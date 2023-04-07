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В Крыму на выходных пройдут дожди и потеплеет - ФОБОС - РИА Новости Крым, 07.04.2023
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В Крыму на выходных пройдут дожди и потеплеет - ФОБОС
В Крыму на выходных пройдут дожди и потеплеет - ФОБОС - РИА Новости Крым, 07.04.2023
В Крыму на выходных пройдут дожди и потеплеет - ФОБОС
В предстоящие выходные дни в Крыму потеплеет до +17 градусов, однако местами пройдут дожди и будет дуть холодный ветер. Об этом сообщил ведущий специалист... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T18:07
2023-04-07T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму потеплеет до +17 градусов, однако местами пройдут дожди и будет дуть холодный ветер. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье немного распогодится, будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков."В ночные часы возможны очаги тумана с ухудшением видимости – менее 1 км. Суточный температурный разброс увеличится, в ночные часы +4…9 градусов, а днем благодаря солнечному прогреву до +12…17 градусов. Сохранится северо-восточный ветер 3-8 м/с", - проинформировал он.А на следующей неделе Крым будет находиться под влиянием черноморской депрессии, которая принесет на полуостров ливни. По оценкам ФОБОС, самым ненастным днем станет вторник – будут идти дожди, дуть холодные ветра и температура воздуха составит максимум +9…14 градусов. Улучшение погодных условий ожидается только к выходным, когда столбики термометров поднимутся до 17 градусов тепла, что соответствует климатической норме апреля для Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное потепление и новый виток холода: погода в Крыму на неделю от ФОБОСКаким будет апрель в КрымуГрозовая буря накроет юг России – реки могут выйти из берегов
https://crimea.ria.ru/20230325/kakim-budet-aprel-v-krymu-1127764226.html
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В Крыму на выходных пройдут дожди и потеплеет - ФОБОС

ФОБОС: в Крыму на выходных потеплеет до +17 градусов и пройдут дожди

18:07 07.04.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесна в крымских горах
Весна в крымских горах - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму потеплеет до +17 градусов, однако местами пройдут дожди и будет дуть холодный ветер. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В субботу полуостров продолжит находиться в тылу циклона, поэтому будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, временами ливневого характера. В ночные часы температура воздуха +4…9, днем не выше +9…14 градусов. Северный ветер 4-9 м/с", - рассказал он.
В воскресенье немного распогодится, будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков.
"В ночные часы возможны очаги тумана с ухудшением видимости – менее 1 км. Суточный температурный разброс увеличится, в ночные часы +4…9 градусов, а днем благодаря солнечному прогреву до +12…17 градусов. Сохранится северо-восточный ветер 3-8 м/с", - проинформировал он.
А на следующей неделе Крым будет находиться под влиянием черноморской депрессии, которая принесет на полуостров ливни. По оценкам ФОБОС, самым ненастным днем станет вторник – будут идти дожди, дуть холодные ветра и температура воздуха составит максимум +9…14 градусов. Улучшение погодных условий ожидается только к выходным, когда столбики термометров поднимутся до 17 градусов тепла, что соответствует климатической норме апреля для Крыма.
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