https://crimea.ria.ru/20230402/moschnoe-poteplenie-i-novyy-vitok-kholoda-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-ot-fobos-1127930484.html

Мощное потепление и новый виток холода: погода в Крыму на неделю от ФОБОС

Мощное потепление и новый виток холода: погода в Крыму на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Мощное потепление и новый виток холода: погода в Крыму на неделю от ФОБОС

В Крыму на предстоящей неделе ожидается переменчивая погода - сначала потеплеет до +21 градуса, а затем холодный фронт вновь накроет полуостров и обрушит... РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T18:13

2023-04-02T18:13

2023-04-02T18:13

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму на предстоящей неделе ожидается переменчивая погода - сначала потеплеет до +21 градуса, а затем холодный фронт вновь накроет полуостров и обрушит температуру до +10. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Во вторник выглянет солнце и распогодится. По оценкам специалистов ФОБОС, этот день станет самым теплым на предстоящей неделе."Ожидается кратковременный всплеск мощного тепла, когда ночью будет +6…11 градусов, а днем до +16…21 градусов. Но уже в среду опять придет холодный фронт с дождями ливневого характера. Ночью +7…12, днем не выше +10…15 градусов", - проинформировал Тишковец.В четверг похолодание усилится, в ночные часы столбики термометров покажут не более 7 градусов тепла, днем – до 10. К концу недели незначительно потеплеет, и максимальная температура воздуха к выходным составит +9…14 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет апрель в КрымуВ Крыму тепло набирает обороты - ФОБОССколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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