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Утром туманы, днем местами дожди: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 08.04.2023
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Утром туманы, днем местами дожди: погода в Крыму на субботу
Утром туманы, днем местами дожди: погода в Крыму на субботу - РИА Новости Крым, 08.04.2023
Утром туманы, днем местами дожди: погода в Крыму на субботу
В субботу в Крыму продолжится кратковременное потепление, ночью и утром местами туман, днем переменная облачность, дождь. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 08.04.2023
2023-04-08T00:01
2023-04-08T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму продолжится кратковременное потепление, ночью и утром местами туман, днем переменная облачность, дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +10...+12 градусов.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +11...+13 градусов.В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +12...+14 градусов.В Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь. Ночью температура воздуха составит +6...+8, днем столбики термометров поднимутся до +12…+14 градусов.Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщал, что к концу недели полуостров накроет холодный фронт, который обрушит температуру до +10 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет апрель в КрымуВ Крыму тепло набирает обороты - ФОБОСКрыму угрожают подтопления
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Утром туманы, днем местами дожди: погода в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу, 8 апреля

00:01 08.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна
Алушта. Ранняя весна - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости Крым. В субботу в Крыму продолжится кратковременное потепление, ночью и утром местами туман, днем переменная облачность, дождь. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В субботу в Крыму переменная облачность, возможен дождь, в ночные и утренние часы вероятны туманы. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, на южном побережье до +8. Днем +9…+14 градусов, – уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, днем +10...+12 градусов.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +11...+13 градусов.
В Ялте, Алуште и Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +12...+14 градусов.
В Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь. Ночью температура воздуха составит +6...+8, днем столбики термометров поднимутся до +12…+14 градусов.
Ранее ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщал, что к концу недели полуостров накроет холодный фронт, который обрушит температуру до +10 градусов.
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Погода в КрымуКрымская погодаКрымский гидрометцентрНовости КрымаКрымСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаСудакФеодосияЕвпатория
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Утром туманы, днем местами дожди: погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 8 апреля
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