https://crimea.ria.ru/20230407/glavnye-novosti-kryma-7-aprelya-1128051311.html

Главные новости Крыма: 7 апреля

Главные новости Крыма: 7 апреля - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Главные новости Крыма: 7 апреля

В Крыму участникам спецоперации выдали первые земельные участки. Крымские медики получили 24 машины "скорой помощи". Учения силовиков в Евпатории. В Крыму... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T21:46

2023-04-07T21:46

2023-04-07T21:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. В Крыму участникам спецоперации выдали первые земельные участки. Крымские медики получили 24 машины "скорой помощи". Учения силовиков в Евпатории. В Крыму выявили больше случаев COVID-19. В Херсонесе археологи обнаружили фрагмент уникальной статуи.О главных новостях полуострова - в подборе РИА Новости Крым.Земля в Крыму участникам СВОВ Симферополе выдали первые документы на землю участникам спецоперации и членам их семей. Первые участки были выделены в поселке Лесновка Сакского района. Всего на сегодняшний день сформированы 512 земельных участков, которые будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой за сяет бюджета республики.Одним из первых документы выдали Байларову Захиду Мурсуту Оглы – участнику специальной военной операции на Украине, который сейчас находится в отпуске.Новые "скорые" для крымских медиковКрымские медики получили 24 автомобиля "скорой помощи". Новые машины повышенной проходимости будут работать в селах и малых городах республики.По ее словам, водителей в центре медицины катастроф достаточно. А вот медработников не хватает. Громкие звуки в ЕвпаторииГромкие звуки, которые могут слышать жители и гости Евпатории в пятницу днем, связаны с плановыми учениями силовиков. Об этом сообщила глава администрации Евпатории Елена Демидова.Ранее в Евпатории проходили плановые учения военнослужащих и силовых структур, которые сопровождались громкими звуками и работой военной техники.Нестабильный COVID: в Крыму снова рост заболевшихВ Крыму и Севастополе за сутки подтверждено 132 новых случая заражения коронавирусом. Днем ранее медики диагностировали заболевание у 111 пациентов.В целом в регионах страны за минувший день заболели 8 915 человек. Умерли 38 пациентов с подтвержденным диагнозом. В медучреждения госпитализированы 1167 заболевших.Уникальная находка в ХерсонесеВ Херсонесе при археологических раскопках на территории Свято-Владимирского кафедрального собора обнаружен фрагмент мраморной статуи, предположительно римского императора – самой крупной скульптуры, найденной за 200 лет исследований. Ее обнаружили в чудом сохранившемся культурном слое южнее западного входа в храм. Фрагмент мраморной статуи – верхняя часть ступни с пальцами – сам по себе небольшой. Но по нему можно судить о размерах и периоде создания, а выводы впечатляют.Заведующий отделом "Городище и Некрополь" музея-заповедника "Херсонес Таврический" Даниил Костромичев назвал находку "очень счастливым случаем".

https://crimea.ria.ru/20230407/uchastniki-svo-v-krymu-poluchili-zemlyu-podrobnosti-1128040831.html

https://crimea.ria.ru/20230407/chto-kroetsya-za-zayavleniem-kieva-o-gotovnosti-k-dialogu-po-krymu--ekspert-1128041264.html

https://crimea.ria.ru/20230407/inostrannye-vyveski-menyat-nelzya-ostavit-1128048298.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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