https://crimea.ria.ru/20230408/utrom-tumany-dnem-mestami-dozhdi-pogoda-v-krymu-na-subbotu--1128049921.html

Утром туманы, днем местами дожди: погода в Крыму на субботу

Утром туманы, днем местами дожди: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 08.04.2023

Утром туманы, днем местами дожди: погода в Крыму на субботу

В субботу в Крыму продолжится кратковременное потепление, ночью и утром местами туман, днем переменная облачность, дождь. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 08.04.2023

2023-04-08T00:01

2023-04-08T00:01

2023-04-08T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму продолжится кратковременное потепление, ночью и утром местами туман, днем переменная облачность, дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +10...+12 градусов.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +11...+13 градусов.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +12...+14 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь. Ночью температура воздуха составит +6...+8, днем столбики термометров поднимутся до +12…+14 градусов.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщал, что к концу недели полуостров накроет холодный фронт, который обрушит температуру до +10 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет апрель в КрымуВ Крыму тепло набирает обороты - ФОБОСКрыму угрожают подтопления

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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