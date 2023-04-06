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Под Симферополем горит птицефабрика - РИА Новости Крым, 06.04.2023
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Под Симферополем горит птицефабрика
Под Симферополем горит птицефабрика - РИА Новости Крым, 06.04.2023
Под Симферополем горит птицефабрика
В селе Перово под Симферополем произошел пожар на территории птицефабрики "Южная" – огонь охватил 400 квадратных метров территории. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 06.04.2023
2023-04-06T23:00
2023-04-06T23:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В селе Перово под Симферополем произошел пожар на территории птицефабрики "Южная" – огонь охватил 400 квадратных метров территории. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России."В 21:06 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в селе Перово Симферопольского района", – говорится в сообщении.Прибывшие на место пожарные установили, что горит бесхозное строение на территории птицефабрики. Огонь охватил площадь в 400 "квадратов"."В 22:35 пожар был локализован на площади 400 кв.м. Погибших и пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре ребенка в больнице после пожара в Ленинском районе КрымаЗадымление в здании Минобороны в Москве - что известноПожар на шахте "Обуховская" в Ростовской области – что известно
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Под Симферополем горит птицефабрика

МЧС: в Симферопольском районе пожар охватил 400 "квадратов" территории птицефабрики

23:00 06.04.2023 (обновлено: 23:15 06.04.2023)
 
© РИА Новости Крым . МЧС Республики КрымТушение пожара в Симферополе
Тушение пожара в Симферополе - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости Крым . МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр – РИА Новости Крым. В селе Перово под Симферополем произошел пожар на территории птицефабрики "Южная" – огонь охватил 400 квадратных метров территории. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
"В 21:06 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в селе Перово Симферопольского района", – говорится в сообщении.
Прибывшие на место пожарные установили, что горит бесхозное строение на территории птицефабрики. Огонь охватил площадь в 400 "квадратов".
"В 22:35 пожар был локализован на площади 400 кв.м. Погибших и пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.
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