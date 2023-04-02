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Мощное потепление и новый виток холода: погода в Крыму на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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Мощное потепление и новый виток холода: погода в Крыму на неделю от ФОБОС
Мощное потепление и новый виток холода: погода в Крыму на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Мощное потепление и новый виток холода: погода в Крыму на неделю от ФОБОС
В Крыму на предстоящей неделе ожидается переменчивая погода - сначала потеплеет до +21 градуса, а затем холодный фронт вновь накроет полуостров и обрушит... РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T18:13
2023-04-02T18:13
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центр погоды "фобос"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму на предстоящей неделе ожидается переменчивая погода - сначала потеплеет до +21 градуса, а затем холодный фронт вновь накроет полуостров и обрушит температуру до +10. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Во вторник выглянет солнце и распогодится. По оценкам специалистов ФОБОС, этот день станет самым теплым на предстоящей неделе."Ожидается кратковременный всплеск мощного тепла, когда ночью будет +6…11 градусов, а днем до +16…21 градусов. Но уже в среду опять придет холодный фронт с дождями ливневого характера. Ночью +7…12, днем не выше +10…15 градусов", - проинформировал Тишковец.В четверг похолодание усилится, в ночные часы столбики термометров покажут не более 7 градусов тепла, днем – до 10. К концу недели незначительно потеплеет, и максимальная температура воздуха к выходным составит +9…14 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет апрель в КрымуВ Крыму тепло набирает обороты - ФОБОССколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы
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Мощное потепление и новый виток холода: погода в Крыму на неделю от ФОБОС

ФОБОС: в Крыму 21-градусное тепло сменится очередным холодным фронтом

18:13 02.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна
Алушта. Ранняя весна - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму на предстоящей неделе ожидается переменчивая погода - сначала потеплеет до +21 градуса, а затем холодный фронт вновь накроет полуостров и обрушит температуру до +10. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В понедельник ночь пройдет без осадков, температура воздуха составит +6…11 градусов. А днем местами скоротечные ливневые дожди, плотный ветер 5-10 м/с, порывистый. Максимальная температура воздуха +10…15 градусов", - рассказал он.
Во вторник выглянет солнце и распогодится. По оценкам специалистов ФОБОС, этот день станет самым теплым на предстоящей неделе.
"Ожидается кратковременный всплеск мощного тепла, когда ночью будет +6…11 градусов, а днем до +16…21 градусов. Но уже в среду опять придет холодный фронт с дождями ливневого характера. Ночью +7…12, днем не выше +10…15 градусов", - проинформировал Тишковец.
В четверг похолодание усилится, в ночные часы столбики термометров покажут не более 7 градусов тепла, днем – до 10. К концу недели незначительно потеплеет, и максимальная температура воздуха к выходным составит +9…14 градусов.
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