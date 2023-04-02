https://crimea.ria.ru/20230402/pozhar-na-shakhte-obukhovskaya-v-rostovskoy-oblasti--chto-izvestno-1127929534.html

Пожар на шахте "Обуховская" в Ростовской области – что известно

Пожар на шахте "Обуховская" в Ростовской области – что известно - РИА Новости Крым, 02.04.2023

Пожар на шахте "Обуховская" в Ростовской области – что известно

В шахте "Обуховская" Ростовской области произошло задымление. Как пишет РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС России по региону, в момент инцидента в забое находилось РИА Новости Крым, 02.04.2023

2023-04-02T12:51

2023-04-02T12:51

2023-04-02T12:51

ростовская область

происшествия

новости

общество

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/34/15/341593_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_c7c0171e0b2eaf9b3f277b29d1efdf89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В шахте "Обуховская" Ростовской области произошло задымление. Как пишет РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС России по региону, в момент инцидента в забое находилось более двухсот рабочих.По данным спасателей, задымление произошло на центральной промежуточной подстанции. Очаг расположен на глубине 199 метров. Открытого горения в шахте не было, на месте запущена вентиляционная система.В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал . На месте работает аварийно-спасительное формирование, причины происшествия устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрыв на шахте в Турции: 40 жертв, Эрдоган едет на место ЧПЗастрявших в обесточенных шахтах Донецка горняков подняли на поверхность80 донбасских горняков застряли в шахте после обстрела ВСУ

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, новости, общество, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)