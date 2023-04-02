https://crimea.ria.ru/20230402/moschnoe-poteplenie-i-novyy-vitok-kholoda-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-ot-fobos-1127930484.html
Мощное потепление и новый виток холода: погода в Крыму на неделю от ФОБОС
Мощное потепление и новый виток холода: погода в Крыму на неделю от ФОБОС - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Мощное потепление и новый виток холода: погода в Крыму на неделю от ФОБОС
В Крыму на предстоящей неделе ожидается переменчивая погода - сначала потеплеет до +21 градуса, а затем холодный фронт вновь накроет полуостров и обрушит... РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T18:13
2023-04-02T18:13
2023-04-02T18:13
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода
погода в крыму
крымская погода
крым
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127843206_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4d7a9c8d52b13d8ac3c915a884f9b96d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В Крыму на предстоящей неделе ожидается переменчивая погода - сначала потеплеет до +21 градуса, а затем холодный фронт вновь накроет полуостров и обрушит температуру до +10. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".Во вторник выглянет солнце и распогодится. По оценкам специалистов ФОБОС, этот день станет самым теплым на предстоящей неделе."Ожидается кратковременный всплеск мощного тепла, когда ночью будет +6…11 градусов, а днем до +16…21 градусов. Но уже в среду опять придет холодный фронт с дождями ливневого характера. Ночью +7…12, днем не выше +10…15 градусов", - проинформировал Тишковец.В четверг похолодание усилится, в ночные часы столбики термометров покажут не более 7 градусов тепла, днем – до 10. К концу недели незначительно потеплеет, и максимальная температура воздуха к выходным составит +9…14 градусов.Читайте также на РИА Новости Крым:Каким будет апрель в КрымуВ Крыму тепло набирает обороты - ФОБОССколько воды в водохранилищах Крыма: гидрологи посчитали запасы
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1d/1127843206_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_414437ca25a5a4b868d15605a0532ab4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода, погода в крыму, крымская погода, крым, новости, новости крыма
Мощное потепление и новый виток холода: погода в Крыму на неделю от ФОБОС
ФОБОС: в Крыму 21-градусное тепло сменится очередным холодным фронтом
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым.
В Крыму на предстоящей неделе ожидается переменчивая погода - сначала потеплеет до +21 градуса, а затем холодный фронт вновь накроет полуостров и обрушит температуру до +10. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму"
.
"В понедельник ночь пройдет без осадков, температура воздуха составит +6…11 градусов. А днем местами скоротечные ливневые дожди, плотный ветер 5-10 м/с, порывистый. Максимальная температура воздуха +10…15 градусов", - рассказал он.
Во вторник выглянет солнце и распогодится. По оценкам специалистов ФОБОС, этот день станет самым теплым на предстоящей неделе.
"Ожидается кратковременный всплеск мощного тепла, когда ночью будет +6…11 градусов, а днем до +16…21 градусов. Но уже в среду опять придет холодный фронт с дождями ливневого характера. Ночью +7…12, днем не выше +10…15 градусов", - проинформировал Тишковец.
В четверг похолодание усилится, в ночные часы столбики термометров покажут не более 7 градусов тепла, днем – до 10. К концу недели незначительно потеплеет, и максимальная температура воздуха к выходным составит +9…14 градусов.
Читайте также на РИА Новости Крым: