явлениях 2-4 км, волна 10-60 см, температура воздуха +12..14, температура воды в море +9…10", - указали в Минтрансе.В Минтрансе напоминают, что работа паромной переправы зависит от погоды, поэтому водителям рекомендуют отслеживать прогнозы и актуальную обстановку в Керченском проливе. В случае остановки морского сообщения можно воспользоваться альтернативным маршрутом через новые регионы.На Кубани продолжают действовать введенные в прошлом году ограничения и правила приоритетного провоза грузовиков. Переправиться в Крым на паромах со стороны Краснодарского края могут только грузовые автомобили с продуктами питания и товарами первой необходимости. Водителям остальных грузовиков необходимо ехать по сухопутному коридору. Со стороны Крымского полуострова пропускают все виды продукции.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов рассказал, как будут досматривать авто на Крымском мосту в сезонКогда сократится время проезда через сухопутный коридор в КрымПутин одобрил запуск пустых грузовиков по Крымскому мосту

https://crimea.ria.ru/20230310/dorogi-k-sukhoputnomu-koridoru-v-krym-iz-rostovskoy-oblasti-otremontiruyut-1127454349.html

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