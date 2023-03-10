https://crimea.ria.ru/20230310/v-krymu-teplo-nabiraet-oboroty-1127457200.html

В Крыму тепло набирает обороты - ФОБОС

В Крыму тепло набирает обороты - ФОБОС - РИА Новости Крым, 10.03.2023

В Крыму тепло набирает обороты - ФОБОС

В Крыму в предстоящие выходные дни потеплеет до +19, что почти на восемь градусов выше климатической нормы марта для полуострова. Об этом сообщил ведущий... РИА Новости Крым, 10.03.2023

2023-03-10T18:13

2023-03-10T18:13

2023-03-10T18:30

радио "спутник в крыму"

крым

погода в крыму

крымская погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

общество

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/1d/1123095745_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_16a1de24e4c036e90316632996b1ed7b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости Крым. В Крыму в предстоящие выходные дни потеплеет до +19, что почти на восемь градусов выше климатической нормы марта для полуострова. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье на полуостров начнет прорываться холодный фронт, поэтому местами пройдут кратковременные ливневые дожди. Ветер изменит направление на северо-западное и сохранит скорость 5-10 м/с.А на следующей неделе погода опять порадует жителей и гостей полуострова теплом. Вплоть до четверга метеорологи прогнозируют солнце и до +19 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет март в Крыму – прогноз синоптиковСколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасыПрогноз погоды в Крыму на пятницу

https://crimea.ria.ru/20230310/metrovye-volny-i-veter-na-kerchenskoy-pereprave-obyavleno-shtormovoe-1127456346.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, общество, новости крыма