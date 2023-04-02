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Пожар на шахте "Обуховская" в Ростовской области – что известно - РИА Новости Крым, 02.04.2023
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Пожар на шахте "Обуховская" в Ростовской области – что известно
Пожар на шахте "Обуховская" в Ростовской области – что известно - РИА Новости Крым, 02.04.2023
Пожар на шахте "Обуховская" в Ростовской области – что известно
В шахте "Обуховская" Ростовской области произошло задымление. Как пишет РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС России по региону, в момент инцидента в забое находилось РИА Новости Крым, 02.04.2023
2023-04-02T12:51
2023-04-02T12:51
ростовская область
происшествия
новости
общество
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В шахте "Обуховская" Ростовской области произошло задымление. Как пишет РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС России по региону, в момент инцидента в забое находилось более двухсот рабочих.По данным спасателей, задымление произошло на центральной промежуточной подстанции. Очаг расположен на глубине 199 метров. Открытого горения в шахте не было, на месте запущена вентиляционная система.В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал . На месте работает аварийно-спасительное формирование, причины происшествия устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв на шахте в Турции: 40 жертв, Эрдоган едет на место ЧПЗастрявших в обесточенных шахтах Донецка горняков подняли на поверхность80 донбасских горняков застряли в шахте после обстрела ВСУ
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РИА Новости Крым
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ростовская область, происшествия, новости, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Пожар на шахте "Обуховская" в Ростовской области – что известно

МЧС: рабочие шахты "Обуховская" эвакуированы из-за задымления

12:51 02.04.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВ шахте. Архивное фото
В шахте. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В шахте "Обуховская" Ростовской области произошло задымление. Как пишет РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС России по региону, в момент инцидента в забое находилось более двухсот рабочих.
По данным спасателей, задымление произошло на центральной промежуточной подстанции. Очаг расположен на глубине 199 метров. Открытого горения в шахте не было, на месте запущена вентиляционная система.
"Эвакуированы более 200 человек", — констатировали в МЧС.
В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал . На месте работает аварийно-спасительное формирование, причины происшествия устанавливаются.
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Ростовская областьПроисшествияНовостиОбществоМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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