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Под Симферополем горит птицефабрика
Под Симферополем горит птицефабрика - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Под Симферополем горит птицефабрика
В селе Перово под Симферополем произошел пожар на территории птицефабрики "Южная" – огонь охватил 400 квадратных метров территории. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T23:00
2023-04-06T23:00
2023-04-06T23:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В селе Перово под Симферополем произошел пожар на территории птицефабрики "Южная" – огонь охватил 400 квадратных метров территории. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России."В 21:06 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в селе Перово Симферопольского района", – говорится в сообщении.Прибывшие на место пожарные установили, что горит бесхозное строение на территории птицефабрики. Огонь охватил площадь в 400 "квадратов"."В 22:35 пожар был локализован на площади 400 кв.м. Погибших и пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре ребенка в больнице после пожара в Ленинском районе КрымаЗадымление в здании Минобороны в Москве - что известноПожар на шахте "Обуховская" в Ростовской области – что известно
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Под Симферополем горит птицефабрика
МЧС: в Симферопольском районе пожар охватил 400 "квадратов" территории птицефабрики
23:00 06.04.2023 (обновлено: 23:15 06.04.2023)