https://crimea.ria.ru/20230407/v-krymu-na-vykhodnykh-proydut-dozhdi-i-potepleet---fobos-1128029474.html

В Крыму на выходных пройдут дожди и потеплеет - ФОБОС

В Крыму на выходных пройдут дожди и потеплеет - ФОБОС - РИА Новости Крым, 07.04.2023

В Крыму на выходных пройдут дожди и потеплеет - ФОБОС

В предстоящие выходные дни в Крыму потеплеет до +17 градусов, однако местами пройдут дожди и будет дуть холодный ветер. Об этом сообщил ведущий специалист... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T18:07

2023-04-07T18:07

2023-04-07T18:07

центр погоды "фобос"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные дни в Крыму потеплеет до +17 градусов, однако местами пройдут дожди и будет дуть холодный ветер. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец в эфире радио "Спутник в Крыму".В воскресенье немного распогодится, будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков."В ночные часы возможны очаги тумана с ухудшением видимости – менее 1 км. Суточный температурный разброс увеличится, в ночные часы +4…9 градусов, а днем благодаря солнечному прогреву до +12…17 градусов. Сохранится северо-восточный ветер 3-8 м/с", - проинформировал он.А на следующей неделе Крым будет находиться под влиянием черноморской депрессии, которая принесет на полуостров ливни. По оценкам ФОБОС, самым ненастным днем станет вторник – будут идти дожди, дуть холодные ветра и температура воздуха составит максимум +9…14 градусов. Улучшение погодных условий ожидается только к выходным, когда столбики термометров поднимутся до 17 градусов тепла, что соответствует климатической норме апреля для Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное потепление и новый виток холода: погода в Крыму на неделю от ФОБОСКаким будет апрель в КрымуГрозовая буря накроет юг России – реки могут выйти из берегов

https://crimea.ria.ru/20230325/kakim-budet-aprel-v-krymu-1127764226.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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