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Главные новости Крыма: 7 апреля - РИА Новости Крым, 07.04.2023
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Главные новости Крыма: 7 апреля
Главные новости Крыма: 7 апреля - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Главные новости Крыма: 7 апреля
В Крыму участникам спецоперации выдали первые земельные участки. Крымские медики получили 24 машины "скорой помощи". Учения силовиков в Евпатории. В Крыму... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T21:46
2023-04-07T21:46
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херсонес
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В Крыму участникам спецоперации выдали первые земельные участки. Крымские медики получили 24 машины "скорой помощи". Учения силовиков в Евпатории. В Крыму выявили больше случаев COVID-19. В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи.О главных новостях полуострова - в подборе РИА Новости Крым.Земля в Крыму участникам СВОВ Симферополе выдали первые документы на землю участникам спецоперации и членам их семей. Первые участки были выделены в поселке Лесновка Сакского района. Всего на сегодняшний день сформированы 512 земельных участков, которые будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой за сяет бюджета республики.Одним из первых документы выдали Байларову Захиду Мурсуту Оглы – участнику специальной военной операции на Украине, который сейчас находится в отпуске.Новые "скорые" для крымских медиковКрымские медики получили 24 автомобиля "скорой помощи". Новые машины повышенной проходимости будут работать в селах и малых городах республики.По ее словам, водителей в центре медицины катастроф достаточно. А вот медработников не хватает. Громкие звуки в ЕвпаторииГромкие звуки, которые могут слышать жители и гости Евпатории в пятницу днем, связаны с плановыми учениями силовиков. Об этом сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова.Ранее в Евпатории проходили плановые учения военнослужащих и силовых структур, которые сопровождались громкими звуками и работой военной техники.Нестабильный COVID: в Крыму снова рост заболевшихВ Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 132 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 111 пациентов.В целом в регионах страны за минувший день заболели 8 915 человек. Умерли 38 пациентов с подтвержденным диагнозом. В медучреждения госпитализированы 1167 заболевших.Уникальная находка в ХерсонесеВ Херсонесе при археологических раскопках на территории Свято-Владимирского кафедрального собора обнаружен фрагмент мраморной статуи, предположительно римского императора – самой крупной скульптуры, найденной за 200 лет исследований. Ее обнаружили в чудом сохранившемся культурном слое южнее западного входа в храм. Фрагмент мраморной статуи – верхняя часть ступни с пальцами – сам по себе небольшой. Но по нему можно судить о размерах и периоде создания, а выводы впечатляют.Заведующий отделом "Городище и Некрополь" музея-заповедника "Херсонес Таврический" Даниил Костромичев назвал находку "очень счастливым случаем".
https://crimea.ria.ru/20230407/uchastniki-svo-v-krymu-poluchili-zemlyu-podrobnosti-1128040831.html
https://crimea.ria.ru/20230407/chto-kroetsya-za-zayavleniem-kieva-o-gotovnosti-k-dialogu-po-krymu--ekspert-1128041264.html
https://crimea.ria.ru/20230407/inostrannye-vyveski-menyat-nelzya-ostavit-1128048298.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, сво, земля в крыму для участников сво, общество, херсонес, здравоохранение в крыму и севастополе, скорая помощь, коронавирус в крыму, евпатория
Главные новости Крыма: 7 апреля

Новости Крыма: главные события и заявления дня, 7 апреля

21:46 07.04.2023
 
© Пресс-служба Совета министров РКВ Крыму участникам спецоперации выдали первые земельные участки.
В Крыму участникам спецоперации выдали первые земельные участки.
© Пресс-служба Совета министров РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В Крыму участникам спецоперации выдали первые земельные участки. Крымские медики получили 24 машины "скорой помощи". Учения силовиков в Евпатории. В Крыму выявили больше случаев COVID-19. В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи.
О главных новостях полуострова - в подборе РИА Новости Крым.

Земля в Крыму участникам СВО

В Симферополе выдали первые документы на землю участникам спецоперации и членам их семей. Первые участки были выделены в поселке Лесновка Сакского района.
Всего на сегодняшний день сформированы 512 земельных участков, которые будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой за сяет бюджета республики.
Одним из первых документы выдали Байларову Захиду Мурсуту Оглы – участнику специальной военной операции на Украине, который сейчас находится в отпуске.
Участники СВО в Крыму получили землю
15:01
Участники СВО в Крыму получили землю: подробности

Новые "скорые" для крымских медиков

Крымские медики получили 24 автомобиля "скорой помощи". Новые машины повышенной проходимости будут работать в селах и малых городах республики.
"Потребности автотранспорта у нас в регионе покрываются на 200%. Но мы поставили перед собой задачу – обеспечить двойной автопарк, чтобы была возможность проходить техосмотры, а в случае поломки бригаду можно было бы сразу пересадить на другой автомобиль и продолжить работу, что в условиях большого количества вызовов в настоящее время необходимо", - рассказала и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак
По ее словам, водителей в центре медицины катастроф достаточно. А вот медработников не хватает.

Громкие звуки в Евпатории

Громкие звуки, которые могут слышать жители и гости Евпатории в пятницу днем, связаны с плановыми учениями силовиков. Об этом сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова.
Ранее в Евпатории проходили плановые учения военнослужащих и силовых структур, которые сопровождались громкими звуками и работой военной техники.
Офис президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
15:17Радио "Спутник в Крыму"
Что кроется за заявлением Киева о готовности к диалогу по Крыму – эксперт

Нестабильный COVID: в Крыму снова рост заболевших

В Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 132 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 111 пациентов.
В целом в регионах страны за минувший день заболели 8 915 человек. Умерли 38 пациентов с подтвержденным диагнозом. В медучреждения госпитализированы 1167 заболевших.

Уникальная находка в Херсонесе

В Херсонесе при археологических раскопках на территории Свято-Владимирского кафедрального собора обнаружен фрагмент мраморной статуи, предположительно римского императора – самой крупной скульптуры, найденной за 200 лет исследований.
Ее обнаружили в чудом сохранившемся культурном слое южнее западного входа в храм. Фрагмент мраморной статуи – верхняя часть ступни с пальцами – сам по себе небольшой. Но по нему можно судить о размерах и периоде создания, а выводы впечатляют.
Заведующий отделом "Городище и Некрополь" музея-заповедника "Херсонес Таврический" Даниил Костромичев назвал находку "очень счастливым случаем".
Вывески на улицах Симферополя - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
18:27Радио "Спутник в Крыму"
Иностранные вывески: менять нельзя оставить
 
Главное за деньКрымНовости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяСВОЗемля в Крыму для участников СВООбществоХерсонесЗдравоохранение в Крыму и СевастополеСкорая помощьКоронавирус в КрымуЕвпатория
 
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Заголовок открываемого материала
21:46Главные новости Крыма: 7 апреля
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15:17Что кроется за заявлением Киева о готовности к диалогу по Крыму – эксперт
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