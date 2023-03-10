В Крыму тепло набирает обороты - ФОБОС
ФОБОС: в Крыму в выходные дни потеплеет до +19 градусов и пройдут дожди
18:13 10.03.2023 (обновлено: 18:30 10.03.2023)
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичТюльпаны на клумбе
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в предстоящие выходные дни потеплеет до +19, что почти на восемь градусов выше климатической нормы марта для полуострова. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В субботу характер метеоусловий будет определяться теплым сектором циклона, поэтому ожидается пасмурная погода и кратковременные дожди. Ночью не ниже +5…10 градусов, а в дневные часы воздух, несмотря на дождливую погоду, прогреется в Симферополе до +16…18 градусов, по Крыму – до +14…19. Ветер юго-западный 5-10 м/с, в порывах будет достигать штормовых отметок в 15-20 м/с", - проинформировал он.
В воскресенье на полуостров начнет прорываться холодный фронт, поэтому местами пройдут кратковременные ливневые дожди. Ветер изменит направление на северо-западное и сохранит скорость 5-10 м/с.
"Если в ночные часы в Крыму будет +8…13 градусов, то в дневные наметится обратный суточный ход и станет немного холоднее, чем ночью. Столбики термометров покажут +7…12. Но в небе появятся просветы и осадки примут локальный мозаичный характер", - добавил Тишковец.
А на следующей неделе погода опять порадует жителей и гостей полуострова теплом. Вплоть до четверга метеорологи прогнозируют солнце и до +19 градусов.
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